Лондон не хочет встречи Путина и Трампа, пенсионерам рассчитают прожиточный минимум и другие новости четверга

Прожиточный минимум пенсионеров (ПМП) будет рассчитываться по-новому. С этим предложением выступил Минтруд, который утверждает, что эти изменения не приведут к снижению доходов пенсионеров. Выплаты, доводящие доход пенсионера до ПМП, осуществляют либо власти соответствующего региона, либо Пенсионный фонд РФ. При этом учитываются многие показатели, например, стоимость льгот по оплате телефона, жилых помещений, коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте и т.д. Станет ли лучше жить пенсионерам и как эта инициатива согласуется с пенсионной реформой, скоро узнаем.

Дональд Трамп заявил, что Америка хотела бы наладить отношения с Россией. При этом он добавил, что Россия хотела, чтобы на выборах 2016 года победила Хиллари Клинтон. Сообщается также, что Белый дом планирует организовать встречу Трампа и Путина в июле этого года.

Лондон встревожен возможной встречей Путина и Трампа в июле этого года. Причина этого, по мнению Великобритании, заключается в том, что она может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям НАТО. Тем более что ранее Трамп увязал вопрос финансирования НАТО с торговыми спорами с ЕС.

Росстат утверждает, что реальные доходы россиян выросли в мае на 0,3% в годовом исчислении. А зарплаты – на 7,3%, пишет «Коммерсантъ».

Минздрав выступил с предложением не вводить отдельного закона для регулирования рынка электронных сигарет. В ведомстве отметили, что курение является причиной 10% смертей взрослого населения России. Также Минздрав утверждает, что электронные сигареты не менее опасны для здоровья, чем обычные и их приравняют друг к другу. На сегодняшний день объем рынка электронных сигарет в России, по данным «РБК», составляет около 300 млн долларов.