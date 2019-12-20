Место встречи-2020.Где предпочтут отмечать Новый год россияне этой зимой?

В этом году еще больше россиян – 88 процентов - выбрали внутренний туризм для своих новогодних путешествий. Таковы данные исследования картографического сервиса Maps.Me и портала ResearchMe. Чем будут удивлять их российские города, в том числе нынешняя «Новогодняя столица России»?

Новогодние путешествия

Исследователи провели опрос почти пяти тысяч пользователей рунета старше 18 лет и выяснили, что популярность внутреннего туризма увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13 процентов.

В конце 2018-го о планах путешествовать по России на новогодних каникулах говорили 75% участников опроса, а в этом году - уже 88%.

Причем половина путешественников не планирует покидать свои регионы, в которых, по их мнению, имеется достаточно мест для загородного отдыха.

Ну а у тех, кто все же выезжает за пределы родного края, области, республики, автономного округа, есть большой выбор и определенные предпочтения .

Конечно, не всегда желания совпадают с возможностями. Например, 27% опрошенных мечтают под Новый год погулять по европейским городам, прежде всего, Франции, Германии и Италии, а еще 12% хотели бы провести новогодние праздники в Австралии. Но не все могут себе это позволить.

При этом для 29% «поездки мечты» - это новогодние путешествия в Великий Устюг, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца России.

И такие мечты исполнить, конечно, проще, чем отправиться в южное полушарие Земли.

Помимо традиционных новогодних направлений, в России постоянно открываются новые.

Новогодняя столица

Уже седьмой год в стране реализуется проект «Новогодние столицы России», направленный как раз-таки на развитие внутреннего туризма.

В канун 2020 года статус новогодней столицы получила Рязань.

Цикл праздничных мероприятий начался 7 декабря парадом Дедов Морозов и Снегурочек, а завершится на Рождество – 7 января 2020 года «Фестивалем Огня и Света».

Впервые для жителей и гостей Рязани на открытых площадках в Рязанском Кремле и на Лыбедском бульваре лучшими фаер-коллективами России будут представлены огненные шоу со сложными трюками и элементами театрализации.

Кроме того, в январе состоятся фестивали «Рязанский валенок» и «Рыбатлон», основанные на старинных русских традициях.

Обутые в валенки команды – дружины из разных городов будут участвовать русских народных забавах, оценивать их будет жюри- «боярская дума», а помогать волонтеры –«стрельцы». «Рыботлон» объединит тех, кто увлекается лыжным спортом и подледной ловлей рыбы – они будут участвовать в соревнованиях на скорость парами – один ловит, другой бежит на лыжах. На эти конкурсы по сложившейся традиции приезжают целыми семьями.

Статус новогодней столицы приблизил Рязань к главному новогоднему персонажу.

На этой неделе 18 декабря здесь отметили День рождения Деда Мороза легкоатлетическим забегом в Лесопарке. А в понедельник 23 декабря стартует проект «Рязморобус».

По центральным улицам города пустят украшенный в стиле «Новогодней столицы» автобус, из которого на остановках будут выходить музыканты в костюмах Дедов Морозов и исполнять новогодние хиты.

Весь период праздников в Рязани будет работать «Резиденция Деда Мороза», где можно не только лично передать письма для исполнения желаний, но и поучаствовать в мастер-классах, приобрести готовую новогоднюю продукцию рязанских мастеров.

Новогодние традиции

Возвращаясь к исследованию, отметим, что даже те россияне, которые собираются встречать Новый год вне стен родного дома, все-таки постараются это делать в кругу семьи.

Как и в 2018 году, более половины российских путешественников (52%) отправятся в поездки с семьей, еще 29% - парой со своей «второй половинкой», а еще 24% - с близкими друзьями.

Треть опрошенных (34%) готова потратить на новогоднее путешествие не более 10 тысяч рублей, четверть (24%) - от 10 до 20 тысяч рублей. И лишь 18% могут позволить себе расходы в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

При этом для большей части путешествующих важно соблюдение российских новогодних традиций.

Более 59% считают, что даже вдали от дома встреча Нового года невозможно без елки, снега, мандаринов и салата оливье.

Еще 19% , выражая приверженность традициям, готовы идти на компромиссы – например, привезти свою елку в теплые страны или вместо елки нарядить пальму.

И только 17% , в основном в возрасте старше 35 лет, желают сбежать от традиционной новогодней суеты к морю и тишине.

Но в России относительно тепло зимой только в субтропическом климате Сочи. Те, кто хочет Новый год погорячее, отправляются дальше. А, те , кто хочет окунуться в праздники пораньше – в Европу.

Заграничный вояж

Самые популярные города для поездок на Рождество в Европу в декабре назвали специалисты туристического поисковика Туту.ру, проанализировав продажи авиабилетов.

Выяснилось, что самый востребованный маршрут — это Прага, куда отправляются 14% «самостоятельных» российских туристов.

Примерно по пять процентов бронирований авиабилетов — это Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Рига.

В десятку самых популярных у россиян на Рождество еврорпейских городов вошли Париж, Вена, Франкфурт, Рим, а также и Белград, спрос на который за год вырос вдвое – до трех процентов всех бронирований. Популярность Белграда связана, прежде всего, с тем, что Сербия сегодня является одним из самых недорогих европейских туристических направлений.И россияне стремятся таким образом увидеть «кусочек Европы».

В целом же за год число пользователей, которые в декабре решили самостоятельно съездить в Европу, сократилось на четыре процента.

Только лишь дороговизной это не объясняется, ведь, например, стоимость авиабилетов в европейские столицы выросла всего на 2 процента. Возможно, часть туристов просто нашла для себя более интересные направления в России.

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