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ИЗМИР

На Украине умерла Кира Муратова, в России готовят «непопулярные реформы» и другие новости четверга

7 Июня 2018 1139 0 Тренды События и факты
На Украине умерла Кира Муратова, в России готовят «непопулярные реформы» и другие новости четверга

Кинорежиссер Кира Муратова умерла. Она родилась в 1934 году, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК. Ее дебютный короткометражный фильм «У крутого яра» вышел в 1962 году. Свой последний фильм «Вечное возвращение» режиссер выпустила в 2012 году, после чего заявила об уходе из кинематографа. Муратова была одним из самых ярких представителей советского и постсоветского авторского кино.

Минэкономразвития готовит непопулярные реформы. Об этом депутатам Госдумы рассказал министр Максим Орешкин. Однако конкретное содержание реформ и сроки их проведения не назвал. Депутаты предполагают, что речь, прежде всего, пойдет о повышении пенсионного возраста. Ранее Минэкономразвитие анонсировало возможное ухудшение экономического прогноза, несмотря на рост цен на нефть. Причины этого не назывались, хотя было упомянуто негативное влияние на экономику антироссийских санкций.

ЦБ РФ рассказал о разработке новой системы начисления индивидуального пенсионного капитала, пишет «Коммерсантъ». Она будет включать три варианта пенсионных выплат — срочные, бессрочные и гибридные. Разбираться в том, что это такое, сейчас вряд ли стоит – глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новая система «вряд ли в полной мере заработает раньше 2020 года». А до этого времени все может десять раз поменяться.

Реализация второго этапа развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оценивается, по заявлению РЖД, в 492 млрд руб. Проект должен быть реализован к 2025 году. Стоимость первого этапа, который реализуется сейчас, оценивается в 562,4 млрд руб. В результате пропускная способность этих магистралей вырастет в  полтора раза, сообщает агентство «Прайм».

Ангела Меркель заявила о необходимости консолидации позиции ЕС по наиболее актуальным проблемам сегодняшней жизни. Она обратила внимание на такие стоящие перед Европой вызовы, как возможные финансовые и экономические кризисы, а также крупнейший миграционный кризис. Она напрямую связала это заявление с политикой, проводимой Дональдом Трампом. Она указала на проблемы внутри НАТО, выход США из парижского соглашения о климате, торговую войну, развязанную Трампом, выход США из «ядерной сделки» с Ираном, пишет «РБК».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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