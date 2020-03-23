Последствия коронавируса: 3 млн предпринимателей закроются, 8,6 млн россиян потеряют работу 679 0 Экономика

Эпидемия коронавируса поставила на грань выживания малый и средний бизнес в России. По прогнозу отраслевых лоббистов, Торгово-промышленной палаты России, 3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня находятся в одном шаге от закрытия. При этом они обеспечивают занятость 8,6 млн человек, которые рискуют остаться без работы. Половина же предпринимателей считает, что не сможет запустить бизнес снова.