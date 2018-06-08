Верховная рада: Киев теряет «проукраинский контроль» в Одессе
08.06.2018 06:48
Депутаты Верховной рады Украины требуют от Александра Турчинова, занимающего пост секретаря СНБО, принятия срочных мер из-за потери «проукраинского контроля» в Одессе, передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение парламентария Игоря Луценко в Facebook.
Он отметил, что «террор» в отношении антироссийских активистов в городе становится «невиданных масштабов».
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Скоро Вальцман драпать будет со своими бандеровцами.