ФТС предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах

18.06.2018 07:21



Федеральная таможенная служба предлагает ввести пошлины на все зарубежных онлайн-покупки по любой цене, передает газета «Ведомости», ссылаясь на заявление представителя ФТС. Такое комплексное предложение служба направила в Минфин.

Уточняется, что в настоящее время налог не взымается с посылок весом 31, стоимость которых не превышает 1 тыс. евро в месяц.

По данным представителя службы, если пошлины на интернет-торговлю введут, то они будут приносить бюджету до 25 миллиардов рублей в год.