Черный понедельник. Российский фондовый рынок рушится, бизнесмены теряют деньги, правительство обещает помощь 447 0 Тренды Экономика

В понедельник индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС – более 10%. Открытие торгов Московской биржи ознаменовалось резким падением акций компании UC Rusal Олега Дерипаски, бизнесмена, которого включили в санкционный список Вашингтона. Падение ценных бумаг произошло на фоне сообщений о возможном техническом дефолте компании.

Дефолт и санкции

Как свидетельствуют данные торгов, акции Rusal обвалились на 46,9%. В понедельник на 10:09 по мск ценные бумаги падали на 29,71%, до уровня 19,9 руб. (ранее было зафиксировано их падение на 46,9% – до 15,04 руб.). Кроме этого сообщается о падении подконтрольных Дерипаске En+ Group (падение на 18,25%) и группы «ГАЗ» (падение на 0,07%).

Вместе с этим, как отмечает РБК, глобальные депозитарные расписки группы компаний EN+ Group при открытии торгов Московской биржи рухнули на 20%. Как уточняет издание, максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 руб. за бумагу.

Больше всего, кроме «Русала» (-26,7%), стали терять «Полюс» (-8,8%), «Норильский никель» (-10%), «Распадская» (-7,2%), «Мечел» (-10%), En+ (-17,7%), а также ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%) и АЛРОСА (-7%).

Что за санкции

О санкциях против российских компаний Министерство финансов США объявило в пятницу, шестого апреля. В числе остальных речь идет и о трех компаниях Олега Дерипаски: «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal. Под персональные санкции попал и сам миллиардер.

После объявленных санкций в отношении акций компаний было зафиксировано резкое падение. Сам Дерипаска в разговоре с РБК заявил о том, что считает «основания для включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными». В итоге компании Rusal и En+ по итогам торгов 6 апреля потеряли 2,85 млрд долларов капитализации.

«События сегодняшнего утра очень неприятны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», – сообщал ранее бизнесмен.

Всего под санкциями оказалось 26 человек. Кроме Дерипаски в список в том числе попали директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент питерского ФК «Зенит» Сергей Фурсенко, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления компании «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмены Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и другие.

«Русские долго запрягают, но затем быстро едут»

Как считает финансовый аналитик Владимир Левченко, в данный момент проблема состоит в том, какой эффект окажут санкции США на остальные российские компании, насколько они будут сильными и негативными. В статье на BFM эксперт отмечает: «Наш финансовый рынок довольно долго и упорно игнорировал рост напряженности между Россией и Западом».

Что касается самих рынков, то в течение некоторого времени они боялись того, что политический конфликт будет распространяться на реальный бизнес. Вероятно, по мнению Левченко, это и происходит сейчас. «Если так, то рынок будет вести себя в соответствии со старой поговоркой: русские долго запрягают, но затем быстро едут. Учитывая, что сегодня на открытии торгов на Московской бирже индекс РТС сломал свой важнейший тренд, падение цен на активы в России может быть очень серьезным», – резюмирует Левченко.

Как считает аналитик, не исключено, что может произойти бегство капитала из российских активов. «Включая внутренний долг, а именно притоку капитала в облигации федерального займа наша экономика обязана текущей стабильностью и низкой инфляцией. На внутренние риски сейчас накладывается и торможение мировой экономики в сочетании с развитием торговой войны между США и Китаем», – отмечает эксперт.

Власти обещают поддержку

Комментируя ситуация, вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что российские власти будут оказывать поддержку компаниям, которые попали под новые санкции США. «Поддержка будет в любом случае», – подчеркнул он. Отметив, что эти компании также поддерживаются в постоянном режиме. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, важные рабочие места для нашей страны», – заключил Дворкович.