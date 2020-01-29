Минимальный прожиточный минимум снизят из-за картошки. Почему замечания Путина игнорируются? 47 0 Экономика

Правительство России сменилось, меняется и подход – Минтруда считает завышенным прожиточный минимум. Министерство предлагает снизить средний показатель с 11 510 руб. до 10 609 руб., основываясь на данных за четвертый квартал 2019 года. В этот период снижались цены на ряд продуктов, входящих в потребительскую корзину. В связи с этим в министерстве посчитали необходимым снизить и прожиточный минимум. При этом размер соцвыплат не изменится, поспешили заверить в ведомстве. Однако многие соцвыплаты рассчитываются как раз исходя из прожиточного минимума.