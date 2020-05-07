Борис Осятинский: «Наша цель – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной»

В этом году впервые День Победы будет отмечен 9 мая исключительно воздушными парадами. В небо над российскими городами поднимутся не только новинки военной авиатехники, но и самолет, участвовавший в бояхВеликой Отечественной войны. В Новосибирске можно будет наблюдать полет высотного истребителя МиГ-3. О том, как находят, восстанавливают по крупицам и «ставят на крыло» боевые машины, в интервью нашему интернет-изданию рассказал президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Леонидович Осятинский.

– Сколько всего единиц авиатехники Великой Отечественной войны было найдено и отреставрировано в рамках вашего проекта?

– Наш проект реализуется с конца 80-х годов, хотя фонд официально был создан в 2000-е годы. За прошедшие три десятилетия было найдено огромное количество обломков. Большая часть из них была не пригодна для реставрации, часть пригодилась для статических самолетов, часть фрагментов выставляется в музеях. Полностью реставрировать удалось не так уж много машин, но каждая из них получила «вторую жизнь».

Для участников проекта «Крылатая память Победы» в равной степени важны гуманитарная и техническая миссии, задачи по увековечиванию памяти павших и реставрации военной авиатехники.

Наши поисковики подняли множество самолетов, в которых сохранились разве что отдельные детали или приборы, для того чтобы достойно захоронить погибших в боях экипажи, постараться найти их родственников.

– Какая огромная и важная работа для нашей страны, для нашей памяти о войне…

– Делаем все, что можем. К сожалению, после войны вся летающая и авиатехника в СССР была уничтожена. С приходом реактивной эры в 1948-1950 годах решили, что летать на поршневой технике больше незачем. О том, чтобы сохранить эту технику как материальную память о войне, в то время никто не думал.

Наверное, тогда казалось, что война была такой страшной, такой тяжелой для нашего народа, что о ней и так никто и никогда не забудет. Но, как видите, все вышло по-другому.

И сегодня многие молодые люди даже не могут ответить с кем и за что мы воевали в 1941-1945 годах…

В других странах антигитлеровской коалиции сохранили военные самолеты, что называется, «в боевом строю». Многие из них летают, есть множество музеев авиационной техники, в том числе самолетов Второй мировой войны. Только в Великобритании более двухсот таких музеев. Даже в Германии после 1991 года начали восстанавливать военные самолеты, и сейчас летающих машин у них намного больше, чем у нас.

В России нет как таковых музеев авиатехники Великой Отечественной войны.

Есть экспозиции в музеях ВВС Монино, Североморске, в Ульяновске, несколько частных коллекций. Летающие военные самолеты есть только у нашего проекта

– А где сегодня показывают восстановленные вами самолеты? И где они летают?

– Все связано с графиком проведения авиационных праздников и шоу, которых сегодня проводится около 250 по всему миру. Например, в Великобритании ежегодно проводится пять-шесть больших шоу, на которых собирается от 50 до 200 тысяч человек.

Наши самолеты в рамках проекта «Крылатая память Победы» летают над российскими городами 9 мая и 22 июня, в Дни воинской славы. Полеты были в Ярославле, в Воронеже, в Великом Новгороде, несколько раз в Новосибирске.

В этом году к Дню Победы над Новосибирском будет летать наш МиГ-3.

К сожалению, полеты над Москвой на наших одномоторных самолетах так и не разрешили.

Единственной площадкой, где можно полностью показать возрожденные самолеты на земле и в небе, дать людям возможность понаблюдать за полетом от взлета до посадки, сфотографироваться и буквально «прикоснуться к истории», в России является салон МАКС.

Наши машины вызвали огромный интерес на международных авиационно-космических салонах 2017 и 2019 годов.

– Какие именно самолёты были представлены на МАКС в 2017 и 2019 году?

– В июле 2017 года на салоне МАКС совершил первый полет Ил-2 лейтенанта Скопинцева. Мы этот самолет искали два года после того, как к нам пришел сын пилота с летной книжкой отца. В документах была ошибка – там указали, что самолет сел на лед озера Черногубское, а нашли мы его в соседнем озере Кривом. В 2012 году машину подняли с глубины 20 метров.

Пять лет ушло на реставрацию, и на МАКС-2017 состоялась грандиозная премьера Ил-2, которую увидели по всей России и за рубежом.

В 2018 году нас пригласили на международный авиакосмический салон в Берлин . Следуя путем 2-го Белорусского фронта из России через Беларусь и Польшу наш Ил-2 самостоятельно долетел до Берлина. И пять дней поднимался в небо над столицей Германии. Немецкие партнеры сказали, что этот штурмовик здесь видят не в первый раз – в 1945-м под Берлином стоял целый авиаполк Ил-2.

В 2019 году на МАКС мы выставляли три самолета - И-15 БИС, МиГ-3 и Ил-2, который снова поднимался в небо.

И за штурвалом вновь был Владимир Барсук, который сегодня является директором Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина в Новосибирске.

Заслуженный летчик-испытатель Барсук «облетал» все наши самолеты и в этот День Победы именно он сядет за штурвал МиГ-3, который пролетит над Новосибирском.

– Можно смело рассчитывать на то, что «Крылатая память Победы» будет принимать участие в МАКС-2021?

– С учетом всего, что сейчас творится в мире, со всей этой пандемией и экономическим кризисом, смело рассчитывать ни на что не приходится.

Но при наличии необходимого финансирования мы можем показать всю коллекцию восстановленных самолетов и каждый из них поднять в небо. Это не только Ил-2, но и И-16, «Чайка», два МиГ-3 и И-15 БИС.

Для того чтобы совершить демонстрационный полет самолет должен иметь летную годность, страховку, команду техников, механиков, пилотов, которая обеспечивает его эксплуатацию. Все это требует серьезных затрат. Но при надлежащем финансировании все возможно.

Все наши машины летнопригодны, их техническое состояние позволяет безопасно подниматься в воздух.

Например, в 2011 году, благодаря финансированию от властей Москвы, мы смогли воссоздать целый полевой аэродром военных лет - выставлялись и летали семь самолетов, а на поле они стояли вместе с машинами, танками, настоящей полевой кухней.

– Каковы ваши дальнейшие планы? Какие еще самолеты Великой Отечественной могут пополнить коллекцию «Крылатая память Победы»?

– В 2018 году мы подняли одноместный самолет Ил-2 и сегодня его восстанавливаем. Кроме того, решили что для коллекции нам не хватает бомбардировщиков. Найти на территории страны пригодные для реставрации пока не удалось, поэтому приобрели две машины Ту-2 у американских коллекционеров. Сегодня над ними активно работаем.

Наша задача – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной.

Мы делаем это в честь ветеранов, которых, к сожалению все больше уходит от нас с каждым годом. И будем делать ради нового поколения, которому нужно помочь сохранить «живую память» о войне, о Победе советских летчиков и всех наших бойцов.

Мы участвуем в прекрасном народном движении «Бессмертный полк», которое сегодня растет не только в нашей стране, но и во всем мире. У нас есть свой «Бессмертный авиаполк».

Мы считаем, что когда в воздух поднимаютсясамолеты, участвовавшие в боях Великой Отечественной - это лучшее поздравление для всех живущих сегодня ветеранов и лучший пример для молодежи.

Всех ветеранов поздравляем с Великой Победой! Желаем им сохранять крепкое здоровье и боевой дух!





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