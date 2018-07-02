Митинги по-тихому. Как россияне вышли на акции протеста против пенсионной реформы

Победа сборной России над Испанией оказалась темой, которая затмила все остальные новости дня. Так, например, мало кто рассказал о том, что первого июля в нескольких десятках российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста, участниками которых стало несколько тысяч человек. Акции прошли более чем в 30 российских городах. Большинство мероприятий было согласовано.

Единым фронтом вдали от центра

Митинги против пенсионной реформы прошли в десятках российских регионов. В некоторых городах парламентская и внесистемная оппозиция решили выступить единым фронтом. Так, например, силы объединили КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», а также штабы Алексея Навального. В городах, где представители оппозиционных сил не смогли прийти к единому мнению и договоренности, прошло сразу по два митинга.

Да, региональные власти проводить митинги разрешили. Но в большинстве случаев это были площадки, которые находятся далеко от центров населенных пунктов. По численности акции были разными: где-то было несколько десятков, а где-то несколько тысяч человек. Тем не менее, митингующие требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, который объявил о пенсионной реформе. Кроме него участники протестных акций критиковали и президента страны Владимира Путина. Интересно, что на фоне пенсионной реформы ВЦИОМ две недели подряд фиксирует падение рейтингов как правительства, так и президента – рейтинг одобрения последнего опустился с 76,5% до 63,4%. Однако, по заверениям его пресс-секретаря, он на рейтинги не ориентируется и пенсионной реформой не занимается. В действительности же реакция граждан привела к растерянности Кремля.

Самая многочисленная акция состоялась в Омске, где властные структуры не согласовали проведение акции в центре города, в итоге представители штаба решили обжаловать запрет. Как рассказала лидер отделения «Яблока» Татьяна Нагибина, участниками митинга стало порядка пяти тысяч человек. В руках у многих были плакаты со следующим содержанием: «Повышение пенсионного возраста – позор для страны», «Нам добавили не годы работы, а годы нищеты». Еще одним из самых многочисленных митингов состоялся в Челябинске, который, по словам Навального, собрал примерно две тысячи человек.

Людоедские инициативы

Несанкционированный митинг и шествия сторонников Алексея Навального прошли во Владивостоке. Власти не согласовали заявку на проведение митинга, заявив, что все площадки, где могла бы пройти акция, уже заняты. В итоге после непродолжительного митинга решено было устроить шествие, но по тротуарам. Участники акции шли до центра города. Около общественной приемной премьера Медведева они стали скандировать: «Надоело». А около здания Пенсионного фонда митингующие призывали к отставке правительства. Интересно, что демонстрантов сотрудники полиции не трогали и не задерживали.

В отличие от того же Кургана, где было задержано трое участников акции протеста. Активисты были доставлены в полицию уже после того, как закончилась акция и когда некоторые протестующие решили устроить пикет в городском парке. Еще двух человек задержали в Саратове: одного из них забрали в полицию за его предложение скандировать со сцены «Путин-вор!». И еще по одного протестанта задержали в Пензе и Москве. В российской столице митинга вообще не было, а в отделение отвезли женщину, которая устроила одиночный пикет. В Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре, где состоялись также многочисленные акции протеста против пенсионной реформы, обошлось без задержаний.

В Казани, которая принимает матчи ЧМ, власти согласовали митинги на городских окраинах. «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» провели в поселке Юдино совместную акцию, а КПРФ устроила акцию в жилом массиве Дербышки. Участниками акции была принята резолюция, которая требует, чтобы власти Татарстана «не поддерживали людоедские инициативы правительства РФ по повышению пенсионного возраста и встать на защиту народа республики Татарстан».

Акции протеста против изменений пенсионного законодательства прошли также в пяти городах Ивановской области. По информации организаторов, к акции, которая прошла в областном центре на площади Ленина, пришло минимум 600 человек. Такие же акции состоялись в Кинешме, Вичуге, Шуе и Родниках. В Миассе участников акции было около 700 человек.

По словам пресс-секретаря Путина, президент в этот день смотрел футбол и болел за сборную России, которая обыграла Испанию и вышла в одну четвертую финала.