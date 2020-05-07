Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
07 МАЙ, 13:41 МСК
USD (ЦБ)    73,9719
EUR (ЦБ)    80,0598

07 МАЙ, 13:41 МСК
USD (ЦБ)    73,9719
EUR (ЦБ)    80,0598
Все для победы Коронавирус
﻿

Борис Осятинский: «Наша цель – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной»

7 Мая 2020 181 0 Интервью и комментарии
Борис Осятинский: «Наша цель – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной»

В этом году впервые День Победы будет отмечен 9 мая исключительно воздушными парадами. В небо над российскими городами поднимутся не только новинки военной авиатехники, но и самолет, участвовавший в бояхВеликой Отечественной войны. В Новосибирске можно будет наблюдать полет высотного истребителя МиГ-3. О том, как находят, восстанавливают по крупицам и «ставят на крыло» боевые машины, в интервью нашему интернет-изданию рассказал президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Леонидович Осятинский.

– Сколько всего единиц авиатехники Великой Отечественной войны было найдено и отреставрировано в рамках вашего проекта?

– Наш проект реализуется с конца 80-х годов, хотя фонд официально был создан в 2000-е годы. За прошедшие три десятилетия было найдено огромное количество обломков. Большая часть из них была не пригодна для реставрации, часть пригодилась для статических самолетов, часть фрагментов выставляется в музеях. Полностью реставрировать удалось не так уж много машин, но каждая из них получила «вторую жизнь». 

Для участников проекта «Крылатая память Победы» в равной степени важны гуманитарная и техническая миссии, задачи по увековечиванию памяти павших и реставрации военной авиатехники.  

Наши поисковики подняли  множество самолетов, в которых сохранились разве что отдельные детали или приборы, для того чтобы достойно захоронить погибших в боях экипажи, постараться найти их родственников.

– Какая огромная и важная работа для нашей страны, для нашей памяти о войне…

– Делаем все, что можем. К сожалению, после войны вся летающая и авиатехника в СССР была уничтожена. С приходом реактивной эры в 1948-1950 годах решили, что летать на поршневой технике больше незачем. О том, чтобы сохранить эту технику как материальную память о войне, в то время никто не думал.

Наверное, тогда казалось, что война была такой страшной, такой тяжелой для нашего народа, что о ней и так никто и никогда не забудет. Но, как видите, все вышло по-другому.

И сегодня многие молодые люди даже не могут ответить с кем и за что мы воевали в 1941-1945 годах…  

В других странах антигитлеровской коалиции сохранили военные самолеты, что называется, «в боевом строю». Многие из них летают, есть множество музеев авиационной техники, в том числе самолетов Второй мировой войны. Только в Великобритании более двухсот таких музеев. Даже в Германии после 1991 года начали восстанавливать военные самолеты, и сейчас летающих машин у них намного больше, чем у нас.

В России нет как таковых музеев авиатехники Великой Отечественной войны.

Есть экспозиции в музеях ВВС Монино, Североморске, в Ульяновске, несколько частных коллекций. Летающие военные самолеты есть только у нашего проекта 

– А где сегодня показывают восстановленные вами самолеты? И где они летают?

– Все связано с графиком проведения авиационных праздников и шоу, которых сегодня проводится около 250  по всему миру. Например, в Великобритании ежегодно проводится пять-шесть больших шоу, на которых собирается от 50 до 200 тысяч человек.

Наши самолеты в рамках проекта «Крылатая память Победы» летают над российскими городами 9 мая и 22 июня, в Дни воинской славы. Полеты были в Ярославле, в Воронеже, в Великом Новгороде, несколько раз в Новосибирске.

В этом году к Дню Победы над Новосибирском будет летать наш МиГ-3. 

К сожалению, полеты над Москвой на наших одномоторных самолетах так и не разрешили.

Единственной площадкой, где можно полностью показать возрожденные самолеты на земле и в небе, дать людям возможность понаблюдать за полетом от взлета до посадки, сфотографироваться и буквально «прикоснуться к истории», в России является салон МАКС. 

Наши  машины вызвали огромный интерес на международных авиационно-космических салонах 2017 и 2019 годов.

– Какие именно самолёты были представлены на МАКС в 2017 и 2019 году?

– В июле 2017 года на салоне МАКС совершил первый полет Ил-2  лейтенанта Скопинцева. Мы этот самолет искали два года после того, как к нам пришел сын пилота с летной книжкой отца. В документах была ошибка – там указали, что самолет сел на лед озера Черногубское, а нашли мы его в соседнем озере Кривом. В 2012 году машину подняли с глубины 20 метров.

Пять лет ушло на реставрацию, и на МАКС-2017 состоялась грандиозная премьера Ил-2, которую увидели по всей России и за рубежом. 

