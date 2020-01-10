Поднимут рождаемость? Исследователи узнали демографические планы россиян на 2020 год

Финансовый университет при Правительстве РФ в ходе социологического исследования выяснил, что в среднем по стране 9% семейных пар в возрасте 19-39 лет планируют рождение ребенка в этом году. По прогнозу в целом рождаемость останется на уровне 2019 года, но в разных регионах «репродуктивные планы» существенно отличаются.

Лидеры и аутсайдеры

Исследование проводилось в крупных и средних российских городах с населением более 250 тысяч человек.

Выяснилось, что с высокой или достаточно высокой степенью уверенности рождение ребенка в России планируют 9 процентов горожан.

Наибольшую активность в этом вопросе проявляют на Урале и Юге России - доля семей, планирующих рождение малыша, составляет 10-12 процентов в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале, Сургуте, Балашихе, Владикавказе, Чите, Волжском.

Меньше всего планируют пополнение в семье во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Томске Якутске, Севастополе, Туле, Мурманске, Перми. Здесь доля семей, планирующих рождение ребенка на 2020 год, составляет 7-8 процентов.

«Репродуктивные планы россиян мало изменились по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка, но он составляет не более 5%. Так что в целом можно говорить о сохранении числа рождений в 2020 году на уровне 2019 года», - отмечает» директор Института социально-экономических исследований, д.э.н. Алексей Зубец.

А в минувшем году с демографией в России все было, мягко говоря, неблагополучно. Как уже писал «Капитал страны», в январе-октябре сокращение рождаемости зафиксировано в 80 из 85 субъектах РФ, причем больше всего - в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%), Ивановской области (-18,2%).

Причины и последствия

Сегодня страна в полной мере переживает последствия демографического кризиса начала 1990-х, когда катастрофически упала рождаемость. Кроме того, что снизилось число россиянок репродуктивного возраста, сам этот возраст существенно повысился. И по мнению ряда экспертов, рождение первого ребенка женщинами в возрасте 25-33 лет, снижает вероятность рождения второго и третьего малыша.

И выплата материнского капитала сама по себе тут ничего не изменит. Ученые Финуниверситета при Правительстве РФ считают, что главные условия повышения рождаемости в России – строительство детских садов,школ и поликлиник, повышение материального благосостояния, а также снижение общей трудовой занятости женщин.

Исследователи отмечают, что существенную роль в повышении рождаемости играет не размер доходов домохозяйств, а уровень вовлеченности женщин в трудовую деятельность.

Это общемировая практика - чем больше в стране работающих женщин, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости - то есть число детей, родившихся у женщины на протяжении ее жизни.

В исследовании Финуниверситета говорится, что в России ни в коем случае нельзя допускать дискриминацию и принудительное вытеснение женщин из состава рабочей силы с целью повышения рождаемости.

Нужно создавать такие условия, при которых многие женщины добровольно предпочтут воспитание двух-трех-четырех детей полноценной трудовой деятельности.

Для этого необходимо существенное повышение детских пособий, создание инфраструктуры, необходимой для социального обеспечения матерей и в целом семей с детьми.

В подписанном в 2018 году «майском указе» Президента РФ поставлена задача обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны за счет увеличения до 1,7 суммарного коэффициента рождаемости.

Здесь же «прописаны» обязательства власти по внедрению механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также созданию условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей.

При этом к 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

То есть во всех детсадах должны быть ясельные группы, в которые принимают детей с полутора лет. Ведь именно до достижения этого возраста ребенка его мать по закону может получать пособие в размере до 40 процентов ее заработка перед «декретом».

Потом нужно либо зарабатывать самой, либо надеяться на поддержке близких родственников. К сожалению, не все могут ее оказать. Или же оказывать некому. В почти трети российских семей детей растят матери-одиночки.

По статистике в 2019 году более половины как полных, так и неполных российских семей с детьми в России находились за чертой бедности.

И пока второй-третий ребенок в семье в России будет являться гарантией бедности, никакими указами невозможно заставить женщин рожать, по собственной инициативе снижая и без того невысокий уровень своей жизни.

Рождаемость и миграция

Так что имеем, то, что имеем - с января по август 2019 года естественная убыль населения России составила 219,2 тысячи человек, тогда как в аналогичный период 2018 года она составляла 169,1 тысячи человек.

Даже возросший вдвое миграционный прирост (с 84,4 тысячи человек в 2018 году до 166,7 тысячи человек в 2019 году) не смог перекрыть естественную убыль.

За девять месяцев 2019 года численность населения России сократилась на 52,5 тысячи человек.

Как отмечают исследователи Финуниверситета, даже для мигрантов существенную роль в обеспечении привлекательности российских территорий играют доходы местного населения. А гавные факторы привлекательности регионов России для мигрантов – это объемы строительство и ввода в эксплуатацию жилья, качество дорог, уровень развития промышленности, доля малых предприятий и возможности для занятия предпринимательством, инновационная активность бизнеса.

Как сработают эти факторы в новом году пока неизвестно.

Но если российские семьи выполнят ими же заявленные "детские планы", то в 2020 "демографическая яма" в России, по крайней мере, не станет глубже.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram