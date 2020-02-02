Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?

В этом году заканчивается ГПВ-2020 – первая успешная программа модернизации вооружений в постсоветской истории России. Она реализуется с 2012 года для того, чтобы полностью преодолеть отставание российской армии после кризиса 1990-х. В 2020 году долю современного оружия в ВС РФ доведут до 70 процентов и будут поддерживать на этом уровне в ближайшей перспективе.

Тотальное перевооружение

План реализации российской Государственной программы вооружений (ГПВ-2020) Владимир Путин утвердил еще в 2012 году. Совокупный бюджет программы превысил 19 триллионов рублей.

Именно столько времени и денег понадобилось для того, чтобы нивелировать последствия провала 90-х в поставках вооружений, вывести российскую армию на современный уровень, по-настоящему укрепить обороноспособность страны.

За последние шесть лет Вооруженные Силы РФ получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 3 подводно-ракетных крейсера «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводных кораблей, а также 17 ракетных комплексов береговой охраны «Бал» и «Бастион», более тысячи боевых самолетов и вертолетов, более 3, 5 тысяч бронетехники.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400. При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4++ (МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34), а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков – вертолеты Ка-52 и Ми-28.

Действовавшие ранее образцы техники во всех видах и родах войск последовательно заменяются на современные.

Только в 2019 году Минобороны РФ направило более 1,5 трлн. рублей на закупку вооружений в рамках гособоронзаказа (ГОЗ).

Поступление в 2019 году более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2 процентов. При этом уровень оснащенности в ядерной триаде достиг 82 процентов.

«Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения Вооруженных сил России современными видами вооружения и техники, более 68 процентов средств ГОЗ было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов», – отметил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

Он также подчеркнул, что Минобороны России действует в условиях установленного Правительством РФ запрета на иностранную продукцию при закупках для нужд обороны и безопасности государства и таким образом обеспечивает решение задач импортозамещения и поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Первые в мире

Как отмечают эксперты, значительная часть произведенной за эти годы и поставленной в войсковые подразделения новой военной техники и оружия была основана на разработках, сделанных еще перед развалом Советского Союза. Поскольку военная наука в нашей стране была самой передовой в мире, то даже после «перерыва 90-х» эти разработки не потеряли актуальности – их потребовалось лишь обновить и запустить в производство.

Теперь перед российской оборонной промышленностью стоит более сложная задача - начать серийное производство принципиально новых образцов, основанных на самых последних российских разработках.

Многие образцы российского оружия на сегодняшний день не имеют аналогов в ведущих армиях мира. Часть из них уже поступила в войска, часть только выходит в серийное производство и поступит на вооружение в 2020 году.

По данным Минобороны РФ, в этом году в войска будут поставлены 565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», шесть дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта «Бук-М3».

В результате, как и планировалось, доля современного вооружения в Вооружённых Силах РФ в 2020 увеличится до 70 процентов.

«Этот уровень — имею в виду 70 процентов новой техники в войсках — важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», — заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в декабре прошлого года.

Глава государства отметил, что техника, которая разрабатывается и производится для нужд Минобороны России, «должна быть лучше мировых образцов», а перевооружение российской армии — «это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья».

Круговая оборона

В этом году завершится разработка плана обороны России на 2021—2025 годы. Президент РФ поручил министерству обороны в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз.

Поводов для беспокойства хватает.

В прошлом году из-за выхода США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) была полностью разрушена мировая система контроля над ядерным оружием.

Осенью 2019-го Соединённые Штаты провели испытания ранее запрещённых ракет дальностью от 500 до 5500 км, а сегодня планируют разместить ударные ракетные комплексы на своих базах в Европе и в странах Азиатско‑Тихоокеанском региона.

Одновременно, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, командование НАТО под патронажем Соединённых Штатов выстраивает антироссийскую инициативу «Четыре по 30».

Североатлантический альянс добивается 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. К декабрю 2019 года была достигнута стопроцентная готовность сухопутного компонента этой «антироссийской триады», воздушный компонент был готов на 76 процента, морской — на 93 процентов. По прогнозу российских военных, полная реализация этой концепции НАТО станет возможной к 2022 году.

