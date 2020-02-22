Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы

На старте реализации ГПВ-2020 в 2011 году воздушный флот России находился в столь же плачевном состоянии, что и военно-морской. Поэтому четверть всего объема госпрограммы вооружений (19 трлн рублей) решили направить на техническое обновление ВВС. Владимир Путин заявил, что доля современной авиатехники должна составить 80%, а ПВО – 75%. Реализации этих задач помогла военная операция в Сирии. В этом году ВВС РФ ожидают большие поставки новейшей военной техники и оружия.

Падение и взлет

В середине 90-х полностью прекратились поставки самолетов и вертолетов в ВВС России. За весь период в 1990–2000-годов закупленную авиатехнику можно было пересчитать на пальцах.

«Закупочные каникулы» продолжались 15 лет. Для ВВС России время словно остановилось - по своему техническому оснащению они «застыли» в 80-х годах прошлого века.

Так что к моменту реализации самой первой ГПВ 2007-2015 главной проблемой стали летательные аппараты и комплексы ПВО, которые морально устарели и физически выработали свой ресурс.

Поэтому при разработке ГПВ-2020 особое внимание уделили техническому перевооружению Военно-воздушных сил. Владимир Путин, который в то время возглавлял кабинет министров и успел лично побывать за штурвалом истребителя, заявил, что должно быть закуплено примерно полторы тысячи новых самолетов и вертолетов и две сотни новых систем ПВО.

Достигнуты именно такие объемы или планы отчасти скорректированы, сказать трудно, поскольку официальных отчетов в открытом доступе нет и приходится полагаться только на заявления официальных лиц в СМИ.

Как сообщает "Рамблер", пик поставок в ВВС России авиатехники пришелся на 2014−2016 годов, в 2017 и 2018 годах было поставлено соответственно 49 и 50 самолётов, а в 2019 году, когда завершилось большинство крупных контрактов, - лишь 23 боевые машины. Но были подписаны новые контракты, и в 2020 году в ВКС и ВМФ планируется поставить 106 новых и модернизированных летательных аппаратов.

За последнее десятилетие строевые соединения ВВС России получили более 250 новых истребителей (новые модификации Су и МиГ), более 120 фронтовых бомбардировщиков Су-34 и сотню учебно-боевых самолётов Як-130.

Кроме того, ремонт и модернизацию прошёл практически весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и штурмовиков Су-25, самолёты специального назначения, а также значительная часть парка дальней авиации.

Практически все соединения тактической авиации в рамках ГПВ-2020 оснащены новыми или модернизированными самолётами.

Спасибо Сирии за это

Из всех видов вооруженных сил России именно ВВС приобрели в Сирии максимум боевого опыта, смогли разобраться в слабых и сильных сторонах авиатехники и принять решение в пользу производства и закупок самых эффективных образцов.

Основной ударной силой российской авиагруппы в Сирии стал модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М.

В январе 2016 года на авиабазу Хмеймим прибыли четыре новейших многофункциональных истребителя Су-35С, которые прекрасно себя показали в боевых вылетах.

Позднее в Сирии прошли «боевое крещение» ударные вертолеты армейской авиации — Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор".

Кампания в Сирии обеспечила первое боевое применение сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 ("Белый лебедь"), турбовинтовых бомбардировщиков-ракетоносцев семейства Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетали на задания с территории России.

В результате российскими властями было принято решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2.

Испытания прошли не только самолеты, но и оружие. В ходе боевых вылетов Ту-160 и Ту-95МС использовали новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале 2018 года были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57.

Сенсацией стало само появление в небе над Сирией этого самолета -"невидимки" - истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50 ПАК ФА)

Всвою очередь генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков отмечал, что полученный в Сирии опыт успешного применения истребителя МиГ-29СМТ будет не только учтен в эксплуатации данных самолетов, но и использован при разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35.

Исходя из «сирийского опыта», Президент России принял решение ускорить серийное производство и увеличить закупки истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ.

Кроме того, анонсированы также перспективные планы военных на дополнительные ударные вертолеты «Камова» и на модернизацию бомбардировщиков Су-34.

