«Старая схема о главном». Как молдавский политик увел из России 37 млрд руб.
Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк, имеющий гражданство Российской Федерации, с помощью своих сообщников смог вывести из России 37 млрд руб. Как говорится в сообщении МВД РФ, международное преступное сообщество, в состав которого входили граждане не только Молдавии, но и России, специализировалось на «крупномасштабных незаконных валютных операциях». При этом, как стало известно, это не единственный криминальный случай, замеченный за молдавским политиком.
Богатейший человек Молдавии
МВД РФ пресекло деятельность международного преступного сообщества, участники которого смогли вывести из России порядка 37 млрд руб. В сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства, сказано, что одним из организаторов сообщества является Владимир Плахотнюк – политик, председатель Демократический партии Молдавии, олигарх, богатейший человек республики.
Второй организатор – Вячеслав Платон, осужденный в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег. Кроме этого, по делу правоохранители задержали жителя Московского региона Александра Корина. На время следствия мужчину заключили под стражу.
«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Схема вывода
По версии следователей, суть отмывочной схемы состояла в работе через две кредитные организации: ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Со счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства переводились на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A и на счета других иностранных организаций. Предлогом служил обмен валюты.
После этого, согласно решениям молдавских судов (их в МВД называют «подложными») деньги списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц. Все операции проводились в период с 2013 по 2014 годы.
«Заочный арест»
Около двух лет назад решением Басманного суда Москвы Плахотнюк был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство. Как тогда писали СМИ, наемный киллер Виталий Прока, который сидит за убийство, назвал бизнесмена заказчиком планировавшегося убийства (жертва – российский банкир Герман Горбунцов). Со своей стороны Плахотнюк категорически отвергал все обвинения в свой адрес. Аналогичные настроения были и в его партии, где единогласно твердили, что решение российского суда носит политический характер.
Как напоминает РБК, в 1995 году Плахотнюк основал молдавско-американскую финансовую группу Angels. Затем он стал главой нефтяной компании Petrom Moldova и коммерческого банка Victoriabank. Начиная с 2010 года, бизнесмен является членом молдавской Демократической партии. Зимой 2016 года его выдвинули на пост премьер-министра Молдавии (поддержали тогда партийцы), но его кандидатура была отвергнута президентом страны Николаем Тимофти. Примерно в это же время он стал председателем Демократической партии.
В 2016 году экс-замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман выступил с сообщением, заявив, что через банки Молдавии отмывается порядка 23 млрд долларов «российского происхождения». После этого, уехавший в США Гофман выразил надежду, что США окажут содействие в расследовании кражи 1 млрд долларов из банковской системы Молдавии. Бенефициаром данного хищения он называл Владимира Плахотнюка.
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