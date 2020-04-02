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Нерабочую неделю продлят. Российская экономика на грани
2 Апреля 2020 662 0 Экономика
Вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова предлагают объявить следующую неделю, с 6 по 13 апреля, нерабочей. Таким образом, власти растянут необъявленный карантин на 14 дней. Эпидемиологи объясняют это инкубационным периодом коронавируса, который составляет 14 дней. Но самоизоляция дорого обходится российской экономике и россиянам, миллионы из которых останутся без работы из-за остановки работы предприятий. Потери экономики, а следовательно, и граждан, за две нерабочих недели составят 2,7 трлн руб. Половина компаний больше не вернется на рынок, а у властей нет средств на пособия по безработице.
Этих дней должно быть больше
- Предложение продлить необъявленный карантин, который называют «нерабочей неделей», 1 апреля выступили вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач Анна Попова. Голикова отметила, что при продлении режима самоизоляции (еще одного эвфемизма для карантина) важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.
- Главный санитарный врач, чья работа – борьба с эпидемиями, а не обеспечение роста экономики, заявила, что 14 дней составляет инкубационный период коронавируса. Но 14 дней «конечно, недостаточно». По ее мнению, «этих дней» должно быть больше.
- Решение о продлении не было принято на дистанционном совещании президента Владимира Путина и правительства. 25 марта Путин объявил «нерабочей» неделю с 28 марта по 5 апреля. Работать разрешили только продуктовым магазинам, банкам, аптекам, медучреждениям, органам власти и транспорту. Также любые организации могут продолжить работу в удаленном режиме.
Во сколько это обойдется
- По подсчетам FinExpertiza, полная приостановка работы на неделю предприятий из отраслей, на которые распространяется президентский указ, приведет к потере экономикой 917,1 млрд руб. выручки. За месяц эти потери оцениваются в 5,5 трлн руб.
- Больше всего «нерабочие» дни нанесут ущерб предприятиям оптовой торговли непродовольственными товарами (504 млрд руб. потерь), непродуктовому ретейлу (122 млрд руб.), профессиональной, научной и технической сфере (57 млрд руб.).
- Меньше всего пострадают от ограничений риелторский бизнес (39 млрд руб.), производители металлических изделий (30,7 млрд руб.), транспорт (22 млрд руб.), производители минеральной продукции (21 млрд руб.), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд руб.), гостиницы и общепит (18 млрд руб.), целлюлозные фабрики (14,4 млрд руб.).
- ВВП России снизится за одну «нерабочую неделю» на 0,8%, прогнозирует главный аналитик БКС Премьер Антон Покатович. Потери он оценивает так же – в 900 млрд руб. По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха неделя обойдется России в 700 млрд руб.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства сказал, что ВВП России сократится на 8% в этом году, согласно пессимистичному прогнозу его ведомства.
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