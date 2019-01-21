«И нас простите». Российские регионы просят списать долги за ЖКХ по примеру Чечни

Депутаты ряда российских регионов направили требования в прокуратуру с просьбой «простить» россиянам долги за газ, которые скопились за несколько лет. В своих обращениях парламентарии ссылаются на прецедент в Чеченской республике, где, согласно решению суда, местным жителям были списаны долги за газ, сумма которых составила 9 млрд руб. Объясняя подобные тенденции, эксперты отмечают, что в этом случае речь идет о чувстве равенства перед законом для всех россиян, независимо от какого-либо региона или его специфики.

«Дурной пример» заразителен

В частности, обращения поступили от трех депутатов Смоленской областной думы. Они просят изучить «опыт Чечни» и «рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском», пишет «Коммерсант». В своем обращении депутаты пишут, что, обосновывая свои требования о «ликвидации долгов», чеченская прокуратура указывает на возможный рост недовольства среди населения в случае взыскания долгов. Аналогичная ситуация может произойти и в Смоленской области, отмечают депутаты.

Похожее обращение в надзорное ведомство поступило и от главы астраханского отделения «Справедливой России», депутата ГД Олега Шеина. Он просит, чтобы с населения региона были списаны все просроченные долги по коммуналке. Как минимум, по причине того, что многим жителям отказывают в льготах из-за наличия у них долгов.

Похожие требования планируют направить (или уже направили) коммунисты в Самарской области и Башкирии, а также депутаты от ЛДПР в Ростовской и Курской областях и Чувашии. Не исключено, что этому примру последуют и другие российские регионы. По мнению главы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, практика Чечни в этом случае является правильной. «Газпром», как она полагает, не хотел связываться с этими должниками, и по этой причине «не работал в судах». В итоге компания сейчас за это «расплачивается».

С чего все началось

Как сообщалось ранее, компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» обязали списать с жителей Чечни долг, сумма которого составила 9 млрд руб. Соответствующее решение было принято Заводским районным судом Грозного судьей Игорем Дауркиным. В роли истца выступили представители чеченской прокуратуры, заявившие, что требования выплатить долги по коммуналке привели к напряжению среди населения, что грозит вырасти в массовые протесты.

В итоге суд пришел к выводу: действия компании «Газпром межрегионгаз Грозный» не отвечают законодательным требованиям, то есть, документы, которые необходимы для списания задолженностей, не были составлены. Кроме этого, в своем обосновании прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров заявил, что у долгов давно истек срок давности.

Власти Чечни оказались довольны решением суда. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, заявил, что это решение «вполне справедливо и основано на «сложившихся реалиях».

Перед законом все равны

Как отмечает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин, трехлетний срок исковой давности, который истек, не означает, что сам долг будет списан в автоматическом режиме. «Долги остаются, их можно гасить, продавать и покупать, просто их не взыщешь через суд. Долги, по российскому законодательству, изначально гасятся через суд, поэтому формально остаются. И заставить любого кредитора списать долги, ссылаясь на его внутренние документы, нельзя. Он может сделать это по доброй воле хоть в первый день после образования долга», – цитирует «Коммерсант» эксперта.

Арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев, продолжая мысль, говорит о том, что формально сам долг остается. «Но я бы его купил за рубль и подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Ничего другого с ним сделать нельзя. И виновато в этом не население, а юристы «Газпрома», которые эти долги вовремя не «просудили», – объясняет аналитик.

Что касается самих настроений и примера, которым последовали другие регионы, то, как отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, у россиян есть так называемый «запрос» на то, что все равны перед законом, и его исполнение не должно зависеть от конкретного региона или его специфики. А именно сейчас этим фактором и пытаются эксплуатировать, считает эксперт. Тем не менее, по его словам, дальнейшие события будут иметь такое продолжение: «Вероятнее всего, история не сможет слишком сильно «зацепить» граждан, в других регионах схожих решений не будет, а шум утихнет через довольно короткое время».