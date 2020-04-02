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Пик коронавируса в России придется на 8-10 апреля. Переболеют все?

2 Апреля 2020 413 0 События и факты
Пик коронавируса в России придется на 8-10 апреля. Переболеют все?

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, но вспышка covid-19 завершится в России к лету. Таким прогнозом поделился главный инфекционист Федерального медико-биологичесокго агентства Владимир Никифоров. На сегодняшний день количество заражений в России превысило 3,5 тыс. Только за последние сутки врачи выявили 771 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в мире, по состоянию на 2 апреля, 927 925 заразившихся коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, умерло 46 616 человек, выздоровело 190 766 пациентов.

Не на пике еще

  • Пик заболеваемости коронавирусом придется на 8-10 апреля, заявил Владимир Никифоров в передаче «Док-Ток» на Первом канале. «Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ – а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится – обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель», – отметил Никифоров.
  • Первые сообщения о случаях заболевания коронавирусом в России появились в конце января. Сейчас в 76 из 85 регионов России есть люди, заразившиеся инфекцией. При этом две трети зараженных находятся в Москве (69,76%, или 2475 человек). За Москвой идет Московская область (5%, 177), Санкт-Петербург (4%, 147 случаев), Республика Коми и Свердловская область.
  • Число выздоровевших в России составляет 235 человек, или 6,6% от всех зараженных. Смертей – 30. Летальность в России от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, составляет 0,8%.
  • В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции, покидать дома можно только в некоторых случаях: при необходимости обращения за медпомощью, в аптеку или магазин за продуктами, для выноса мусора, либо прогулка с собакой не более ста метров от дома.
  • Несмотря на неплохие показатели, Россия обошла Японию по количеству зараженных (в Японии 3,2 тыс. случаев выявлено, 1 тыс. выздоровела).
  • Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что Россия входит в тройку мировых лидеров по числу тестирований на коронавирус. Сейчас в сутки осуществляется 36 тыс. тестов. В частности, 215,5 тыс. человек подозревают на наличие коронавируса, а с начала года наблюдения были проведены в отношении 361 тыс. человек.
  • В связи с приближающимся пиком заболеваемости правительство России предлагает сделать следующую неделю, с 6 по 13 апреля, нерабочей. Об этом президента Владимира Путина попросила Голикова. В Роспотребнадзоре поддержали это предложение.

Переболеют все

  • Коронавирусом переболеют все или большая часть населения Земли, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинический вирусолог Георгий Викулов отмечает, что подобный прогноз основан на данных искусственного интеллекта, который уже неоднократно ошибался. «В Китае отмечается сокращение заболеваемости. В Индии небольшая заболеваемость, например», – говорит Викулов.
  • По словам главного гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, дети и молодые люди могут переносить заболевание легко, бессимптомно. «Поэтому уже сегодня точная цифра может быть выше», – говорит она. В дальнейшем, считает Ткачева, мир приспособится к коронавирусу и человек будет с ней сосуществовать как с острой респираторной инфекцией.
  • Как пишет ТАСС, по причине того, что ряд случаев болезни остается неустановленными, на данный момент эксперты не могут с точностью определить характеристики коронавируса. Однако, судя по всему, SARS-CoV-2 в полтора-два раза заразнее и раз в десять чаще является причиной смерти, чем вирусы гриппа.
  • По словам специалистов, как правило, заражение SARS-CoV-2 происходит прямым способом от человека к человеку: через кашель, чих, либо даже просто через общение.
  • Для снижения риска, нужно соблюдать ряд правил: если вы вышли на улицу, соблюдайте дистанцию на расстоянии одного-двух метров. Чаще мойте руки, лицо. Запаситесь дезинфицирующими средствами на основе спирта. Согласно официальным рекомендациям, концентрация спирта должна быть 60-70%, однако, как показали эксперименты ученых из Швейцарии, может быть достаточно и 30% этанола или пропанола.
  • Что касается масок, то, в первую очередь их стоит носить тем, кто болен, или кто с ними близко контактирует. Если маски одноразовые, их нужно менять как можно чаще.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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