В 2018 году нас пригласили на международный авиакосмический салон в Берлин . Следуя путем 2-го Белорусского фронта из России через Беларусь и Польшу наш Ил-2 самостоятельно долетел до Берлина. И пять дней поднимался в небо над столицей Германии. Немецкие партнеры сказали, что этот штурмовик здесь видят не в первый раз – в 1945-м под Берлином стоял целый авиаполк Ил-2. 

В 2019 году на МАКС мы выставляли три самолета - И-15 БИС, МиГ-3 и Ил-2, который снова поднимался в небо.

И за штурвалом вновь был Владимир Барсук, который сегодня является директором Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина в Новосибирске.

Заслуженный летчик-испытатель Барсук «облетал» все наши самолеты и в этот День Победы именно он сядет за штурвал МиГ-3, который пролетит над Новосибирском.

– Можно смело рассчитывать на то, что «Крылатая память Победы» будет принимать участие в МАКС-2021?

– С учетом всего, что сейчас творится в мире, со всей этой пандемией и экономическим кризисом, смело рассчитывать ни на что не приходится. 

Но при наличии необходимого финансирования мы можем показать всю коллекцию восстановленных самолетов и каждый из них поднять в небо. Это не только Ил-2, но и И-16, «Чайка», два МиГ-3 и И-15 БИС.

Для того чтобы совершить демонстрационный полет самолет должен иметь летную годность, страховку, команду техников, механиков, пилотов, которая обеспечивает его эксплуатацию. Все это требует серьезных затрат. Но при надлежащем финансировании все возможно.

Все наши машины летнопригодны, их техническое состояние позволяет безопасно подниматься в воздух.

Например, в 2011 году, благодаря финансированию от властей Москвы, мы смогли воссоздать целый полевой аэродром военных лет - выставлялись и летали семь самолетов, а на поле они стояли вместе с машинами, танками, настоящей полевой кухней.

– Каковы ваши дальнейшие планы? Какие еще самолеты Великой Отечественной могут пополнить коллекцию «Крылатая память Победы»?

– В 2018 году мы подняли одноместный самолет Ил-2 и сегодня его восстанавливаем. Кроме того, решили что для коллекции нам не хватает бомбардировщиков. Найти на территории страны пригодные для реставрации пока не удалось, поэтому приобрели две машины Ту-2 у американских коллекционеров. Сегодня над ними активно работаем.

Наша задача  поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной.

Мы делаем это в честь ветеранов, которых, к сожалению все больше уходит от нас с каждым годом. И будем делать ради нового поколения, которому нужно помочь сохранить «живую память» о войне, о Победе советских летчиков и всех наших бойцов.

Мы участвуем в прекрасном народном движении «Бессмертный полк», которое сегодня растет не только в нашей стране, но и во всем мире. У нас есть свой «Бессмертный авиаполк». 

Мы считаем, что когда в воздух поднимаютсясамолеты, участвовавшие в боях Великой Отечественной - это лучшее поздравление для всех живущих сегодня ветеранов и лучший пример для молодежи. 

Всех ветеранов поздравляем с Великой Победой! Желаем им сохранять крепкое здоровье и боевой дух!


Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В Москве ввели масочный режим. Упаковка с перчатками стоит уже 50 рублей

В Москве ввели масочный режим. Упаковка с перчатками стоит уже 50 рублей
Политика @Guardian

Бизнесмену Быкову припомнили заказное убийство 90-х за движение «Наша Сибирь»

Бизнесмену Быкову припомнили заказное убийство 90-х за движение «Наша Сибирь»
Политика @Guardian

Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири»

Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири»
Экономика @Guardian

Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет

Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет
Экономика 1 @Guardian

Узнай, страна

В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»

В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»

Новости дня

13:37 Собянин: в Москве заражено коронавирусом порядка 300 тыс. человек Собянин: в Москве заражено коронавирусом порядка 300 тыс. человек
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
12:44 До 50% магазинов одежды и обуви в России могут прекратить работу До 50% магазинов одежды и обуви в России могут прекратить работу
12:14 В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
12:13 Андрей Белоусов: Россия вступает в сложный период Андрей Белоусов: Россия вступает в сложный период
11:40 За сутки медики обнаружили 11231 инфицированного коронавирусом в России За сутки медики обнаружили 11231 инфицированного коронавирусом в России
10:52 Перевозчики смогут не возвращать деньги за билеты Перевозчики смогут не возвращать деньги за билеты
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
10:21 Какие товары и услуги подорожают после отмены ограничений Какие товары и услуги подорожают после отмены ограничений

Узнай, страна!

13:27 В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование
В апреле продажи одежды упали на 90%
В апреле продажи одежды упали на 90%
06 МАЙ, 14:47 Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести» Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»
06 МАЙ, 14:21 На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей
06 МАЙ, 14:06 В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал» В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
06 МАЙ, 13:40 На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа
05 МАЙ, 11:27 В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 МАЙ, 10:55 В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
05 МАЙ, 10:38 В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда
04 МАЙ, 14:44 В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
04 МАЙ, 14:06 В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава» В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter