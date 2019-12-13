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Население России стремительно сокращается. Почему это происходит?

13 Декабря 2019 80 0 События и факты
Население России стремительно сокращается. Почему это происходит?

Впервые за 11 лет естественная убыль населения в 2019 году окажется рекордно высокой – об этом свидетельствуют подсчеты Росстата. При этом, как утверждают эксперты, ее не смогут компенсировать даже приток мигрантов. Численность населения России, как и в 2018 году, сократится.

Россиян становится меньше

  • Естественная убыль населения России с января по октябрь 2019 года составила 259,6 тыс. человек. Два оставшихся месяца – ноябрь и декабрь – не переломят ситуацию.
  • Отрицательная демографическая динамика фиксируется второй год подряд. Но в этом году убыль достигла 11-летнего рекорда – последний раз так население сокращалось в 2008 году.
  • Президент Путин в майском указе обозначил национальную цель – обеспечить устойчивый естественный рост численности России. Второй год подряд эта цель не достигается.

Ситуация не изменится

  • Тренд на убыль населения не может перебить приток мигрантов, в том числе из Средней Азии. По данным Росстата, миграционный приток с января по сентябрь составил 193,2 тыс. человек. Но это количество не компенсирует убыль (236,9 тыс.). С учетом мигрантов, переехавших в Россию, население страны сократилось в 2019 году на 43,7 тыс. человек – это размер небольшого областного города.
  • Мигранты приезжают весной и летом, а ближе к зиме приток прекращается. По мнению завлабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, ситуация останется прежней. «До конца года ничего не изменится, население России сократится», – отметила эксперт.

Почему это происходит

  • За последние несколько лет естественная убыль населения была не всегда. Так, с 2013 по 2015 года произошел естественный прирост. Но уже с 2016 года численность россиян (без учета мигрантов) вновь пошла вниз и продолжает падать. В правительстве ситуацию считают катастрофической.
  • Главная причина естественной убыли – сокращение рождаемости. За период с января по октябрь этого года показатель достиг 1,250 млн человек – это на 102,6 тыс. меньше прошлого года. При этом сокращение рождаемости зафиксировано в 80 из 85 регионов РФ. Больше всего численность жителей сократилась в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%), а также Ивановской области (-18,2%).
  • Однако проблема не только в снижении числа женщин репродуктивного возраста, но и в том, что женщины рожают первого ребенка в 25-34 года, а это понижает вероятность рождения второго и третьего ребенка.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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