«Ошибся Путин, нас миллионы». Как на Украине отреагировали на санкционный список Кремля

1 ноября Россия ввела санкции против 68 юридических и 322 физических лиц Украины. Под ограничения попали металлургические, продовольственные, фармацевтические компании. Но главными фигурантами «черного списка» стали украинские чиновники, бизнесмены и политики. Реакция попавших под российские санкции оказалась неоднозначной. Однако на этот список отреагировали и те, кто в него не попал.

«В Сочи ездить не собираюсь»

Фигуранты санкционного списка по-разному отреагировали на включение своих имен в этот перечень. Так, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сказала, что подобные меры ее не волнуют, поскольку «там» у нее нет бизнеса. В отличие от президента Украины Петра Порошенко. В своем Фейсбуке она написала:

«Попутно замечу, что в санкционном списке, к удивлению, нет «Рошена» или «Ленинской кузницы» (активы президента Петра Порошенко, которые после избрания он передал в доверительную собственность компании Rothschild)… Что бы это могло значить? Вы не знаете?»

Однако, как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции традиционно не вводятся против президентов. Тем не менее есть мнение, что включением Тимошенко и не включением Порошенко Кремль оказал услугу первой – повысил ее шансы в предвыборной гонке за президентский пост.

О том, что в России у него нет активов, заявил еще один фигурант санкционного списка предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев: «Не готов комментировать включение меня в санкционный список, поскольку активов там не было и нет, в Сочи ездить не собираюсь».

Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя санкции, заявил: «Ошибся Путин. Нас не 322, нас – миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами».

По мнению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, введение санкций – это некая рекламная кампания Кремля: «По-моему, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных «русской империи» впечатления, что они еще что-то могут в этом мире». Найдя себя в списке, Луценко уверился, что он на правильном пути.

Меня лично вычеркнул Порошенко

В санкционном списке физических лиц не оказалось украинского олигарха Игоря Коломойского. Даже несмотря на то, что Россия ввела ограничения против подконтрольного ему предприятия «Днипроазот». Комментируя этот момент, бизнесмен предположил, что его имени в списке не оказалось потому, что введение ограничений было согласовано с Киевом.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в администрации президента Украины]», – заявил олигарх. Он пояснил, что в так называемую «редакционную коллегию» входили президент Украины Петр Порошенко, первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк и народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

Коломойский считает, что его имя из списка украинский лидер вычеркнул лично. «Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», – сказал Коломойский.

В Кремле на подобные предположения, по словам Пескова, отреагировали с юмором.

«Достойные люди»

Не мог не прокомментировать «черный список Кремля» и президент Украины Петр Порошенко, который, в отличие от своего старшего сына, в него не попал. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель украинский глава заявил, что российские санкции коснулись «очень достойных людей» на Украине.

«За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства», – сказал Порошенко. Он отметил, что для украинца оказаться в этом списке – «это как государственная награда».