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Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды

19 Декабря 2018 107 0 Тренды События и факты
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды

35 тыс. исследователей должны быть подготовлены за 5 лет в рамках национального проекта «Наука», заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он отметил также, что проект подразумевает изменение университетских программ, которые будут учитывать реалии современной экономики и появление технологических инноваций. С 2019 года начнется обновление лабораторного оборудования университетов, передает ТАСС.

«МТС», «Вымпелком» и «Мегафон» оштрафованы на 737,5 тыс. руб. каждый за внутрисетевой роуминг (повышение стоимости связи внутри сети при выезде в другой регион страны). Ранее по 750 тыс. руб. операторы «большой четверки» (те же компании + «Tele2») заплатили за использование национального роуминга. Последний действует в том случае, когда сеть оператора отсутствует в регионе, и он должен пользоваться услугами местных операторов, что приводит к увеличению стоимости звонка, сообщает ТАСС.

Спутниковый интернет (сервис Starlink) будет развивать компания Илона Маска SpaceX. Проект предполагает запуск на низкую околоземную орбиту около 4 тысяч спутников. В дальнейшем, численность группировки будут доведена до 11 тысяч. Для этого, по мнению экспертов, компании придется привлечь около 10 миллиардов долларов. Илон Маск предполагает, что реализация проекта обеспечит к 2025 году выручку более чем в 30 миллиардов, передает «Интерфакс».

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство проанализирует жалобы транспортных компаний на рост цен на топливо. Накануне транспортные компании направили соответствующее письмо на имя Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что рост цен на топливо неизбежно приведет к росту цен на продукты питания и другие потребительские товары. Козак подчеркнул, что надо тщательно разобраться в этом вопросе, однако ни о каком госрегулировании не может идти речи, сообщил «Интерфакс».

Нефть дешевеет. Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent стоят сейчас 56,99 доллара за баррель, что является минимальной стоимостью черного золота с октября 2017 года. Это, в свою очередь, приводит к небольшому падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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