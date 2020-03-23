Отсрочить кредит. Кто и как сможет отложить погашение кредита из-за коронавируса 129 0 Экономика

Россияне смогут рассчитывать на отсрочку по некоторым видам кредитов. Но для этого понадобится доказать, что материальное положение должника ухудшилось из-за коронавируса. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина, передает Sputnik. Среди кредитов, которые точно можно будет отсрочить, специалист назвала ипотеку. При этом признание коронавируса форс-мажором со стороны властей не освободит заемщиков от обязанностей.