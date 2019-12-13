Население России стремительно сокращается. Почему это происходит? 80 0 События и факты

Впервые за 11 лет естественная убыль населения в 2019 году окажется рекордно высокой – об этом свидетельствуют подсчеты Росстата. При этом, как утверждают эксперты, ее не смогут компенсировать даже приток мигрантов. Численность населения России, как и в 2018 году, сократится.