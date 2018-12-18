Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ДЕК, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    66,7454
EUR (ЦБ)    75,7761

18 ДЕК, 20:08 МСК
USD (ЦБ)    66,7454
EUR (ЦБ)    75,7761

Цены вырастут на 10%. Нефтяников душит правительство, нефтяники – перевозчиков, перевозчики – покупателей

18 Декабря 2018 928 0 Экономика
Цены вырастут на 10%. Нефтяников душит правительство, нефтяники – перевозчиков, перевозчики – покупателей

Из-за поведения нефтяников, которое они демонстрируют на фоне заморозки розничных цен на бензин, могут пострадать обычные россияне. Главный интерес – возможность заработать на корпоративных клиентах, в числе которых находятся не только транспортные, но и производственные, а также торговые компании. Все это может привести к тому, что стоимость продуктов, товаров и услуг подорожает. Обо всем этом логисты, поставщики и ритейлеры предупреждают российское правительство в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Перевозчики хотят встречи с Медведевым

В своем послании на имя Медведева, которое было отправлено 14 декабря, ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупреждают о последствиях, которые могут произойти в случае ужесточения условий по закупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта», подписано руководителями Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Руспродсоюза».

Как сообщается, в среднем закупки на топливо занимают минимум 30% от себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. И после ужесточения корпоративных программ осенью расходы выросли в среднем на 30%. При этом транспортные компании работают в условиях высококонкурентного и низкомаржинального рынка. Поэтому увеличение себестоимости оставляет их без возможности сохранять цена на прежнем уровне.

В итоге стоимость транспортных услуг рискует вырасти, как минимум, на 10%, что в свою очередь, отразится на итоговых ценах на товары. В заключении письма его авторы просят Медведева устроить встречу, на которой будут присутствовать представители топливных компаний, чтобы обсудить ситуацию и условия сотрудничества.

Дальше – хуже

Об ужесточении условий работы нефтяников с корпоративными клиентами стало известно в первых числах ноября, когда произошла заморозка розничных и мелкооптовых цен на топливо. Как сообщали источники «Коммерсанта», в частности «Газпром нефть» решила ввести сервисные сборы, а остальные крупные компании отменить традиционные скидки.

Исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина подтверждает: условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники. Нет сомнений в том, что резкое увеличение затрат на топливо весьма негативно отразится на рынке грузового автотранспорта, инфляции, а также на обновлении парков и общем финансовом состоянии автоперевозчиков. Ситуация рискует стать еще хуже, когда с 2019 года отменятся льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и произойдет увеличение НДС.

Пострадают все

Что касается самих транспортных компаний, то они уже предупреждают своих партнеров о том, что грядет повышение цен. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель сети одежды Sela и крупный производитель продуктов питания. В Sela стараются не допустить ситуации с повышением цен, поскольку последнее время и без того происходит снижение платежеспособности. В компании отмечают, что увеличение стоимости топлива не самым лучшим способом отразиться на сегменте производства товаров повседневного спроса.

Еще один собеседник издания, исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, поясняет, что топливная доля себестоимости зависит от «длины логистического плеча и количества перевозок». При этом в некоторых случаях расходы на топливо могут составлять от 4 до 20%. Из-за роста издержек может вырасти стоимость продуктов: на 1–8%, все зависит от категории. При этом, как отмечает эксперт, быстрее всего на увеличение логистических затрат реагирует рынок скоропортящихся продуктов – эти товары привозят в магазины каждый день.

Увеличение стоимости топлива негативно скажется и на крупных компаниях, чья география сбыта товаров имеет большую географию и порой сложные пути доставки в отдаленные районы. В итоге увеличение издержек отрицательно скажется на самой рентабельности бизнеса и, конечно же, на ценах для конечного потребителя.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф
Наука и технологии

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 3

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

Узнай, страна

В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования

В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования

В Ставропольском крае запустили производство сухих молочных продуктов

В Ставропольском крае запустили производство сухих молочных продуктов

В Тамбовской области решают проблемы обманутых дольщиков под личным контролем губернатора

В Тамбовской области решают проблемы обманутых дольщиков под личным контролем губернатора

В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей

В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей

Новости СМИ

Новости дня

19:46 НЛО взмыл в космос с поверхности Луны НЛО взмыл в космос с поверхности Луны Видео
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19:41 Кравчук предрек России распад в случае «захвата Украины» Кравчук предрек России распад в случае «захвата Украины»
19:27 Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
18:55 Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
18:51 Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
17:57 Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:46 Путин подписал закон о блокировке «колумбайн»-сообществ в сети Путин подписал закон о блокировке «колумбайн»-сообществ в сети

Узнай, страна!

19:45 В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
18:49 В Ставропольском крае запустили производство сухих молочных продуктов В Ставропольском крае запустили производство сухих молочных продуктов
15:51 В Тамбовской области решают проблемы обманутых дольщиков под личным контролем губернатора В Тамбовской области решают проблемы обманутых дольщиков под личным контролем губернатора
14:39 В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей В Татарстане запустили российско-китайское производство сцеплений для грузовых автомобилей
08:01 Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии
17 ДЕК, 14:50 Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter