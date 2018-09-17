«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности

В пятницу 14 сентября 2018 года в ТПП РФ на заседании Совета ТПП РФ рассматривались вопросы развития и конкурентоспособности легкой промышленности России, а именно:

– Проблемы сырьевой базы – как перенастроить экономику, чтобы из российской нефтехимии производилось не импортное, а отечественное сырье?

– Где стимулы для модернизации? Почему сегодня переход на высокотехнологичное оборудование недоступен для бизнеса и неинтересен для государства? Как и что менять?

– Налоговое бремя – как отражается на бизнесе повышение налогов и ужесточение налоговых проверок?

– Нечестная конкуренция: как сегодня осуществляется борьба с серым импортом в отрасли и защита национального производителя? Какая защита нужна отрасли?

– Какие параметры нужно заложить в бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, чтобы обеспечить опережающие темпы развития промышленности?

Заседание собрало весь цвет деловых и общественных кругов, озабоченных состоянием отрасли. Модератором заседания выступил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Бабкин Константин Анатольевич. На заседании выступили сам господин Бабкин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Разбродин Андрей Валентинович, генеральный директор компании RALF RINGER Бережной Андрей Александрович, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Крупнов Юрий Васильевич, заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Иванова Ирина Алексеевна, председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета директоров ОАО «ИК «Еврофинансы» Миркин Яков Моисеевич, президент ОАО «Рослегпром» Круглик Александр Александрович, президент Российского союза производителей одежды Беляева Светлана Алексеевна, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Газпром СтройТЭК Салават» Абрамов Анатолий Петрович, директор по развитию проектов заводов нетканых материалов «Термопол», ТМ «Холлофайбер» Иванов Владислав Викторович, генеральный директор Вяземского кожевенного производства – ООО «ВКП ЛТ» Барклая Теймураз Батулиевич, начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Шихранов Александр Владимирович, председатель ОД «Федеральный сельсовет» Мельниченко Василий Александрович, советник президента ЗАО «Новое Содружество», заместитель министра экономики РФ (1992-2000) Евсюков Владимир Сергеевич и заместитель генерального директора «Мануфактура Малюгина» Привалова Дарья Александровна.

О народнохозяйственном значении отрасли говорят следующие факты. В целом, российский рынок продукции легкой промышленности оценивается в 4 трлн руб. или примерно 60 млрд долларов! Это второй после «пищевки» рынок в России. Закон пирамиды потребностей не отменить. После пищи вторая главная потребность человека – одежда. Отечественные бренды владеют от силы 19-21% этого рынка, т.е. продают примерно на 12 из 60 млрд долларов. Если бы отрасль показала такое же успешное импортозамещение как сельское хозяйство, смогло бы выйти на 80% внутреннего рынка, прирост отечественного производства составил бы 36 млрд долларов. Сколько новых рабочих мест и доходов бюджетов всех уровней! А пока отрасль экспортирует на 1,1 млрд долларов, зато импортирует на 13,5 млрд. Рентабельность держится на уровне 2-3%.

Что же мешает российской легкой промышленности стать конкурентоспособной? Анализ выступлений участников показал, что проблема требует глубокого государственного системного подхода.

Константин Бабкин и Андрей Валентинович Разбродин в своих выступлениях отметили, что важными государственными задачами являются: регулирование рынка (борьба с серым импортом, развитие экспорта российской продукции легкой промышленности, введение утилизационного сбора на обувь, стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения государственных закупок, преодоление административных барьеров стран-членов ЕАЭС на государственную закупку российской продукции; изменение налоговой политики (введение инвестиционной льготы, отмена запланированных на 2019 год повышений акцизов, НДС и иных обязательных платежей, общее снижение налоговой нагрузки с предприятий легкой промышленности); изменение денежно-кредитной политики (борьба с банковским монополизмом, смягчение условий кредитования предприятий отрасли, отказ от сильного рубля); обеспечение сырьевой базы для развития легкой промышленности (увеличение посевных площадей повышение урожайности основных технических культур, в частности, хлопка и шелка); разработка и вывод на рынок специализированного оборудования для легкой промышленности. Существующая государственная поддержка сводится к точечной поддержке нескольких инвестиционных проектов, нет государственных программ финансирования пополнения оборотного капитала отрасли, тогда как отрасль остро нуждается в доступе к дешевым оборотным средствам.

