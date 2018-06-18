Покупки в интернете обложат новыми пошлинами, пенсии лишат баллов и другие новости понедельника

Федеральная таможенная служба взялась за иностранные интернет-магазины. По предложению ведомства через несколько лет все покупки, независимо от их стоимости, должны облагаться пошлиной. Сейчас в России действует лимит беспошлинного ввоза товаров на уровне тысячи евро в месяц при максимальном весе до 31 килограмма. Снижение порога беспошлинного ввоза пройдет поэтапно. Но уже сейчас предлагаемые меры должны приносить в бюджет до 25 млрд руб. в год.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство откажется от так называемой «балльной» системы, используемой сейчас при начислении страховых пенсий. Голикова назвала это решение «сложным». Как оно скажется на уровне пенсий, пока не говорится.

В японской префектуре Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Пострадали не менее 217 человек, из которых трое, в том числе девятилетняя девочка, погибли. В нескольких городах были повреждены здания, произошли сбои железнодорожного движения.

Правительство рассмотрит сегодня инициативу по созданию системы «одного окна» при подаче бухгалтерской отчетности. Заниматься сбором данных будет только Федеральная налоговая служба (сейчас это делает еще и Росстат). Кроме того, вся отчетность будет приниматься только в электронном виде, сообщает «РБК».

На Украине назревает катастрофа, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он считает, что европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины». В частности, по словам Рабиновича, кредит в 1 млрд евро, о котором Киев договорился с ЕС, обусловлен снятием моратория на вывоз леса-кругляка, что может привести к экологической катастрофе на Карпатах.