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ИЗМИР

На грани войны. На «Томагавк» США в Сирии Россия готова ответить «Калибром»

11 Апреля 2018 239 0 Тренды События и факты
На грани войны. На «Томагавк» США в Сирии Россия готова ответить «Калибром»

О том, какие виды вооружения могут использовать Россия и США, если в Сирии произойдет военное столкновение двух стран, сообщил National Interest. Журнал пишет, что для своих атак американцы могут использовать крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-86С, многоцелевой истребитель-«невидимка» пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. У России есть чем ответить на это.

Война будет, если…

Что касается России, то, по информации издания, в ее арсенале имеются крылатые ракеты Х-101, которые стоят на вооружении стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр». Ситуацию с возможным вариантом развертывания военного конфликта National Interest прокомментировал руководитель сектора международных военно-политических и военно-экономических проблем в Высшей школе экономики Василий Кашин. Эксперт убежден, что если военные США ударят по российской армии, то война будет неизбежна.

Накануне СМИ писали, что Вашингтон, направивший в Средиземное море два эсминца, готов нанести удар по Сирии. Буквально на днях над одним из них (USS Donald Cook) пролетали боевые самолеты ВКС РФ. Еще один эсминец (USS Porter) должен присоединиться к «Дональду Куку» в самое ближайшее время. Власти США подчеркивают, что оба судна смогут нанести удар по сирийской территории. В свою очередь, президент Дональд Трамп обвиняет Россию и Иран в безусловной поддержке Башара Асада, и обещает принять некие «меры».

Краткая предыстория

Об ответе США на факт применения химического оружия в сирийской Думе заявила постпред США при ООН Никки Хейли во время заседания Совета Безопасности. «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Это войдет в историю как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», – заявила она. Подчеркнув, что «своими действиями в Сирии Россия подорвала авторитет ООН». Хейли также обратилась с призывом «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».

Комментируя так называемую «химическую атаку в Сирии», постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что этот случай в Думе был явно разыгран. «Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке...» – отметил постпред. Добавив, что после этого Вашингтон, Лондон и Париж стали поспешно обвинять не только сирийское правительство, но Россию с Ираном. «Причем, сделано это безо всякого рассмотрения», – подчеркнул Небензя.

Лондон просит больше доказательств

Тем не менее, несмотря на так называемую коалицию в сирийском вопросе между США, Британией и Францией, премьер-министр Тереза Мэй во вторник обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с требованием предоставить больше доказательств вины сирийских властей в химатаке. И только после этого Лондон, возможно, присоединится к нанесению военного удара по Сирии. Вместе с этим, как пишет The Times, во время телефонных переговоров Мэй заявила Трампу, что международное сообщество «должно отреагировать».

Ранее Дональд Трамп обратился к Мэй с предложением о совместном военном ударе по войскам действующего президента Сирии Башара Асада в качестве ответа на химатаку в Думе. Не исключено, что однозначного ответа британский премьер не дает еще и потому, что ждет результатов расследования данного инцидента, которым в Сирии будут заниматься эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Что касается Франции, то, по заявлению президента Эмманюэля Макрона, о возможных мерах военного воздействия на Сирию со стороны Франции планируется объявить в ближайшее время. Однако наносить удар по союзникам Сирии Париж не намерен.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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