Повестка дня

В декабре 2019-го замминистра обороны Андрей Криворучко заявил в интервью "Красной звезде", что сегодня главная задача - завершить переоснащение группировок оперативно-тактической и армейской авиации на новые многофункциональные самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, в том числе адаптированные для применения в Арктике.

Криворучко напомнил, что главнокомандующий в мае 2019 года принял решение о закупке трех полков самолетов Су-57, в рамках форума "Армия-2019" заключен государственный контракт на поставку 74 этих многоцелевых истребителей.

Главным событием 2020 года станет начало серийной поставки в войска самолетов Су-57

В Минобороны отмечают, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа. До середины этого десятилетия будут закуплены самолеты с двигателями четвертого поколения. Затем, после завершения испытаний которые имеют более высокую топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла.

Планируется поставить на вооружение новые ударные вертолеты Ми-28СМ, а также первые два транспортно-десантных вертолета Ми-38Т.

Всепогодный ударный вертолет Ми-28НМ («Ночной охотник»), предназначенный для уничтожения бронетехники, был значительно усовершенствован по сравнению с предыдущей моделью. До 2027 года в Военно-воздушные силы поступит 98 таких улучшенных боевых машин.

Кроме того, в этом году войска получат тяжелые модернизированные вертолеты Ми-26Т2В и пять самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11.

Для военно-транспортной авиации планируются закупки самолетов Ил-76МД-90А и Бе-200.

Полет в будущее

На достигнутом никто не собирается останавливаться.

В ОПК не только переходят к серийному производству уже испытанных образцов, но и создают образцы принципиально новой авиатехники.

В этом году РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило серийному производству самолета Ил-114-300.

Изготовлено два опытных образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, первый полет которого состоялся в марте прошлого года.

Продолжаются работы по модернизации вертолета Ка-52, которая должна завершиться в 2022 году. В этом году планируется заключение госконтракта на поставку сотни вертолетов типа Ка-52 до 2027 года.

Что касается новинок, то, по мнению экспертов, настоящим «хитом» может стать станет 20-тонный ударный беспилотник, разработанный КБ «Сухова». Он способен незаметно преодолевать системы ПВО противника и поражать высокоточными бомбами хорошо защищенные объекты.

Представлены два варианта создания среднего военно-транспортного самолета (СВТС) на базе самолета Ил-276 (разработки ПАО "Ил") и на базе самолета Ту-330 (разработки ПАО "Туполев"). Межведомственная комиссия выберет один из них. Планируется, что СВТС должен быть создан в срок 2029 год.

Как отмечают в Минобороны, по графику идут работы по ПАК ДА. Этот перспективный авиационный комплекс дальней авиации сможет выполнять функции всех трех бомбардировщиков— Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95.

Этот самолет создается по схеме "летающее крыло" с применением технологий "стелс" - снижения радиолокационной заметности. В конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие разместят внутри самолета. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, первый полет новый бомбардировщик может совершить уже в 2025 - 2026 году и пойти в серийное производство в 2028- 2029 году.

Российские военные и промышленники подтверждают – легенды не умирают.

Сегодня возрождается «Белый лебедь» - стратегический бомбардировщик ТУ-160, который американские эксперты назвали лучшим оружием советской эпохи

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова в рамках госконтракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М, поставки который пойдут по нарастающей с 2021 года, и ТУ-160М2, который, скорее всего, будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

«Белый лебедь» всегда был грозным оружием, а в сочетании с «Кинжалом» Ту-160М2, по мнению экспертов, будет представлять угрозу для вражеских военных кораблей практически по всему миру.

Ведь гиперзвуковая ракета гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч км ядерные и обычные боезаряды.

Авиационной промышленности предстоит обеспечить ВВС России авиационными комплексами нового поколения, обеспечить дальнейшую модернизацию уже имеющегося авиапарка.

Кроме того, необходимо перезапустить производство стратегической бомбардировочной авиации. Много работы предстоит в сфере разработки и строительства военно-транспортной авиации, одной из самых проблемных отраслей российского военно-промышленного комплекса.

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