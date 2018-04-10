Как в России будут спасать бизнесменов от американских санкций 174 0 Тренды Экономика

Сегодня российское правительство планирует обсудить, каким образом можно будет поддержать отечественные компании, которые попали под санкции США. Вместе с этим в данный момент Минпромторг выступил с рекомендацией для российских партнеров «пострадавших компаний» не разрывать сотрудничество. В свою очередь, в Кремле думают о необходимости сбора «санкционных бизнесменов» на встрече с Путиным: стоит ли их собирать вместе, либо решать проблему каждого в индивидуальном порядке.

Настроения властей

Обсуждать меры поддержи российского бизнеса правительство будет во вторник на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом в беседе с Газетой.ру сообщил источник из правительственных кругов. Как рассказал собеседник, власти пока что еще не решили, приглашать ли на такие встречи самих бизнесменов. Со своей стороны комментировать ситуацию представитель Шувалова отказался.

О разработке мер поддержки российских компаний, которые попали под санкции США, на днях заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», – сообщил он во время совещания с вице-премьерами.

Не исключено, что с «санкционными бизнесменами» проведет встречу и лично президент Владимир Путин, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с этим, как отметил представитель Кремля, в графике главы государства пока что нет такого пункта, но и исключать подобные события тоже не стоит.

От слов к делу

В данный момент вопрос о мерах поддержки находится на уровне разговоров. Тем не менее, «Ведомости» пишут о варианте выхода из ситуации. Издание сообщает, что один из вариантов «помощи» российскому бизнесу может стать проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Один будет находиться на острове Октябрьский в Калининграде, второй – на дальневосточном острове Русский.

Информация об этом поступила от собеседников издания, в числе которых четыре федеральных чиновника. Соответствующий законопроект, как сообщается, разработали в Минэкономразвития. Об этом также сообщил представитель министерства, по словам которого этот документ сейчас согласуют с профильными ведомствами. Не исключено, что он будет принят в весеннюю сессию. Со своей стороны обсуждение самой идеи подтвердил и представитель калининградского правительства.

Пострадавшие

Обсудить меры поддержки решили после того, как на минувшей неделе власти США расширили список компаний, которые попали под санкции. Шестого апреля Минфин США обнародовал список, в котором было 24 россиянина и еще 14 компаний. Больше всего в итоге пострадала группа компаний «Русал», чьи активы весьма подробно были перечислены в последнем списке. Более того, в понедельник в компании заявили о возможном техническом дефолте. Затем произошло обрушение акций на Гонконгской бирже более чем на 50%.

Напомним также, что в обнародованный список попал бизнесмен Олег Дерипаска и компании, которые он контролирует, включая «Русал», En+ Group, а также «Базовый элемент» и группа «ГАЗ». Во время торгов на Лондонской фондовой бирже цена депозитарных расписок на акции компании En+ рухнули на 25%. Затем биржа решила приостановить все операции с данными бумагами. После чего представители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выступили с объявлением о приостановке листинга ценных бумаг компании для американских инвесторов.