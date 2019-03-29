Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Если принято решение изменить свою жизнь, то первый шаг – это описать точку, в которой находишься, которая будет являться стартом, и цель, куда стремишься. Есть хорошая фраза: если у корабля нет пункта назначения, ни один ветер не будет попутным. Поэтому крайне важно понимать, куда и откуда ты плывешь.

Колесо жизненного баланса

Для начала опишем точку старта. Подумайте о том, какие сферы присутствуют в вашей жизни, и не просто присутствуют, а важны для вас. У каждого будет свой набор. Например: здоровье, дети, работа, деньги, отдых, секс, спорт, обучение.

Назвать вы можете сферы, как вам хочется. Важно, чтобы это имело значение лично для вас. Удобнее всего сделать эту технику с помощью изображения колеса. Она так и называется – колесо жизненного баланса. Рисуем круг, колесо, у которого будет столько спиц, сколько сфер вы выделили. В центре – ноль, на ободе колеса – десять баллов. На каждой спице отметьте значение по 10-балльной шкале, насколько вы удовлетворены каждой сферой своей жизни. Соедините точки.

Насколько близко к контуру колеса нарисованная вами линия? Где самые большие провалы? И самое главное, подумайте, изменения в какой сфере повлекут за собой рост позиций на других осях?

Например: у меня сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Лишний вес, давление скачет, на себя в зеркало не могу смотреть. Из-за давления часто пропускаю работу, начальник косо смотрит, с детьми толком не могу заниматься, к вечеру совершенно разбита. Очевидно, что в этом случае ключевым элементом является здоровье, и прежде всего, проблема с весом. Начинаем заниматься именно этой проблемой, сделав ее приоритетной.

Или же – зарплата три копейки, ни отдохнуть нормально, ни детей в школу собрать, ремонт в квартире давно пора делать, а не на что. Соответственно, в этом случае ключевая проблема – финансы. Начинаем искать в приоритетном порядке, как можно изменить ситуацию, и, прежде всего, как поменять свое мышление в данном аспекте, как поставить выполнимые для себя цели и их достичь, а для этого – выяснить, какие убеждения, существующие на данный момент, привели меня в точку данного клубка проблем. Прием работы с ограничивающими убеждениями мы с вами уже знаем, теперь нужно распространить его действие на ключевые сферы жизни.

Работа с ограничивающими убеждениями

Давайте еще раз разберем на одном из примеров. Возьмем вариант с лишним весом. Берем лист бумаги и выписываем все мысли, которые возникают, когда мы начинаем думать о том, а как бы похудеть. «Я толстая, похудеть в моем возрасте невозможно, куча народу вокруг такие же, значит это правда», «я ем совсем немного, но все равно толстею», «заниматься спортом у меня нет ни времени, ни сил, у меня предрасположенность, а значит с этим ничего не поделаешь».

Итак, какие убеждения вырисовываются за этим набором мыслей? Очевидно, что, имея такой набор мыслей, я считаю, что во многом процесс предопределяется некими внешними условиями, которые я не контролирую – похудеть невозможно, предрасположенность. То, что касается меня – я делаю правильно (ем мало), а что не делаю (спорт) – нет возможности, то есть не могу вписать в свое расписание. Из этого мы можем вывести убеждения: я не могу контролировать процесс набора веса, он зависит не от меня.

Итак, убеждение очевидно. Теперь надо понять – почему мне важно, почему выгодно иметь такое убеждение. И это тоже очевидно – при таком убеждении ответственность не на мне, я – страдающая сторона, причем пассивная. И вот когда это становится понятно, возникает выбор – или оставить все как прежде, идем за своей «животной» сущностью, не прилагая усилий, платим деградацией. Или же принимаем на себя ответственность, решаем, что вперед выдвигаем своего «внутреннего человека», а значит, нам нужно убеждение переформулировать – я являюсь своей главной ценностью, и мое развитие, моя жизнь и мое состояние, в том числе состояние моего тела, находится полностью в моих руках. И дальше действуем в соответствии с этим убеждением – в случае необходимости привлекаем врачей и разрабатываем систему похудения вместе с ними, если все еще не настолько запущено – то с помощью ресурсов интернета и книг ищем подходящие для себя способы и приступаем к делу. Главное, чтобы было на что опираться.

Миллион вопросов

Шаг за шагом разбираемся в ограничивающих убеждениях, которые удерживают нас в точке А, в точке, из которой мы стремимся уйти, в которой нам больно, плохо и тяжело. Но уйти мы можем в любую сторону, если мы идем «из», а не «к». И если мы просто будем бежать от проблем, у нас есть риск прибежать к еще большим. Поэтому следующим шагом должен стать выбор цели. Вы наверняка много читали о том, какой цель должна быть. Но я бы прежде всего описала ключевую цель достижения собственного состояния, которое является выражением вашей личности во внешний мир. А четко обрисованные цели, которые, что называется, можно потрогать руками, мы с вами поставим позже, это будут весьма убедительные и приятные ступени, которые будут нам показывать, что мы движемся в правильном направлении.

Но прежде всего мы идем к себе. К каким себе? Как вы себя должны чувствовать? Как воспринимать окружающий мир? Как реагировать на сложные ситуации? Как привлекать ресурсы внутренние или внешние? Что вы должны уметь, знать? Как выглядеть? Какое у вас здоровье? По каким критериям вы это определяете? Как вы относитесь к близким? Что такое для вас близкий мужчина/женщина? Какое место он/она занимает в вашей жизни?

Задайте себе миллион вопросов, детализируйте образ до тех пор, пока вы не поймете что – да, это именно то, куда вы хотите прийти. Не переусердствуйте – важно помнить об ограничениях, которые накладывает на нас природа. Бессмысленно ставить целью стать балериной Большого театра, если вам 45 лет, и вы никогда не стояли на пуантах. Я утрирую, но смысл понятен. Нам важно построить образ в зоне достижимости, чтобы достичь его было непросто, но очень даже возможно. Чтобы вы могли для себя представить каждое качество, которым вы награждаете себя желаемую и четко понять, с помощью чего, каких действий и усилий, вы можете этого достичь. Если же этого понимания нет, возникает ощущение «моя хата с краю» – раз этого достичь невозможно, зачем пробовать, все равно не получится. Поэтому создание образа себя, такого, который является желаемым и достижимым, – очень важная и тонкая работа.