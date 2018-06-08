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ИЗМИР

Жесткий вариант пенсионной реформы, возможная встреча Путина и Трампа и другие новости пятницы

8 Июня 2018 1162 2 Тренды События и факты
Жесткий вариант пенсионной реформы, возможная встреча Путина и Трампа и другие новости пятницы

14 июня правительство примет окончательное решение по параметрам пенсионной реформы. Основным вариантом считается повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63-х для женщин. Хотя не исключается и более «мягкий» вариант, при котором женщины будут уходить на пенсию в 60 лет. По словам президента Путина, главная цель реформы – повышение благосостояния пенсионеров и уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности.

Австрия выразила готовность организовать на своей территории встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Дата и сама возможность этой встречи пока не определены, сообщает издание «Газета.ru».

Дональд Трамп обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо в создании торговых барьеров всего за день до личной встречи на саммите G7. Трамп подчеркнул, что торговый профицит ЕС с США составляет 151 млрд долларов в год, а Канада установила ввозные пошлины на американские молочные продукты в 300%.

Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что соглашение по итогам саммита G7 в Квебеке может быть подписано и без участия США. Напомним, что помимо США в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. «Эти шесть стран представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей, который являет собой настоящую международную силу», – отметил президент Франции. Он добавил также, что «шесть стран G7 без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она (гегемония) была». Вчера стало известно, что Макрон может отказаться подписывать итоговый документ саммита, если США не пойдут на уступки в вопросах пошлин на импорт стали и алюминия. Еще одной проблемой остается выход Америки из «ядерной сделки» с Ираном, сообщает «РБК».

Депутаты Верховной Рады потребовали принять срочные меры в связи с потерей «украинского контроля» над Одессой. Так парламентарий Игорь Луценко заявил, что одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям. «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», – добавил он.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:43, 08.06 0 0
рабочий:

я же сказал-твари.

12:22, 08.06 0 0
Алексей:

Глупая тема ,за дураков народ считают.Люди всю жизнь платили налоги и в пенсионный фонд ,что уже должны получать солидную пенсию ,они сами себе её накопили . Что значит денег не хватает ,куда делись их пенсионные накопления . Воровать меньше надо правительству и чиновникам из бюджета.,тогда всем всего хватать будет.Тогда вообще надо отменить пенсионный фонд налоги и поборы , лучше сами себе будем копить пенсию ,так надёжней будет.

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