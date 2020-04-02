Нерабочую неделю продлят. Российская экономика на грани 662 0 Экономика

Вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова предлагают объявить следующую неделю, с 6 по 13 апреля, нерабочей. Таким образом, власти растянут необъявленный карантин на 14 дней. Эпидемиологи объясняют это инкубационным периодом коронавируса, который составляет 14 дней. Но самоизоляция дорого обходится российской экономике и россиянам, миллионы из которых останутся без работы из-за остановки работы предприятий. Потери экономики, а следовательно, и граждан, за две нерабочих недели составят 2,7 трлн руб. Половина компаний больше не вернется на рынок, а у властей нет средств на пособия по безработице.