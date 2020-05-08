На крыльях Победы. Как советская авиация отвоевала мирное небо в Великую Отечественную войну?

9 мая 2020 года в честь нашей победы в Великой Отечественной войне в Москве и крупных городах России оффлайн пройдут только авиационные парады. Это решение власти приняли из-за пандемии коронавируса. Но нет худа без добра - такой формат праздника позволит всем лучше понять вклад авиации в Победу, понять, что в 1941-1945 годах впервые в мировой истории исход войны определили сражения в небе, а не только на земле и на воде.

Неравные силы

Более 80 лет назад, уже к началу Второй мировой всем противоборствующим сторонам стало ясно - одной из главных составляющих этой войны станет противостояние в небе.

В СССР готовились к такой войне, но к 1941 году не успели завершить модернизацию ВВС. Германия напала на Советский Союз, имея качественное превосходство в авиации.

Немецкие летчики с 1939 года успели получить большой боевой опыт в Европе - в ходе оккупации Франции, Польши, Скандинавии и Балкан, воздушных боев с английскими летчиками и бомбардировок Великобритании, в которых погибли тысячи мирных жителей.

У советских летчиков и командиров, которые успели повоевать только в составе авиабригад в Испании и отчасти в советско-финской войне, такого опыта не было.

Военная авиатехника Германии была более современной.

СССР к началу войны находился в стадии перевооружения - новая техника уже была, но ее не успели повсеместно поставить на вооружение и толком освоить, обучить летчиков.

Так что в первые месяцы войны советская авиация по большей части состояла из истребителей И-16 и И-153, которые объективно уступали немецким Bf-109.

Основу воздушного флота СССР в 1941-м составляли разработанные в КБ Поликарпова и введенные в эксплуатацию еще в 1934 году истребители И-16, которым советские летчики дали прозвище «Ишачок».

По оценкам экспертов, самолет был «упрямым» - сложным в управлении из-за задней центровки и малых размеров. Он по ряду параметров уступал немецким самолетам, но при этом демонстрировал исключительные для того времени скоростные качества. И-16 сняли с эксплуатации в 1944 году, успев выпустить более 10 тысяч единиц в военные годы.

Модернизация с колес

Перед самым началом Великой Отечественной войны у советских летчиков появились истребители Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3. По своим характеристикам они приближались к немецким аналогам, но имели ряд недостатков, которые пришлось устранять, оперативно модернизируя эти модели самолетов в разгар войны.

В результате модернизации живучего, но тяжелого ЛаГГ-3 советский воздушный флот в 1942 году получил Ла-5 с более мощным мотором, а в 1944-м - Ла-7 с улучшенной аэродинамикой, с маневренностью и «живучестью» предыдущих моделей.

Разработанный и произведенный под руководством Семена Лавочкина Ла-7 стал одним из лучших истребителей своего времени.

В результате модернизации Як-1 были созданы Як-3, Як-7 и Як-9, который стал самым массовым советским истребителем Великой Отечественной. С 1942-го по 1948 годы было произведено около 17 тысяч Як-9 . Эта машина была очень удобной в управлении, легко могла модифицироваться для выполнения тех или иных боевых задач.

Главным противником Як-9 считался Мессершмит Bf-109, которому советский истребитель давал достойный отпор.

В бомбардировочной авиации в начальный период использовались самолеты СБ и ДБ-3, В качестве дальнего бомбардировщика применялся также Ил-4,

В начале войны в условиях нехватки боевых самолетов в качестве легкого ночного бомбардировщика использовались У-2.

За все время производства, которое началось еще в 30-е годы, в СССР было выпущено около 33 тысяч таких учебных самолетов, которым в войну пришлось стать боевыми.

К 1943 году в воздушном флоте СССР действовало около 70 авиаполков У-2.

Этот самолет летал достаточно низко для успешного поражения целей, а при заходе на цель мог приглушать мотор и ночью становился почти незаметным. Именно на У-2 летали женщины-летчики 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, которых гитлеровцы прозвали "ночные ведьмы". При этом устаревший самолет У-2 в дневное время становился легкой добычей для немецких истребителей и зенитчиков.

Гораздо менее уязвимым был пикирующий бомбардировщик Пе-2, разработанный в СССР буквально накануне войны и применявшийся до окончания Второй мировой. В военные годы было выпущено более 11 тысяч таких самолетов.

Летающий танк

Главной ударной силой советских ВВС стал штурмовик Ил-2, который применялся для поражения целей как в воздухе, так и на земле. Его разработали в 1940-е годы в ОКБ-240 под руководством С.В. Ильюшина, а в германских войсках прозвали «летающий танк», «черная смерть», «бетонный самолет».

Ил-2 был самым массовым в истории боевым самолетом – за годы Великой Отечественной войны в СССР выпустили более 36 тысяч машин.

Несмотря на высокие скоростные и другие технические характеристики, Ил-2 погибали под зенитным огнем противника и под ударами немецких истребителей. Самым уязвимым в этом одноместном штурмовике был бортовой стрелок - в отличие от пилота он не был защищен броней.

С этим связано множество жизненных историй и человеческих судеб советских летчиков и бойцов.

Одна из них – об Ил-2, найденном на дне озера, восстановленном и поднятым в воздух участниками проекта «Крылатая память Победы».

В 1943 году этот самолет находился в составе 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота. На задании по уничтожению вражеского аэродрома Луостари его пилотировал летчик Валентин Скопинцев, а на борту вместе с ним находился стрелок-краснофлотец Владимир Гумённый.