Ежегодно НАТО в Европе проводит до 40 крупных учений, имеющих «явную антироссийскую направленность».

В прошлом году заметно возросла разведывательная активность альянса вблизи российских границ - число полётов самолетов-разведчиков увеличилась на треть, проходов военных кораблей — на четверть по сравнению с 2018 годом.

Похоже, для России пришла пора занять «круговую оборону» от западных партнеров.

Продолжение следует

Видимо, поэтому, не успев завершить ГПВ-2020, в России приняли государственную программу вооружения на 2018-2027 годы совокупной стоимостью 19 триллионов рублей.

Номинально расходы военную технику останутся на прежнем уровне. Но фактически они возрастут, поскольку почти все закупки будут сделаны на российских предприятиях и объемы сделок будут защищены от колебаний курса рубля к доллару.

Приоритет в финансировании закупок будет отдан сухопутным войскам и модернизации ядерных вооружений – им уступят место военно-морские силы, имевшие самый высокий уровень финансирования в ГПВ-2020.

Главнокомандующий Владимир Путин на коллегии Минобороны России поручил уделить приоритетное внимание повышению доли новой военной техники в сухопутных войсках, которые по данному показателю сейчас отстают от других видов и родов ВС РФ.

Министр обороны РФ заявил, что уже в 2020 году Вооруженные силы России получат около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения. Планируется поставить в Сухопутные войска, Береговые войска ВМФ и ВДВ 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3", а также свыше 300 единиц бронетанковой техники.

Расходы на гособоронзаказ в 2020-м, как и в прошлом году, составят полтора триллиона рублей.

Что касается инноваций, то, по словам Шойгу, будет расширен спектр научных исследований в технополисе "Эра", а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума "Армия", который в этом году пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

«На сегодняшний день сложилась уникальная ситуация в российской новейшей истории: догоняем не мы – догоняют нас», - заявил Владимир Путин, отметив, что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а тем более - гиперзвукового оружия континентальной дальности.

В декабре встал на боевое дежурство первый ракетный полк РВСН, вооруженный комплексом "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Это первый российский боевой комплекс на новых физических принципах, о создании которого впервые рассказал Президент России в марте 2018 года.

В позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН на боевое дежурство стали и лазерные комплексы "Пересвет" для прикрытия подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Мнения экспертов

Оценивая влияние модернизации на военный потенциал России, эксперт Дмитрий Горенбург, работающий в Центре военно-морского анализа в Гарвардском университете, отметил следующее: «Россия уже достаточно сильна, чтобы защититься от любого противника в неядерной войне и победить любое соседнее государство кроме Китая. Она также обладает более чем достаточным потенциалом ядерного сдерживания»

По мнению эксперта, в некоторых областях, таких как ПВО, противокорабельные ракеты и радиоэлектронная борьба, Россия будет по-прежнему превосходить своих оппонентов. В других областях, таких как БПЛА, высокоточное оружие, танки и бронемашины она, похоже, будет сокращать разрыв».

Зарубежные СМИ отмечают, что Россия сегодня следует концепции сдерживания противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

Российские системы A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра) созданы за счет размещения вдоль восточных границ систем ПВО С-300 и С-400, противокорабельных ракетных систем, а также крылатых и баллистических ракет в Калининграде у берегов Балтийского моря, на Крымском полуострове и в других участках побережья Черного моря.

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго посоветовал брать пример с России всем, кто стремится укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах.

«Я говорю нашим союзникам и партнерам: если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD. И обзаводитесь подобными системами - умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, береговыми РЛС, которые будут работать в связке», — цитирует американского адмирала издание Defense Writers Group.

По сути, Фогго отметил частный случай общей закономерности - военный бюджет снижается, но темпы перевооружения российской армии сохраняются на высоком уровне.

Несмотря на множество перспективных разработок и большой объем поставок новых образцов техники и вооружения в войска, по объему военного бюджета Россия в 2020 году займет девятое место в мире, тогда как в 2018-году страна была на седьмом месте по этому показателю.

Принцип «воевать не числом, а умением» наконец-то действует.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение задач модернизации позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил и гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России.

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