Андрей Бережной обозначил главную проблему в обувной отрасли – низкие ввозные таможенные пошлины на обувь в России по сравнению с другими странами. Он отметил, что после вступления в ВТО Россия снизила ввозные пошлины на обувь до 1,25 евро, что является самым низким показателем среди стран с развивающимся рынком и ниже многих развитых стран. Главное условие возрождения отрасли – создание хотя бы равных конкурентных условий с иностранными поставщиками. Пока зарубежные производители держат 85% обувного рынка России объемом 681 млрд руб. По его мнению, повышение ввозной пошлины на обувь хотя бы до 10% – минимальный уровень среди стран с развивающимся рынком – позволит привлечь в бюджет 28 млрд руб. и приведет к выравниванию условий производства для отечественных производителей.

По вопросу взаимодействия производителей органических тканей и государства выступил Юрий Крупнов, который отметил, что производство натурального сырья остается перспективным и в XXI веке. Например, Китай и США делят 1-ое и 2-ое место по производству хлопка. Поэтому государство не должно ограничиваться поддержкой производителей синтетики, а с учетом того, что производство льна упало в России в 26 раз за последние 25 лет, государство обязано применять прямые хозяйственные решения, а не ограничиваться незначительными субсидиями. Иначе ситуация, когда при объеме рынка 60 млрд долларов 80% уходит иностранным производителям, останется неизменной. Совершенно недостаточными являются существующие меры государственной поддержки. В частности, при попытке создания текстильного кластера в Ивановской области 2,5 млрд руб. из госбюджета было потрачено в основном на организацию презентаций и конференций и оплату услуг зарубежных консультантов, реальных результатов достигнуто не было.

Представитель Минпромторга Ирина Иванова проинформировала участников о механизмах взаимодействия с органами власти по развитию легкой промышленности. Несколько последних лет государство выделяло на отрасль около 3 млрд руб ежегодно. На 2019 год запланировано 1,1 млрд руб. Государственная поддержка сокращается, при том что объемы и механизмы ее предоставления, как мы выяснили в недавнем исследовании, носят бессистемный характер. Основная часть так называемой государственной поддержки промышленности представляет собой субсидию на возмещение затрат производителей на погашение банковских кредитов. Докладчица пообещала, что в Ивановской области текстильный кластер будет реализован. Это вопрос времени. Она также проинформировала, что, к сожалению, в России нет производителей качественного волокна льна, а с моноволокном никто работать не хочет. Поэтому необходимо производителям льняного отечественного сырья задуматься о качестве производимой продукции. Также министерство проводит работу по удешевлению кредитов для легкой промышленности. Направлено соответствующее предложение в Россельхозбанк.

Владимир Гамза раскрыл картину удручающего состояния инвестиций в отрасли. Если по доле в ВВП легкая промышленность занимает 1,2%, то по доле инвестиций – более чем в 10 раз меньшую – 0,1%. Это катастрофа! Отрасль хронически недоинвестирована и безнадежно отстает от конкурентов в плане технологического обновления. Докладчик выдвинул рекомендации по выработке необходимой долгосрочной комплексной программы возрождения легкой промышленности России, которая должна включать: опору на малый и средний бизнес (KPI для Корпорации МСП); целевые государственные облигации для населения; программы поддержки федеральными и региональными институтами развития и финансовыми организациями; специальный инструмент Банка России по рефинансированию инвестиционных проектов в легкой промышленности; привлечение в проекты денежных ресурсов населения (краудфандинг, краудинвестинг, финансовая кооперация); использование на возвратной основе национальных валютных резервов для лизинга современных технологий и оборудования.

Яков Миркин кратко привел статистику по производству текстиля в России (1 пальто на 75 женщин, 1 юбка на 25 женщин и т.д.). При этом наблюдается рост сегмента производства спецодежды. Это подтверждает тезис о «костыльной» экономике. В тех отраслях, где государство искусственно нормализует (ВПК, АПК, фармацевтика, производство спецодежды и т.д.) экономические условия, прежде всего, доступное кредитование, наблюдается взрывной экономический рост. Данная нормализация необходима во всей легкой промышленности, поскольку она не менее значима для экономики, чем АПК, а желательно применить данные условия ко во всей экономической системе РФ для достижения темпов экономического роста не ниже среднемировых значений.

