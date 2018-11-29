Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Южная и Северная Кореи – один народ, но две страны с разными экономическими и политическими направлениями. Их конфликт длится более 60 лет, но причиной этому стали не внутренние разногласия, а попытки распространения влияния на мировой политической арене сверхдержав времен Холодной войны.

Исторические предпосылки

Причиной появления сильной коммунистической партии в Корее стала борьба народа против японского ига. С конца XIX века страна оккупирована Японией. Жесткая политика по отношению к местному населению привела к созданию подпольной сети по борьбе с оккупантами. Ее лидер, Ким Ир Сен, хотел избавиться от оккупации, для борьбы были привлечены силы Китая, который неофициально поддерживал подпольщиков. Но в 1940 году почти вся подпольная сеть была подавлена.

После капитуляции Японии в 1945 году представители США и СССР решили разделить страну на две части, чтобы предоставить побежденным войскам коридоры для сдачи пленных. Это была временная мера, по плану после завершения операции страна должна бала объединиться собственными силами. Но этого не произошло.

Корейская война

Фактическая причина начала конфликта между КНДР и Южной Кореи – желание СССР, Китая и США усилить свое влияние в этом регионе. При содействии ООН в южной части проводятся выборы, которые бойкотируются Ким Ир Сеном и его соратниками. В 1947 году США и ООН берут на себя ответственность за будущее развитие Кореи, в стране остаются военные базы, наращивается контингент войск.

Дальнейшие события развивались стремительно.

С 1947 по 1948 год южнокорейские военные части провоцируют 2617 конфликтов на границе, пытаясь дестабилизировать и без того шаткую остановку. В 1950 году Государственный секретарь США Дин Ачесон официально объявляет границы тихоокеанского оборонного периметра страны, Южная Корея не входит в эту зону. Под влиянием этого решения КНДР разрабатывает план вторжения, который поддерживает СССР и Китай. 25 июня 1950 года северокорейские войска начали полномасштабную военную операцию. К середине августа этого года около 90% территории Южной Кореи оккупировано. Вмешательство США и их союзников изменило ситуацию на фронте. Большая часть частей КНДР была разгромлена, предпринимаются попытки создать линию обороны на 38-й параллели.

Для предотвращения полной победы южнокорейских войск и американского контингента китайское правительство заявило об официальном объявлении войны, если будет пересечена 38-я параллель. Но Трумэн не поверил этому заявлению и войска США пересекли официальную границу. В ответ на это 25 октября 1950 года началась полномасштабная операция КНР.

Завершение открытого конфликта

Отсутствие значительного перевеса привело к затяжной войне. В середине 1951 года сторонами предпринимаются попытки быстрого завершения конфликта победой. Но они терпят неудачу. С одной стороны войска США и ООН, с другой – китайская армия и воздушная поддержка СССР. Фактически воюют сверхдержавы того времени на территории другой страны.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года Президиум ЦК КПСС провозглашает о завершении участия СССР в корейском конфликте. По инициативе ООН, 27 июля 1953 года подписывается договор о перемирии. США продолжает наращивать военную мощь в этом регионе, в 1958 году размещает ядерное оружие. СССР и Китай поддерживают КНДР поставками оружия, продовольствия, технические специалисты стран участвуют в строительстве заводов, фабрик. Отношения Южной Кореи и КНДР переходят в затяжную стадию холодной войны.

Попытки примирения

Перемирие между странами позволило правительствам заняться экономическим развитием. До 1970 года происходит наращивание военного присутствия на официальной границе. В этот период достигнуто соглашение об обмене военнопленными. Около 20% северокорейских солдат и ополченцев отказались возвращаться в КНДР.

Идея о создании совместного государства привела к серии переговоров. В 1972 году между странами подписывается соглашение «О великой национальной консолидации». Основные пункты договора:

Невмешательство внешних сил.

Мирное воссоединение как желание и воля всех корейцев.

Экономическое и научное сотрудничество.

Инициатором этого договора выступил Ким Ир Сен. Причина – разрыв отношений между СССР и Китаем в 1970 году. Это привело к угасанию интересов стран относительно судьбы КНДР. Следствием этого стал экономический упадок и ухудшение качества жизни жителей Северной Кореи.

Однако изменения в отношениях были минимальны. За 20 лет на границе происходили конфликты, действовали ограничения на общение родственников, находящихся по разные стороны разграничения.

Поэтому в апреле 1993 года Президент Ким Ир Сен предоставил новую программу интеграции стран. Из основных десяти пунктов можно выделить следующие:

прекращение политических диспутов для достижения поставленной цели;

поиск общих интересов, основываясь на желании граждан обеих стран;

демократия в отношениях без ущемления политических взглядов.

