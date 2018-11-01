«Черный список» Москвы. Россия ввела санкции против сына Порошенко, Арсена Авакова и Юлии Тимошенко

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины. Под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лица. Санкции предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, а также имущества на территории России. Кроме этого, речь идет также о запрете на вывод капитала за пределы Российской Федерации. В санкционном списке – имена известных общественников, политиков и бизнесменов Украины.

Под прицелом

Сообщается, что целью постановления, подписанного российским премьером, является «противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины». Также данный документ направлен на «нормализацию двусторонних отношений».

Называются конкретные имена и должности украинцев, кто попал под российские санкции. В «черном списке» оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады восьмого созыва, представители бизнеса, чиновники администрации президента страны и юрлица, контролируемые бизнесменами Украины.

Примечательно, что санкции вводятся против Алексея Петровича Порошенко, дата рождения которого – 6 марта 1985 года, место рождения – Киев. Эти данные совпадают с данными старшего сына президента Украины Петра Порошенко. Однако самого Порошенко в списке нет, как нет и его предприятия Roshen, работающего в Липецкой области.

Зато есть его ярый оппонент – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Также под санкции попали глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президентом Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, а также основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс.

Из компаний санкции коснутся «Укрспирта», но не затронут «Нафтогаз-Украина».

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг, но вместе с тем это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Силовики, политики и чиновники

В санкционном списке оказались высокопоставленные силовики, политики, а также чиновники. В их числе – посол Украины в США Валерий Чалый, министр обороны Степан Полторак, его зам Анатолий Петренко, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генеральный прокурор Юрий Луценко. Ограничения коснулись и секретаря СНБО Александра Турчинова, первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, а также главы СБУ Василия Грицака.

Кроме этого, ограничения затронули депутата Рады, экс-руководителя запрещенного в России «Правого сектора»​ Дмитрия Яроша, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и члена коллегии МВД депутата Антона Геращенко.

Комментируя РБК случившееся, Геращенко заявил, что он рад оказаться под российскими санкциями. По его словам, у него «никогда не было и нет дел с Российской Федерацией». Вместе с этим, он считает, что данное решение Москвы является «жестом скорее символическим».

«Это давно надо было сделать, потому что экономика Украины в большей степени сегодня подпитывается в том числе за счет России», – заявил РИА Новости зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

С чего все началось

Санкционное постановление российского правительства было принято в соответствии с указом, который в конце октября подписал президент России Владимир Путин. В документе сообщалось о специальных экономических мерах. Их надо было принять в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины в отношении граждан России.

Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев проинформировал, что под данные санкции попадает несколько сотен физических и юридических лиц. Однако вместе с этим он заверил, что ограничения никаким образом не коснутся народа Украины в целом.

Против России Киев ввел санкции этой весной. В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко «привел в действие» решение СНБО, в котором говорилось о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц и о продлении ограничений, которые были введены ранее.

Ограничение поставок продовольствия и сырья с 2014 года со стороны России сократили торговый оборот Украины и России на 50,4%, подсчитали в Киеве, сообщает Интерфакс. Киевские власти называют эти меры «рестрикциями» и прогнозируют, что любые новые санкции приведут к дальнейшему падению торговли и ударят по экспортным отраслям.