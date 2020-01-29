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Минимальный прожиточный минимум снизят из-за картошки. Почему замечания Путина игнорируются?
29 Января 2020 47 0 Экономика
Правительство России сменилось, меняется и подход – Минтруда считает завышенным прожиточный минимум. Министерство предлагает снизить средний показатель с 11 510 руб. до 10 609 руб., основываясь на данных за четвертый квартал 2019 года. В этот период снижались цены на ряд продуктов, входящих в потребительскую корзину. В связи с этим в министерстве посчитали необходимым снизить и прожиточный минимум. При этом размер соцвыплат не изменится, поспешили заверить в ведомстве. Однако многие соцвыплаты рассчитываются как раз исходя из прожиточного минимума.
Цены падают – минимум снижается
- Минтруда выступил за снижение прожиточного минимума для трудоспособного населения – до 11 510 руб., для детей – до 10 383 руб., для пенсионеров – до 8 788 руб. В среднем она составит 10 609 руб., что на 4% меньше текущего значения.
- Министр труда и соцзащиты Антон Котяхов подписал соответствующий документ от 28 января. Однако документ формально находится еще на стадии обсуждения.
- Основанием для решения послужило то, что в четвертом квартале 2019 года размер прожиточного минимума на душу населения снизился на 3,7% в сравнении с третьим кварталом того же года: для трудоспособного населения – на 3,6%, для пенсионеров – на 3,3% и на 4,2% для детей.
- В реальном выражении: для взрослых – до 11 012 руб., для пенсионеров – до 9090 руб., для детей – до 10 838 руб. То есть в целом Минтруда предлагает снизить минимальный прожиточный минимум, но сделать его выше показателей конца 2019 года.
- Размер прожиточного минимума требует пересмотра в связи с падением потребительских цен на картофель и овощи. В частности картофель подешевел на 25,8%, капуста – на 18,2%, морковь – на 29,3%, свекла – на 19,6%, лук – на 27,4%. Подешевел сахар и продовольственные товары.
А как же соцвыплаты?
- По заявлению министерства сокращение прожиточного минимума не повлияет на размер соцвыплат. Тем не менее ряд соцвыплат напрямую зависит от величины прожиточного минимума: пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
- В ведомстве утверждают, что при формировании размеров соцвыплат будет учитываться величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Этот показатель будет приближенным к среднегодовому уровню. С какой целью тогда меняется прожиточный минимум сейчас – в ведомстве не уточнили.
- В свою очередь потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов, товаров и услуг, которые нужны для здоровой жизни. Ежеквартально Минтруд высчитывает величину прожиточного минимума, ориентируясь на стоимость этой корзины.
Игнорируя замечание Путина
- Примечательно, что во время недавней встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области президент России Владимир Путин заявил, что структура потребительской корзины необходимо скорректировать с учетом увеличения в ней доли овощей, фруктов, рыбы и мяса. Глава государства напомнил, что действующая корзина не пересматривалась с 2012 года. При этом по закону ее нужно устанавливать каждые пять лет.
- «По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», – цитирует ТАСС Путина.
- Вместе с тем в 2020 году россиян ожидает подорожание мяса и рыбы на 10-12%, а прожиточный минимум снижается за счет падения цен на картофель.
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