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Отсрочить кредит. Кто и как сможет отложить погашение кредита из-за коронавируса

23 Марта 2020 129 0 Экономика
Отсрочить кредит. Кто и как сможет отложить погашение кредита из-за коронавируса

Россияне смогут рассчитывать на отсрочку по некоторым видам кредитов. Но для этого понадобится доказать, что материальное положение должника ухудшилось из-за коронавируса. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина, передает Sputnik. Среди кредитов, которые точно можно будет отсрочить, специалист назвала ипотеку. При этом признание коронавируса форс-мажором со стороны властей не освободит заемщиков от обязанностей.

От кредита не освобождает

  • Пандемия коронавируса COVID-19 и меры борьбы с распространением инфекции в России могут привести к закрытию 3 млн малых и средних предприятий и потере работы 8,6 млн людей. В связи с этим у многих россиян в ближайшее время могут возникнуть проблемы с обслуживанием  долгов.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин уже издал указ о том, что коронавирус может считаться чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Однако пока «просто приход в Москву или другие большие города коронавируса» не может служить обоснованием для заморозки выплат по кредиту или неисполнения кредитных обязательств, считает юрист Екатерина Духина.
  • По словам юриста, пункт о форс-мажоре должен присутствовать в договоре. Но даже при этом пункт «не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности». Что касается малого и среднего предпринимательства, то в их случае форс-мажор должен быть обоснован со стороны Торгово-промышленной палаты, которая уже призвала власти принять экстренные меры для спасения предпринимателей.

Как получить отсрочку

  • Тем не менее россияне могут получить отсрочку по одному из видов кредитов, а именно – по ипотеке. Юрист Духина предлагает воспользоваться законом об «ипотечных каникулах», который вступил в силу 31 июля 2019 года.
  • В законе оговаривается возможность, при которой заемщик может получить отсрочку платежей по ипотеке. Для этого ему нужно будет привести доказательства того, что его материальное положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусом.
  • Юрист советует обращаться в банк с заявлением, в котором необходимо сослаться на обстоятельство, прописанное в законе. «Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», – цитирует радио Sputnik юриста.
  • Закона об «ипотечных каникулах» как такового нет. Но есть положения в законах «Об ипотеке», «О потребительском кредите», «О кредитных историях» и «О государственной регистрации недвижимости», которые говорят, что заемщик, попавший в трудную ситуацию, может поставить на паузу выплату кредита. Передышка может составить до 6 месяцев. Также есть опция уменьшить размер ежемесячного платежа.
  • При этом банк не сможет отказаться, если все условия будут соблюдены. В частности, ипотечную квартиру не смогут отнять, а кредитная история заемщика не испортится.
  • Кроме этого под «ипотечные каникулы» попадают все кредиты, где жилье выступает в качестве залога. Таким образом, можно отсрочить автокредит.
  • Требования для использования «ипотечных каникул» следующие: заемщик должен быть физическим лицом, ипотечная квартира, в которой он живет должна быть единственным его жильем (или квартира заложена под кредит), а сумма кредита – не превышает 15 млн руб. Важно, что заемщик может получить «каникулы» по кредиту только один раз.
  • Трудная жизненная ситуация или ухудшение материального положения должны быть зафиксированы следующим образом: регистрация в качестве безработного, признание инвалидом 1-й или 2-й группы, снижение дохода более чем на 30% (оцениваются последние два месяца), временная нетрудоспособность больше 2 месяцев подряд, увеличение числа иждивенцев и снижение доходов больше чем на 20%.

Солидарность банков

  • Первым послабление для заемщиков собирается предложить банк ВТБ. Кредитная организация в индивидуальном порядке предоставит кредитные каникулы, срок которых может составлять до 3 месяцев. Как уточняется в пресс-службе банка, их могут получить заемщики, которым пришлось столкнуться с финансовыми проблемами из-за коронавируса.
  • Уточняется, что в банке разработали комплекс мер, направленных на поддержку заемщиков, которые пострадали от коронавируса. Их реализация начнется после того, как будут приняты соответствующие решения.
  • Под «кредитным каникулами» имеется в виду отсрочка платежей клиентам, которые в результате пандемии ушли на больничный. Отсрочку также могут получить и те, кто понес финансовые потери из-за карантина либо неоплаченного отпуска. В ВТБ отмечают, что обращения розничных клиентов будут рассматриваться индивидуально.
  • В Казахстане правительство приостановит выплаты основного долга по кредитам на весь период чрезвычайного положения. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев. До этого в стране приняли запрет на начисление штрафов и пеней. «От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности», – заявил Токаев. По словам президента Казахстана, для обслуживания долга граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми кредитами в ломбарды, микрофинансовые организации и к онлайн-кредиторам.

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Редакция "Капитала Страны"

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