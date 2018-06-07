Умерла режиссер Кира Муратова

07.06.2018 01:31



Фото: culturemeter.od.ua

6 июня в Одессе скончалась известный украинский и советский кинорежиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова. Ей было 83 года.

«Ушла Кира...с ней целая эпоха. Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах», - сообщил на своей странице в «Фейсбук» телепродюсер Юрий Минзянов.

Кира Муратова стала известна после кинофильмов «Короткие встречи» и «Долгие проводы». Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 г. получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, передает РЕН ТВ.