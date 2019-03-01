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Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

1 Марта 2019 203 0 Бизнес и психология
Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Все мы не раз ловили себя на том, что делаем что-то не задумываясь, практически «на автомате», двигаясь по привычным рельсам. Давайте разбираться, почему так происходит, как мы устроены.

Минимизация затрат

Ключевая вещь – это закон минимизации затрат энергии. Пришла к нам эта способность из первобытных времен – добывание пищи было сложным процессом, холодильников не было, поэтому наевшись мяса мамонта, первобытный человек был вынужден экономить энергию, поскольку до следующего мамонта было еще жить да жить. То есть в условиях недостаточности ресурсов это вполне понятная и разумная стратегия. А мы с тех пор как целостная система изменились весьма незначительно. А на привычные действия расходуется куда меньше энергии, чем на новые. Понаблюдайте, как ведет себя животное, попавшее в новую среду – все тело напряжено, уши ловят звуки, нос – запахи… то есть ожидаются опасные ситуации, есть соответствующая готовность отражать нападение. С нами происходит то же самое – мы на инстинктивном уровне боимся нового, боимся перемен, поскольку это очень для нас затратно. Но суть в том, что это привет из нашего «животного» прошлого. Человек как раз стал человеком, поскольку благодаря мозгу, способному при столкновении с чем-то новым выстраивать новые нейронные связи и развиваться, сумел освоить новые пространства и новые действия, которые сделали слабовооруженное биологически существо самым опасным противником животных других биологических видов.

Деградация – это просто!

Итак, наша «животная» часть хочет стабильности и привычных действий, для нашей «человеческой» части важно развиваться и осваивать постоянно что-то новое. И выбор делать нужно постоянно, за желаниями какой нашей части следовать. А любой выбор нужно делать с открытыми глазами, осознавая, чем и за что мы платим. Итак, наша «животная» часть хочет постоянства, стабильности и привычных действий с целью экономии энергии. Что происходит, если мы идем за этим желанием и стараемся не впускать в свою жизнь ничего нового, несущего с собой опасности и риски? То есть находимся в пресловутой «зоне комфорта»? Надо понимать, что природе мы нужны сугубо как представители биологического вида, способные размножаться. Для размножения обусловленный природой период – это 15-30 лет. Остальное время нашей жизни природе не интересно, то есть с точки зрения биологических процессов именно с этого времени начинается период умирания организма. Генетически заложенный запас прочности без пополнения некоторое время расходуется, а потом начинают лавинообразно возникать проблемы со здоровьем, и, соответственно, с жизнью в целом. Некоторое время нас еще поддерживают достижения медицины, но без нашего активного участия в процессе восстановления они очень скоро оказываются бессильны. И противостоять биологическим процессам может только одно – выход на первый план «человеческой» части. Только волевые усилия, поддерживающие хорошее состояние тела, ограничения в питании и активное движение, то есть действия, на которые затрачивается немало энергии, обучение новому, что вызывает образование новых нейронных связей в мозгу, способны длительное время противостоять процессу биологического умирания, связанного с тем, что природе мы просто не нужны, достигнув возраста, при котором в естественной среде снижается фертильность, то есть способность к деторождению. Проще говоря, перед нами всегда стоит выбор между развитием и деградацией. Причем, развитие – это всегда пахота, сложности, риски. А деградация – это удобно, просто и приятно… вот такая дилемма.

Выбор за каждым

Понятно, что если спросить любого человека, развивается он или деградирует, он вам возмущенно ответит – конечно, я развиваюсь! Но что мы видим в реальности? После 35 лет нет практически ни одного человека без хронических заболеваний, а чаще их целый букет, огромное количество людей с избыточным весом или ожирением. Повышают квалификацию и посещают какие-то курсы или учебные заведения считанные проценты, ходят к специалистам по личностному развитию единицы. О чем это говорит? Об отсутствии навыка быть честными с собой, особенно в части неприятных выводов, которые должны повлечь за собой конкретные решения и действия. Но теперь мы знаем, чем мы за это платим. Выбор за каждым из нас. И особенно, если в нашей жизни происходят серьезные события, кризисные, которые делят ее на до и после, это дает возможность пересмотреть подходы к жизни в целом, принять решения, способные привести к радикальным переменам. Ведь вам все равно сейчас тяжело и больно? Почему бы не принять сложные решения? Больнее не станет. Станет труднее. И результативнее. Как сказала одна девушка – мои успехи затмили мои обиды. Прекрасный результат. Так почему бы не попробовать?

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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