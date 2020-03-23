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Последствия коронавируса: 3 млн предпринимателей закроются, 8,6 млн россиян потеряют работу

23 Марта 2020 679 0 Экономика
Последствия коронавируса: 3 млн предпринимателей закроются, 8,6 млн россиян потеряют работу

Эпидемия коронавируса поставила на грань выживания малый и средний бизнес в России. По прогнозу отраслевых лоббистов, Торгово-промышленной палаты России, 3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня находятся в одном шаге от закрытия. При этом они обеспечивают занятость 8,6 млн человек, которые рискуют остаться без работы. Половина же предпринимателей считает, что не сможет запустить бизнес снова.

Оценка возможных потерь

  • 3 млн предпринимателей столкнулись с угрозой закрытия бизнеса из-за пандемии коронавируса и ее экономических последствий. В ТПП подсчитали, что это может обернуться массовой безработицей – 8,6 млн активных и трудоспособных россиян потеряют источник дохода.
  • Согласно опросу ТПП, который организация провела в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса в условиях упавшего спроса сможет продержаться не более одного квартала. Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что половина предпринимателей не сможет открыть бизнес заново в ближайшее время – в том числе по формальным причинам: закон запрещает начинать новое дело в течение 3-х лет после банкротства.
  • ТПП отправила первому вице-премьеру Андрею Белоусову порядка 40 предложений по поддержке малого и среднего бизнеса. Среди них: отсрочка по налоговым выплатам до шести месяцев, снижение НДС до 10%, запрет на блокировку банковских счетов в досудебном порядке, отмена страховых выплат, приостановление всех проверок и мораторий на рост тарифов естественных монополий.
  • Всего в России, согласно реестру малого бизнеса ФНС, насчитывается 5,72 млн микропредприятий, 2,3 млн юрлиц и 3,4 млн индивидуальных предпринимателей. Половина всех занятых в малом и среднем бизнесе работает на микропредприятиях - до 15 человек. При этом, по данным Росстата, среднемесячная зарплата на таких предприятиях составляет в среднем 23,6 тыс. руб.

Форс-мажор

  • В правительства пока отреагировали лишь на некоторые предложения. 21 марта власти предоставили отсрочку по уплате страховых взносов в рамках антикризисного плана правительства для микропредприятий (мера обойдется в 170 млрд руб.). Но не на шесть месяцев, как просили в ТПП, а на три.
  • Также власти отказались от проверок, в том числе налоговых. Предоставили и временную отсрочку на уплату арендных платежей и снизили требования к обеспечению контрактов при госзакупках у малого и среднего бизнеса.
  • Кроме этого пандемию планируется признать форс-мажором при госзакупках. У предпринимателей появится возможность сократить потери и обойтись без неустоек и штрафов. Это может произойти в том случае, если они смогут доказать, что именно коронавирус либо его последствия помешали выполнить обязательства перед заказчиками.
  • При этом к форс-мажору не относятся предпринимательские риски: изменение курсов валют, отсутствие на рынке нужных товаров, средств у должника и так далее. Кроме этого, не являются форс-мажором нарушение обязательств со стороны контрагентов (третьих лиц).
  • «Предприниматели должны помнить, что бизнес – рисковая деятельность, а в России вдвойне. Бдительность вряд ли будет подтверждена судом как невозможность исполнить обязательства», – цитирует РБК адвоката.
  • Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин пообещал отслеживать работодателей. которые воспользуются «шумихой» и будут задерживать зарплаты и увольнять сотрудников. Правительство пообещало не дать решить свои текущие проблемы за счет коронавируса. Проверками предприятий займется трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура. Власти рекомендуют предпринимателям использовать «все формы гибкой занятости людей», в том числе сокращенный рабочий день и удаленную работу. Увольнение же должно быть крайней мерой.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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