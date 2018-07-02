Футбольное чудо. Россия прошла в четвертьфинал Чемпионат мира

Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти на стадионе «Лужники» и прошла в 1/4 Чемпионата мира-2018. Уже известно, что нашим футболистам предстоит сыграть 7 июля в Сочи с хорватами, которые также обыграли команду Дании по пенальти. Все это происходит на фоне недавних критичных заявлений о том, что сборная России не сможет даже выйти из группы. Вероятно, футбольным критикам придется еще немного помолчать.

Что прогнозировали

Перед стартом мундиаля на сборную России обрушился шквал критики. Досталось и самим футболистам, и главному тренеру команды. Так, известный в России комментатор Василий Уткин весьма не лестно отозвался о Станиславе Черчесове, назвав его статуей.

«Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что, – отметил Уткин. – Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай».

Еще один известный футбольный критик, актер и ярый фанат питерского «Зенита» Михаил Боярский также сомневался в успехе российской сборной. «Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить, – говорил актер. – Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя».

По мнению бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Александра Бубнова, нынешняя сборная России – самая слабая команда за всю историю. «Товарищеские матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам, это действительно так».

Поздравления от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил российских футболистов с выходом в четвертьфинальный матч ЧМ-2018. По словам пресс-секретаря президента, Путин смотрел матч, а перед игрой звонил главному тренеру команды Станиславу Черчесову, чтобы пожелать удачи. После победы над Испанией президент еще раз позвонил наставнику команды и поздравил с «впечатляющей победой», а самого Черчесова – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты.

По словам Пескова, Путин не смог лично побывать на матче из-за напряженного графика. Тем не менее это не помешало президенту порадоваться победе российских футболистов. Путин позвонил и королю Испании Филиппу IV, который находился с визитом в Москве. Президент похвалил команду Испании за мастерство, отметив, что в прошедшем матче более правильной оказалась стратегия, которую выбрал Черчесов.

«Провал Испании»

Поражение испанской сборной активно обсуждается национальными СМИ. Так, El Mundo пишет: «Испания проиграла в серии штрафных во втором туре против хозяина турнира худшего уровня в истории Кубков мира». Анализируя матч, издание считает, что команда сильно затянула игру в первом тайме. Еще одна газета Marca пишет, что проигрыш сборной Испании – это «завершение ужасного чемпионата», «это провал. Поражение во втором раунде от хозяев, намного уступающих Испании, отсутствие превосходства над командой, находящейся на 70-м месте рейтинга FIFA, может рассматриваться только так», – подвело итог СМИ. Отметив, что уровень футболистов оказался намного ниже необходимого.

В El Pais вышла статья, авторы которой заявляют, что команда испанцев была отброшена на десять лет назад, и в данный момент сборная не может противостоять даже командам Ирана, Марокко и России.

Ничего удивительного?

Бывший полузащитник российской команды и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился своими впечатлениями от матча. По его словам, победа сборной России не стала для него сюрпризом или неожиданностью. «Команды Ирана и Марокко в ходе группового этапа показали, что нейтрализовать и «засушить» атаку испанцев можно. Я рассчитывал, что наша команда будет играть с Испанией в том же ключе. К тому же у российских футболистов уровень мастерства выше, чем у иранцев и марокканцев», – отметил футболист.

Говоря о победе над испанцами, Билялетдинов сказал, что от этой игры у него осталось двоякое впечатление: «После первых двух встреч 1/8 финала эта игра оказалась недостаточно зрелищной. Матч был скучным, но напряженным. Эмоции, конечно, положительные, но сенсационности этой победы я не прочувствовал… На этом чемпионате уже столько неожиданных результатов, что чаша удивления от происходящего на турнире переполнена».

Другого мнения придерживается бывший главный тренер команды России Борис Игнатьев. По его словам, все игроки сборной России активно перемещались по полю и закрывали все зоны, и заставляли сборную Испании играть в гандбол. «Каждый раз игрокам команды соперника приходилось делать забросы из стороны в сторону, а по-настоящему опасных моментов практически и не было. Россияне успешно сыграли в обороне и не дали испанцам простора для свободного перемещения. Та же команда Португалии, которая против Испании сыграла в открытый футбол, в итоге пропустила три мяча», – сказал специалист.

Отвечая на вопрос о том, что ждать от россиян, Игнатьев отметил: «Нынешний розыгрыш Кубка мира весьма непредсказуем, поэтому трудно сказать, что ждет сборную России дальше. Уже все давно поняли, в какой футбол играет каждая команда. Мы это увидели на примерах сборных Германии, Испании и Португалии: их манера игры изучена каждым, поэтому найти ключ становится все проще».

Прогноз от тренера Хорватии

Матч между Россией и Хорватией станет потрясающим зрелищем для всего мира – с таким заявлением выступил главный тренер хорватов Златко Далич. По его словам, команда Станислава Черчесова – это «великий соперник». Напомним, что ранее хорватская сборная одержала победу над командой Дании, обыграв их в серии пенальти.

«Для нас каждый следующий матч – самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой», – считает Далич. «Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого», – заверил тренер.