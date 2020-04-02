Пик коронавируса в России придется на 8-10 апреля. Переболеют все? 413 0 События и факты

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, но вспышка covid-19 завершится в России к лету. Таким прогнозом поделился главный инфекционист Федерального медико-биологичесокго агентства Владимир Никифоров. На сегодняшний день количество заражений в России превысило 3,5 тыс. Только за последние сутки врачи выявили 771 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в мире, по состоянию на 2 апреля, 927 925 заразившихся коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, умерло 46 616 человек, выздоровело 190 766 пациентов.