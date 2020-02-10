Вне времени и конкуренции. Американские эксперты назвали лучшее оружие советской эпохи

Аналитики журнал National Interest определили ТОП-5 созданных в СССР передовых вооружений. Советские военное наследие живет, модифицируется в России и до сих пор побеждает во многих странах мира.

Авторы американского издания, отмечают «репрессивность» советского режима, но признают, что Советский Союз был «одним из самых могущественных государств», делал ставку на науку, технику и промышленное производство, создал ряд самых передовых вооружений своего времени.

В пятерку самых эффективных видов оружия, сделанного в СССР, эксперты и США включили автомат Калашникова, танк Т-55, подводные лодки «Тайфун» стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», а также такой исторический раритет как 122-миллиметровая буксируемая гаубица.

Автомат Калашникова

На первом месте АК-47. Он был сконструирован в 1947 году по образцам немецкой штурмовой винтовки StG-44 и американской винтовки M-1 Garand и намного превзошел своих «прародителей».

Главным преимуществом этого стрелкового оружия с 7,26-миллиметровой пулей стал небольшой вес, прочность корпуса, простота сборки и полностью автоматическая работа. Автомат Калашникова сразу же поступил на вооружение Советской Армии и в армии государств Варшавского договора.

По подсчетам National Interest к настоящему времени выпущено более 75 миллионов АК-47.

Различные модификации «Калашникова» сегодня находятся в Вооруженных Силах десятков стран мира, а также в сотнях негосударственных военных формирований.

Т-55

На втором месте по популярности и на третьей строке американского рейтинга - танк Т-55, который с конца Второй мировой войны и до появления Т-62 был главным оружием Советской Армии.

Эта боевая машина всегда сочетала в себе большую огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильности.

И все ее «потомки» - более новые танки Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90 – обладают этими характеристиками.

Серия модификаций сделала этот танк способным действовать на любом поле боя.

По оценкам экспертов из США, Советским Союзом было выпущено около 42 тысяч Т-55, или около 100 тысяч машин, если считать с Китаем и странами Варшавского договора.

Всю свою «долгую жизнь» Т-55 широко экспортировался в Восточную Европу, в Сирию, Египет, во Вьетнам и на Кубу. Недорогой и простой в обслуживании Т-55 даже сегодня несет боевое дежурство в армиях многих стран Африки.

«Тайфун»

На втором месте рейтинга самого грозного советского оружия - подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". Это самые большие боевые подводные суда за всю историю.

«Тайфуны» длиной 574 фута и водоизмещением 24 тысячи тонн в три раза больше американских ударных подводных лодок класса "Лос-Анджелес" и почти на десять тысяч тонн тяжелее баллистических ракетных подводных лодок класса "Огайо".

Советские подводные лодки типа "Тайфун" имели инновационную для своего времени конструкцию и несли на борту двадцать баллистических ракет типа SS-N-20 Sturgeon с десятью боеголовками на каждой.

Шесть построенных в Советском Союзе подводных лодок класса "Тайфун" вполне обеспечивали силы ядерного сдерживания на море. Одна из таких субмарин, как пишут в американском издании, до сих пор находится в ВС РФ и применяется для испытаний ракеты "Булава".

«Белый Лебедь»

На четвертом месте - стратегический бомбардировщик Ту-160, который называют "Белым лебедем» из-за характерных очертаний корпуса.

Первый Ту-160 поднялся в воздух в 1981 году.

Он изначально был спроектирован как бомбардировщик, способный летать в ночное время, в сложных метеоусловиях, на малой высоте, «использовать стелс» чтобы проникнуть в воздушное пространство противника. ТУ-160 способен нести на борту 22 тонны боеприпасов, в том числе, крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Всего было выпущено 39 бомбардировщиков.

Сегодня Россия располагает 17 действующими самолетами Ту-160, которые проходят модернизацию.

На них устанавливаются новые двигатели НК-32 второй серии, бортовой комплекс обороны, а также более мощные стратегические ракеты.

Гаубица М1938

На пятом месте – легендарная 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года.

Начиная со Второй мировой, она применялась во всех войнах 20-го века.

Недорогая в производстве, надежная и неприхотливая гаубица могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускать пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту.

Во время войны каждая советская пехотная дивизия была оснащена тридцатью двумя гаубицами М1938, которые вместе могли метать 4032 килограмма снарядов в минутуьи использоваться в качестве противотанкового оружия.

Всего было выпущено более 19 тысяч M1938.

122-миллиметровая буксируемая гаубица М1938 была самым распространенным тяжелым артиллерийским орудием в Советской Армии.

Сегодня, несмотря на 80-летний возраст, это артиллерийское орудие остается на вооружении в более двух десятках стран ми ра.

По оценкам экспертов, все лучшее, что было в гаубице М-1938, российские оружейники воплотили в 122-мм гаубице Д-30 (2А18).

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