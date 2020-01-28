Мясо, молоко и шоколад резко подорожают в 2020 году. Почему? 174 0 Экономика

Молоко и мясо вырастут в цене на 10-12%, шоколад и вафли – на 5-7%, гречка – на 5-6%. Такой прогноз по росту цен на 2020 год дали эксперты Аналитического центра при правительстве. Однако инфляция в этом году прогнозируется на уровне 3-4%. Существенное превышение этого показателя объясняется производителями целым рядом фактором – от подорожания сырья до роста НДС на пальмовое масло.