Александр Круглик выступил с разбором перспектив обеспечения легкой промышленности отечественным сырьем. Проблемы: отсутствие покупательного спроса, наличие контрафакта, нехватка качественного отечественного сырья. Фермеры готовы выращивать лен, но не знают, куда его поставлять. Наиболее эффективны региональные программы финансирования. На местах лучше знают, что нужно местному производителю. Необходимо возобновление селекционной работы, вакцинации животных. За последние годы производство меховых изделий в РФ уменьшилось в 10 раз. Важно уделить пристальное внимание меховой отрасли, поскольку это довольно значимый внутренний рынок (94 млрд руб.).

Светлана Беляева в продолжение темы проблем и перспектив легкой промышленности выразила критическое отношение к падению курса рубля, поскольку 95% высококачественного сырья закупается за рубежом. В пику предыдущим докладчикам ей было предложено снять пошлины на те виды сырья, которые не производятся в России и снизить НДС.

Анатолий Абрамов затронул в своем сообщении важные проблемы перенастройки российской нефтехимии для производства отечественного сырья.

Владислав Иванов на конкретном примере завода нетканых материалов «Термопол» ТМ «Холлофайбер» показал, что изделия из синтетических материалов могут превосходить изделия из натуральных материалов по своим свойствам.

Теймураз Барклая напомнил о зависимости кожевенной отрасли от обувной промышленности. Он обозначил продолжающееся падение отрасли на падающем рынке. Кожевенная промышленность России не выдерживает конкуренции с итальянской кожевенной промышленностью. Необходимо бороться за свои рынки и рабочие места. Он предлагает по примеру Италии снять пошлины на сырье и повысить пошлины на готовую продукцию.

Александр Шихранов обозначил важность обеспечения таможенными органами РФ защиты прав Российской интеллектуальной собственности. Сегодня таможенная служба сталкивается с широкомасштабной подделкой товаров. Подделывают китайские и российские товары. При этом всего 8 российских правообладателей защитили свои права на территории Евразийского экономического союза. Остальные марки остаются не защищенными. Докладчик призвал российских правообладателей к правовой активности.

Дарья Привалова ознакомила с конкретными проблемами предприятия «Мануфактура Малюгина». Основное сырье приходится импортировать, поскольку в России сырье надлежащего качества невозможно найти. При тяжелом налоговом бремени крайне сложно получить государственную поддержку. Получение гранта на модернизацию оборудования было связано с заполнением огромного количества бумаг и как следствие с высокими трудозатратами.

По итогам заседания были приняты следующие решения: выработать предложения по развитию химической промышленности (производство полиэфирных волокон и нитей), продолжить поддержку текстильного кластера в Ивановской области, одобрить рекомендации докладчиков, приложить к решению стратегию развития текстильной промышленности Минпромторга до 2024.

Обобщая итого обсуждения можно выявить основные факторы системной неконкурентоспособности легкой промышленности на современном этапе, применяя методику конкурентного ромба национальной конкурентоспособности М.Портера.

Национальная конкурентоспособность определяется действием четырех главных условий. Как известно, в список факторных условий М. Портер включил следующие группы условий:

людские ресурсы; природные ресурсы; капитал; научно-информационный потенциал; инфраструктура.

Параметры факторов. Все годы рыночных реформ людские ресурсы отрасли деградируют в силу низкой зарплаты. Капитал уходит из отрасли, перетекая в сферы более быстрого оборота и низкого риска – в основном, торговля. Научно-информационный потенциал и инфраструктура разрушены вследствие разрушения государственного отраслевого управления.

Параметры факторов. Все годы рыночных реформ людские ресурсы отрасли деградируют в силу низкой зарплаты. Капитал уходит из отрасли, перетекая в сферы более быстрого оборота и низкого риска – в основном, торговля. Научно-информационный потенциал и инфраструктура разрушены вследствие разрушения государственного отраслевого управления.

Родственные и поддерживающие отрасли. Сырьевая база: поставки хлопка из Узбекистана организационно разрушены, программы по производству искусственного сырья на территории России, страны с самыми большими запасами углеводородов, провалены. Развал отечественного машиностроения углубляет зависимость от иностранных поставщиков оборудования. Отечественные поставщики сырья и продукции низких технологических переделов деградировали, отрасль зависима от зарубежных поставок сырья.

Параметры спроса. Идет полномасштабное привыкание россиян к зарубежным брендам. Возрождать доверие к старым отечественным маркам одежды и обуви очень сложно. Не легче завоевывать доверие и новым отечественным брендам на фоне тотального доминирования зарубежных торговых домов с мощными рекламными кампаниями.

