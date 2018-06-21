Премьер-министр РФ провел совещание по вопросам назначения и выплаты пенсий

21.06.2018 04:21



Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание с представителями правительства и руководством Госдумы и «Единой России», на котором обсуждался законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», внесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает «Интерфакс, ссылаясь на сайт правительства РФ.