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ИЗМИР

Умерла режиссер Кира Муратова

07.06.2018 01:31
Умерла режиссер Кира Муратова

Фото: culturemeter.od.ua

6 июня в Одессе скончалась известный украинский и советский кинорежиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова. Ей было 83 года.
«Ушла Кира...с ней целая эпоха. Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах», -  сообщил на своей странице в «Фейсбук» телепродюсер Юрий Минзянов.
Кира Муратова стала известна после кинофильмов «Короткие встречи» и «Долгие проводы». Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 г. получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, передает РЕН ТВ.

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