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«Старая схема о главном». Как молдавский политик увел из России 37 млрд руб.

22 Февраля 2019 212 0 Экономика
«Старая схема о главном». Как молдавский политик увел из России 37 млрд руб.

Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк, имеющий гражданство Российской Федерации, с помощью своих сообщников смог вывести из России 37 млрд руб. Как говорится в сообщении МВД РФ, международное преступное сообщество, в состав которого входили граждане не только Молдавии, но и России, специализировалось на «крупномасштабных незаконных валютных операциях». При этом, как стало известно, это не единственный криминальный случай, замеченный за молдавским политиком.

Богатейший человек Молдавии

​МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, участники которого смогли вывести из России порядка 37 млрд руб. В сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства, сказано, что одним из организаторов сообщества является Владимир Плахотнюк – политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх, богатейший человек республики.

Второй организатор – Вячеслав Платон, осужденный в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег. Кроме этого, по делу правоохранители задержали жителя Московского региона Александра Корина. На время следствия мужчину заключили под стражу.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема вывода

По версии следователей, суть отмывочной схемы состояла в работе через две кредитные организации: ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Со счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства переводились на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A и на счета других иностранных организаций. Предлогом служил обмен валюты.

После этого, согласно решениям молдавских судов (их в МВД называют «подложными») деньги списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц. Все операции проводились в период с 2013 по 2014 годы.

«Заочный арест»

Около двух лет назад решением Басманного суда Москвы Плахотнюк был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство. Как тогда писали СМИ, наемный киллер Виталий Прока, который сидит за убийство, назвал бизнесмена заказчиком планировавшегося убийства (жертва – российский банкир Герман Горбунцов). Со своей стороны Плахотнюк категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Аналогичные настроения были и в его партии, где единогласно твердили, что решение российского суда носит политический характер.

Как напоминает РБК, в 1995 году Плахотнюк основал молдавско-американскую финансовую группу Angels. Затем он стал главой нефтяной компании Petrom Moldova и коммерческого банка Victoriabank. Начиная с 2010 года, бизнесмен является членом молдавской Демократической партии. Зимой 2016 года его выдвинули на пост премьер-министра Молдавии (поддержали тогда партийцы), но его кандидатура была отвергнута президентом страны Николаем Тимофти. Примерно в это же время он стал председателем Демократической партии.

В 2016 году экс-замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман выступил с сообщением, заявив, что через банки Молдавии отмывается порядка 23 млрд долларов «российского происхождения». После этого, уехавший в США Гофман выразил надежду, что США окажут содействие в расследовании кражи 1 млрд долларов из банковской системы Молдавии. Бенефициаром данного хищения он называл Владимира Плахотнюка.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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