Во время атаки Ил-2 был сбит попаданием снаряда немецкой зенитной установки. Затем ему пришлось «вручную» пулеметными очередями отбиваться от «Мессершмитт» Bf 109. Повредив немецкий истребитель, экипаж сумел уйти от преследования, но дотянуть до «родного» аэродрома Ваенга-2 не получилось.

Пилот сумел посадить подбитую машину на лед озера у поселка Сафоново-1 в Мурманской области и добраться до расположения советских войск. Он прошел почти пять километров через лес - по пояс в снегу с раненым стрелком на плечах.

Военный летчик Валентин Скопинцев, награжденный тремя орденами Красного Знамени, умер в 1993 году, завещав своему сыну Олегу Скопинцеву найти самолет, в котором осталось его оружие и планшет с документами.

Летающие памятники

Поисковики «Крылатой памяти Родины» нашли Ил-2 в декабре 2011 года на дне озера Кривое, а в 2012 году подняли машину с губины 20 метров при поддержке Музея техники Вадима Задорожного, сына и дочери Валентина Скопинцева.

За пять лет самолет полностью реставрировали в мастерских ООО «Авиареставрация» и ФГУП СибНИА им. Чаплыгина при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации.

Как рассказал в интервью «Капиталу страны» президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский, восстановленный Ил-2 совершил первый демонстрационный полет в Подмосковье МАКС-2017, а в 2018 году своим ходом полетел на Берлин для участия в авиасалоне.

Снова «летающий танк» поднялся в небо на международном авиационно-космическом салоне в 2019 году.

На этой же площадке были представлены и другие советские самолёты, участвовавшие в воздушных боях Великой Отечественной войны - Ил-15бис, МиГ-3, найденные, восстановленные и превращенные в «летающие памятники» участниками проекта «Крылатая память Победы».

К сожалению, в 1950-е годы, когда наступила эра реактивной авиации, советские винтовые самолеты по приказу Верховного Главнокомандующего СССР списали «на металлолом». Так что к концу прошлого века в неразобранном виде советских военных самолетов не осталось даже в музеях.

Но с начала 1990-х поисковики находят боевые машины в лесах и болотах и реставрируют по крупицам.

Примечательно, что в 21-веке одной из самых популярных в мире компьютерных игр стала "Ил-2. Штурмовик". А для того чтобы увидеть эту и другие легенды советской авиации «вживую» выстраиваются огромные очереди людей, которые желают сфотографироваться, посидеть в кабине и вспомнить «Мой дед летал на таком...».

Война нового типа

Во Второй мировой войне противостояние в небе не ограничивалось сражениями летчиков-асов. Воздушные бои велись над линией фронта и в ближнем тылу сторон,Целью боев было не столько уничтожение самолетов противника в воздухе, сколько атаки с неба на военные формирования на земле и на море.

Действия ВВС нужно было вписывать в единый план действий всех вооружённых сил.

Авиация воевала для того, чтобы подавить огневую мощь противника в небе и на земле, разрушить наземные укрепления, защитить свои и потопить чужие военные корабли, расчистить своим пехоте, артиллерии и танкам путь для наступления, путь к Победе.

Советские летчики-истребители «охотились» на немецких асов, чтобы прикрыть свои бомбардировщики, а главной ударной силой ВВС стала штурмовая авиация.

Авиация во многом обеспечила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Масштабные авиационные бои стали ключевыми этапами Сталинградской битвы и битвы за Кавказ.

В Среднедонской наступательной операции, которая началась 16 декабря 1942 года под Сталинградом, с обеих сторон было задействовано около 500 самолетов различных типов. При поддержке авиации Красная Армия за две недели прорвала вражеский фронт шириной в 340 километров, разгромила 11 гитлеровских дивизий и вышла в тыл группы армий "Дон", которой командовал фельдмаршала Манштейна.

А в апреле-июне 1943 года в небе над Кубанью состоялось одно из крупнейших воздушных сражений Второй мировой войны.

Германская армия задействовала около 1,2 тысячи самолетов, в основном «Мессершмиты» BF-109 и новых модификаций G-2 и G-4, истребители FW-190, бомбардировщики He-111 и Ju-88.

Наступающая Красная Армия подняла в воздух 1050 боевых машин. В воздухе сражались как проверенные, так и новые советские истребители – ЛаГГ-3, Ла-5, Як-1Б, Як-7, а также полученные по ленд-лизу американские Р-39 "Аэрокобра", Р-40Е "Киттихоук" и британские "Спитфайр МК.V". По наземным целям противника били пикирующие бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2 и "дальники" Ил-4.

По экспертным оценкам, потери советской авиации в этих битвах были существенно, более чем на треть ниже потерь люфтваффе.

А во время битвы за Кавказ, советские летчики выработали ряд эффективных тактических схем и научились воевать в новых боевых порядках.

В Берлинской наступательной операции, которая началась 16 апреля 1945 года участвовали 2-я, 4-я и 16-я воздушные армии, была задействована авиация ПВО Балтийского флота, дальние бомбардировщики 18-й воздушной армии.

Общая численность советской авиационной группировки у Берлина составляла 7,5 тысяч боевых самолётов разных типов.

В Люфтваффе к этому времени оставалось примерно 3,5 самолетов, но неизвестно сколько из них реально мсмогли отправиться в бой – у немцев катастрофически не хватало горючего и боеприпасов.

В битва за Берлин закончилась разгромом как сухопутной, так и воздушной части вооруженных сил Германии.

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