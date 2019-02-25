На выборах в Молдавии побеждает «пророссийская» партия Додона. Но почему социалистам не стоит расслабляться?

Согласно последней информации, на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам лидерство держит пророссийски настроенная партия социалистов республики. К моменту выхода публикации было обработано 97% протоколов. Тем не менее, партия, представляемая президентом страны Игорем Додоном, не может сама формировать состав правительства и, судя по всему, ей предстоит проводить непростой диалог с коалицией. В итоге, Молдова, которая имеет непростые отношения с Евросоюзом, получает «подвешенный парламент».

Итоги выборов

Второе место по количеству мест в парламенте (26,03%) – у блока либеральных правых партий ACUM. Как свидетельствуют данные молдавского ЦИК, правящая в данный момент Демократическая партия набирает 24,03% голосов, левая партия «Шор» заручилась – 8,48%. Что касается остальных партий, то они не смогли перейти необходимый порог в 6% и их представителей в парламенте не будет. Вместе с этим, как отмечается, ни одна из партий не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы сформировать самостоятельное большинство.

Впервые в истории голосование в парламент Молдавии проходило по так называемой смешанной избирательной системе: 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. К моменту закрытия избирательных участков на 22.00 по мск уровень явки избирателей составлял 49,07%. Всего участие в выборах приняло порядка 1,445 млн жителей страны. В самом Кишиневе явка была на уровне 49,64%.

Общие итоги выборов укрепили положение лидера Партии Социалистов Игоря Додона. Тем не менее, напомним, что ранее все его инициативы блокировались правящей Демократической партией. Сам же Додон является сторонником укрепление отношений с Москвой и имеет поддержку со стороны президента России Владимира Путина.

«Негативный фактор»

Исход ситуации будет зависеть от того, получится ли у социалистов сформовать коалиционное правительство. Не исключено, что их союзником станет партия «Шор», но и этого может оказаться недостаточно, для того чтобы сформировать парламентское большинство. Надеяться социалисты могут на победивших одномандатников, если, конечно, получится склонить их «на свою сторону».

Однако против социалистов может сыграть один фактор: в парламент вошел известный бизнесмен и лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк – тот самый, который, по версии российского следствия, вывел из России 37 млрд руб. Тем не менее, он обладает внушительными финансовыми ресурсами, а также политическим влиянием, что, вероятно, может оказать влияние на расклад сил.

Напомним, что согласно информации МВД РФ, в период с 2013 по 2014 года Владимир Плахотнюк при поддержке своего делового партнера Платона, пользуясь фальшивыми документами и надуманными предлогами, переводили со счетов двух российских банков денежные потоки в молдавский банк Moldindconbank S.A. и в ряд других зарубежных организации.

Риск новых выборов?

На данный момент картина достаточно неясная: вопрос в том, смогут ли социалисты заручиться поддержкой праволиберального блока ACUM. В теории это возможно, поскольку обе политические силы не очень дружелюбно относятся к Демпартии. Но в этом плане стоит помнить о том, что ACUM выражает свою поддержку прозападному политическому курсу.

По итогам выборов СМИ заявили, что Молдавия получила «подвешенный парламент». И все это происходит на фоне сложнейших отношений с Евросоюзом. Напомним, что в 2014 году республика вступила на путь ассоциации с ЕС, но в Еропе со скепсисом относятся к ситуации в Молдавии. При всем при этом власти страны обвиняются в системной коррупции, которая получился громкую кульминацию с незаконным выводом из трех банков страны одного миллиарда долларов, которые были получены от Евросоюза.

В заключение стоит сказать о том, что согласно закону страны, у партий есть 45 дней для того, чтобы сформировать правительство. В случае если это не будет сделано в срок, президент страны может воспользоваться своим правом распустить парламент и назначить дату новых выборов. Примечательно, что о «перспективе новых выборов» во время прошедшего голосования упоминал и сам Игорь Додон.