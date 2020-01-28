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Мясо, молоко и шоколад резко подорожают в 2020 году. Почему?

28 Января 2020 174 0 Экономика
Мясо, молоко и шоколад резко подорожают в 2020 году. Почему?

Молоко и мясо вырастут в цене на 10-12%, шоколад и вафли – на 5-7%, гречка – на 5-6%. Такой прогноз по росту цен на 2020 год дали эксперты Аналитического центра при правительстве. Однако инфляция в этом году прогнозируется на уровне 3-4%. Существенное превышение этого показателя объясняется производителями целым рядом фактором – от подорожания сырья до роста НДС на пальмовое масло.

Мясо и молоко

  • Стоимость мяса, птицы, молока и молочной продукции вырастет в 2020 году на 10-12%, подсчитала сотрудница Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. По ее словам, это произойдет из-за увеличения издержек изготовителей. В частности, подорожало сырье, газ, электричество и другие услуги, которыми пользуются производители и которые регулирует государство.
  • Молоко и молочная продукция подорожает в связи с обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий», которая заработала 1 ноября 2019 года.
  • Также с 1 июня будет введена цифровая маркировка, которая потребует покупки нового оборудования. Поэтому прогнозный рост цены на 10-12% не учитывает этот фактор. Все издержки от нововведений государства производители переложат на плечи покупателей.

Пальмовое масло

  • Импортозамещение в России с 2014 года опирается на пальмовое масло. Однако за последние 6 месяцев биржевые цены на сырье выросло на 40% из-за общего спроса в энергетической и автомобильной промышленности. Поэтому для пищевой промышленности поставки сокращаются. Более того, НДС в России с 1 октября 2019 года на вредное сырье вырос с 10 до 20%.
  • Подорожание сырья, на котором держится импортозамещение, приведет к росту стоимости продуктов с содержанием пальмового масла на 5-7%. Это шоколад, глазурь, мороженное, батончики, печенье, картофельные чипсы и проч.

Гречка

  • Подорожает в этом году и любимая многими россиянами гречка. Уровень цен поднимется на 5-6%, и связано это будет с сокращением посевов гречихи. Стоимость на сельхозкультуры прямым образом зависит от объемов посевов и урожая, отмечают аналитики. Ранее в течение двух сезонов, с 2017 по 2018 года, на рынке наблюдалось перепроизводство гречки, что вполне логично отразилось на ее стоимости.
  • Однако, как считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сегодняшняя ситуация имеет отношение к сложной процедуре согласования цен между поставщиками и торговыми сетями. И по этой причине цена гречки у производителей, не успевших ее изменить еще в прошлом году, на самом деле вырастет на 5–6%.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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