Такая политика развития продолжалась до начала XXI века. В дальнейшем ситуация ухудшилась. Причины – внутренние изменения в социальной сфере КНДР, попытки США повлиять на курс страны.

Кризис в КНДР в конце XX века

Главные предпосылки ужесточения внешней политики заключаются в глубоком экономическом кризисе в Северной Корее в 1994 году. Потоки внешней помощи от КНР и России стали малы, внутренняя пищевая промышленность и сельское хозяйство не могли удовлетворить все нужды населения в еде. До этого основной статей бюджета была оборонная промышленность и армия.

Причины гуманитарной катастрофы и ужесточения внешней политик в Северной Корее в конец XX века:

Мало пахотных земель – 77% территории занимают горы.

В июне 1995 года были проливные дожди, которые разрушили большинство террас по выращиванию риса.

Энергетический кризис. Большая часть электроэнергии вырабатывалась на ТЭЦ, угольные шахты были затоплены из-за дождей.

Засуха 1997 года.

Правительство Южной Кореи и Японии решили не помогать своему северному соседу. Они надеялись, что народ, доведенный до отчаяния, сам сметет власть. Однако этого не произошло. Машина пропаганды КНДР получила новый образ внешнего врага – Южная Корея, Япония и США. Это сплотило нацию, а недовольные были отправлены в трудовые лагеря.

После смерти Ким Ир Сена в 1994 году официальным правителем и «великим руководителем» был назначен Ким Чен Ир, сын скончавшегося Президента. Но вся полнота власти перешла к нему в 1998 году. С этого момента началась новая волна эскалации между двумя странами и одним народом.

Попытки примирения в начале XXI века

До 2008 года отношения начали стабилизироваться. В 2000 году проходит саммит, на котором договорились о самостоятельном объединении стран без участия посредников. Также было подписано соглашение об обмене группами. Они состояли из членов семей, проживающих по разные стороны границы. Расширилось экономическое сотрудничество, что улучшило инвестиционный климат в КНДР.

Для развития хороших отношений между странами в 2007 году был проведен второй саммит. Его итогами стали такие решения:

Ослабление военного напряжения на границе. Разработан план мероприятий по осуществлению этого решения.

Встреча премьер-министров для согласования второстепенных вопросов.

Создание совместной экономической зоны.

Важный момент – доверие в военной сфере дополняется расширением экономического сотрудничества. Однако приход к власти Ли Мен Бака в Сеуле свел «на нет» все прошлые достижения. Отношение к северному соседу ужесточилось, большая часть программ была свернута или приостановлена.

Новый этап эскалации

В 2006 и 2010 годах Северная Корея проводит ядерные испытания, что привело к международному осуждению. В результате Совет безопасности ООН составил резолюции, которые призывали руководство страны прекратить создание и испытание ядерного оружия. Но документы 1874 и 1718 были проигнорированы Северной Кореей.

Этапы ухудшения отношений:

26 марта 2010 г. Гибель судна «Чхонан» из-за взрыва, в результате чего погибла вся команда и пассажиры. Сеул обвинил Пхеньян в этом инциденте.

23 ноября 2010 г. Артобстрел острова Йонпхендо привел к гибели двух солдат Южной Кореи.

В декабре 2012 года был произведен пробный запуск ракеты-носителя, которая способна нести ядерный боезаряд. В феврале 2013 года состоялись ядерные испытания.

Весной 2013 года Пхеньян заявил о выходе из соглашения о перемирии. Причина – проведение совместных учений США и Южной Кореи.

В период с 2014 по 2016 годы КНДР провели ряд испытаний ядерного оружия, выпустили несколько баллистических и крылатых ракет. По утверждениям специалистов, ряд моделей могли достичь территории Японии и США.

Виток мирных отношений

Предвестником изменения отношений между двумя государствами стал визит Ким Чен Ына в Пекин. Цели поездки остались неизвестны, но после нее были предприняты действия по стабилизации ситуации на границе. Риторика правительства КНДР сменилась, стало больше разговоров о сотрудничестве, возобновлении мирных переговоров.

В апреле 2018 года руководитель Южной Кореи Мун Дже Ин переступил демаркационную линию, разделяющую страны. Эта непродолжительная пешая прогулка закончилась рукопожатием с Ким Че Ыном.

Знаковым событием стала встреча двух лидеров в Пхеньяне в сентябре 2018 года. Ее результат – подписание соглашения в военной сфере. Оговаривались экономические стороны сотрудничества, этапы объединения стран.

На желание Южной Кореи возобновить сотрудничество с северным соседом влияет США. Если сфера интересов Белого Дома будет затрагивать Пхеньян, риторика правительства Южной Кореи может быстро поменяться.