Стратегия фирм, их структура и соперничество. Об этом параметре конкурентоспособности вообще трудно говорить. «Стратегия» оставшихся в живых фирм сводится к элементарному каждодневному выживанию с минимальной рентабельностью. Советские кластеры – территориально-производственные комплексы – разрушены в силу распада СССР, разрыва хозяйственных связей. Оставшиеся выживающие фирмы упростили структуру выпускаемой продукции, спустились на много ступенек вниз по иерархии цепочек добавленной стоимости. Например, вместо высокопередельной продукции – костюмы и пальто – стали выпускать гораздо более простые изделия – полотенца и простыни.

По сути, говорить об отрасли как субъекте конкуренции на глобальном и даже внутреннем российском рынке не приходится. Фактически об этом заявляли Ю.Крупнов и В.Гамза. Отрасли были нанесены два мощных удара, системно раскоординировавших ее существование. Первый самый мощный удар в начале 90-х – так называемый «переход к рынку», который угробил до 90% отечественной легкой промышленности. Здесь и моментальное открытие рынков и приватизация с сопутствующей криминализацией, и разрыв хозяйственных связей и пр. Второй удар был нанесен после вступления в ВТО, когда произошел отказ от остатков протекционизма, хоть как-то защищавших уцелевших и приспособившихся производителей, которые сразу оказались в системно неконкурентоспособном положении по сравнению с иностранными поставщиками.

Сам М. Портер в вопросах государственной поддержки пытался занимать промежуточное положение между сторонниками свободного рынка, отдававшими все на откуп конкуренции и поклонниками жесткого государственного управления. Он считал, что чрезмерная опека государством отрасли, приведет к долгосрочным проблемам при краткосрочных успехах. Но он однозначно указывал, что «преуспевающая государственная политика должна скорее создавать такую среду, в которой компании смогут сами получить конкурентное преимущество, нежели вовлекать государство непосредственно в процесс, за исключением случаев, когда нация только вступает в конкуренцию».

Применительно к российской легкой промышленности можно интерпретировать концепцию американского классика конкурентоспособности следующим образом. Поскольку государство в течение 27 последних лет разрушало системную конкурентоспособность отрасли по всем четырем граням «ромба Портера», оно должно предпринять прямые усилия по повышению конкурентоспособности, ибо отрасль искусственно оказалась в положении «только вступающей в конкуренцию». Государство должно воссоздать хотя бы равные условия для конкуренции отечественных компаний на внутреннем рынке. Кстати, схожую позицию отражает Закон «О промышленной политике в Российской Федерации», хотя нами еще на стадии обсуждения проекта было обосновано мнение о недостаточности такой позиции.

Однако пресловутых «равных» условий на фоне индуцированной системной неконкурентоспособности отрасли явно недостаточно. Если Россия хочет сохранить, точнее, возродить статус текстильной державы, необходимо реализовать полномасштабные взаимоувязанные системные организационно-управленческие меры по внешнеэкономическому позиционированию отрасли. Необходимы продуманные долгосрочные меры таможенной защиты, включая систему тарифной эскалации, административные меры борьбы с серым импортом, защита интеллектуальных прав собственности, меры по обеспечения приоритета отечественных поставщиков на рынке государственных закупок. Но более всего сейчас востребованы долгосрочные государственные программы стратегической модернизации отрасли на основе воссоздания условий конкурентоспособного существования отрасли по «ромбу Портера». На стороне факторов предложения необходимы реальные кластерные решения, возобновление надежных каналов поставок сырья, специальные программы развития машиностроительных производств для легкой промышленности. В плане обеспечения спроса нужно не чураться усиления протекционизма и перехода к пропаганде российских товаров, как это сейчас происходит в США, где гремит «Покупай американское». В плане развития стратегий компаний нужно, прежде всего, поддержать становление мощных российских транснациональных компаний, какие у нас есть, пожалуй, только в вертикально-интегрированной нефтехимии.

В условиях очередного финансово-экономического передела мира, «глубинных процессов тектонической трансформации» мироустройства, разрушения прежней архитектоники и динамической перестройки мирового промышленного ландшафта многие отрасли получают новый шанс, возможности «перезагрузки». И даже нынешнее плачевное состояние не может являться препятствием для прорыва.

Соавтор Арефьев П.В., к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка модели конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях цифровой экономики», государственное задание Финуниверситета, 2018 г.