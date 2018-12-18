Цены вырастут на 10%. Нефтяников душит правительство, нефтяники – перевозчиков, перевозчики – покупателей

Из-за поведения нефтяников, которое они демонстрируют на фоне заморозки розничных цен на бензин, могут пострадать обычные россияне. Главный интерес – возможность заработать на корпоративных клиентах, в числе которых находятся не только транспортные, но и производственные, а также торговые компании. Все это может привести к тому, что стоимость продуктов, товаров и услуг подорожает. Обо всем этом логисты, поставщики и ритейлеры предупреждают российское правительство в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Перевозчики хотят встречи с Медведевым

В своем послании на имя Медведева, которое было отправлено 14 декабря, ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупреждают о последствиях, которые могут произойти в случае ужесточения условий по закупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта», подписано руководителями Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Руспродсоюза».

Как сообщается, в среднем закупки на топливо занимают минимум 30% от себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. И после ужесточения корпоративных программ осенью расходы выросли в среднем на 30%. При этом транспортные компании работают в условиях высококонкурентного и низкомаржинального рынка. Поэтому увеличение себестоимости оставляет их без возможности сохранять цена на прежнем уровне.

В итоге стоимость транспортных услуг рискует вырасти, как минимум, на 10%, что в свою очередь, отразится на итоговых ценах на товары. В заключении письма его авторы просят Медведева устроить встречу, на которой будут присутствовать представители топливных компаний, чтобы обсудить ситуацию и условия сотрудничества.

Дальше – хуже

Об ужесточении условий работы нефтяников с корпоративными клиентами стало известно в первых числах ноября, когда произошла заморозка розничных и мелкооптовых цен на топливо. Как сообщали источники «Коммерсанта», в частности «Газпром нефть» решила ввести сервисные сборы, а остальные крупные компании отменить традиционные скидки.

Исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина подтверждает: условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники. Нет сомнений в том, что резкое увеличение затрат на топливо весьма негативно отразится на рынке грузового автотранспорта, инфляции, а также на обновлении парков и общем финансовом состоянии автоперевозчиков. Ситуация рискует стать еще хуже, когда с 2019 года отменятся льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и произойдет увеличение НДС.

Пострадают все

Что касается самих транспортных компаний, то они уже предупреждают своих партнеров о том, что грядет повышение цен. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель сети одежды Sela и крупный производитель продуктов питания. В Sela стараются не допустить ситуации с повышением цен, поскольку последнее время и без того происходит снижение платежеспособности. В компании отмечают, что увеличение стоимости топлива не самым лучшим способом отразиться на сегменте производства товаров повседневного спроса.

Еще один собеседник издания, исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, поясняет, что топливная доля себестоимости зависит от «длины логистического плеча и количества перевозок». При этом в некоторых случаях расходы на топливо могут составлять от 4 до 20%. Из-за роста издержек может вырасти стоимость продуктов: на 1–8%, все зависит от категории. При этом, как отмечает эксперт, быстрее всего на увеличение логистических затрат реагирует рынок скоропортящихся продуктов – эти товары привозят в магазины каждый день.

Увеличение стоимости топлива негативно скажется и на крупных компаниях, чья география сбыта товаров имеет большую географию и порой сложные пути доставки в отдаленные районы. В итоге увеличение издержек отрицательно скажется на самой рентабельности бизнеса и, конечно же, на ценах для конечного потребителя.