Признаки или призраки? США готовы начать войну, ударив по Сирии 212 0 Тренды События и факты

Боевые самолеты ВКС РФ, как минимум, четыре раза пролетели над эсминцем США USS Donald Cook, который находится в акватории Средиземного моря. Об этом стало известно из публикаций турецких СМИ. В то же время, как пишут уже американские издания, военные корабли США готовы к тому, чтобы нанести удар по Сирии. Вместе с этим от президента Дональда Трампа звучат заявления, в которых он обвиняет Россию и Иран в поддержке Башара Асада. В связи с этим он обещает принять меры в течение 48 часов.

Опасное соседство

Эсминец США «Дональд Кук» расположился в районе сирийских берегов, на расстоянии в 100 километров от порта «Тартус». Напомним, что именно здесь размещен пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ. Как сообщает турецкая Hurriyet, эсминец покинул базу на Кипре еще девятого апреля. А американская Wall Street Journal отмечает, что военный корабль в любой момент может ударить по Сирии.

Известно, что «Дональд Кук» снабжен 60 крылатыми ракетами «Томагавк». Таким же ракетами в апреле 2017 года атаковали авиабазу в Сирии «Эш-Шайрат» после того, как в Хан-Шейхуне произошла химическая атака. В тот раз американцы нанесли удар, заявив, что Дамаск виновен в химатаке на мирное население. Если возвращаться к вопросу о защите базы ВМФ РФ в Тартусе, то ее прикрывают новейшие ЗРК С-400.

WSJ также сообщает, что еще один ракетный американский эсминец USS Porter, вероятно, «придет на подмогу» «Дональду Куку» в течение нескольких дней. Вместе с этим, как заявляют представители Пентагона, оба эсминца смогут ударить по сирийской территории.

Трамп негодует

Параллельно движению эсминцев президент США Дональд Трамп и команда по нацбезопасности обсуждают возможность нанесения военного удара по Сирии. «Мы не можем допустить подобных зверств», – заявил Трамп девятого апреля, говоря о том, что происходит в республике.

Что касается движения эсминца США к сирийским берегам, то в Вашингтоне это объясняют тем, что в Думе (Восточная Гута) ранее якобы произошла химическая атака, погибло порядка 70 человек. В связи с чем Трамп выступил с громким заявлением, и, назвав президента Сирии «животным», заявил, что Штаты готовы нанести удар, а виновники химатаки в Думе «дорого за это заплатят». Кроме этого, глава США настаивает на том, что Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада. Поэтому он пообещал принять некое решение «об ответных действиях в течение ближайших 48 часов».

На Западе активно продвигают версию о том, что бомбу с хлором на мирных жителей сбросили именно правительственные силы. На официальные заявления Дамаска и Москвы о непричастности к случившемуся, никто не принимает во внимание. По этому поводу в российском МИДе заявили, что целью выдуманных сообщений является попытка «выгородить террористов» и оправдать возможные силовые удары извне.

Россия предупреждает о последствиях

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза выступил с обращением к США, в котором предупредил о возможных последствиях применения силы на территории Сирии. И последствия, по его словам, могут быть самыми тяжелыми.

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», – подчеркнул Небензя.

Кроме этого, российский постпред обратился к западным политикам с просьбой «поумерить ястребиную риторику», а также «прекратить безрассудные поползновения», которые напрямую бросают самый серьезный вызов глобальной безопасности. Небензя также подчеркнул, что западных руководителей никто не просил играть роль «мировых жандармов».