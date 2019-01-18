Простить девять миллиардов. Жителям Чечни снова списали долги за газ

Решением районного суда Грозного местному отделению «Газпрома» постановили списать с населения долги за газ, сумма которых составляет 9 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте прокуратуры Чечни, которая и выступала истцом. К слову говоря, это уже не первый раз, когда Чечня просит списать долги: несколько лет назад республика, просила простить ей 16,23 млрд руб. долга за электроэнергию и газ, потребленные в период с 1999 по 2009 год, время, когда в республике действовал режим контртеррористической операции.

«Сложившиеся реалии»

Компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» обязали списать с жителей Чеченской республики задолженность за газ в размере девяти миллиардов рублей. Решение было вынесено Заводским районным судом Грозного. Истцом в судебном процессе выступала прокуратура Чеченской республики. Ее представители заявили, что требования заплатить долги за коммуналку привели к напряженной ситуации в обществе, что могло стать причиной массовых протестов.

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность в установленном порядке не была списана», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд пришел к выводу, что «Газпром межрегионгаз Грозный» не исполнил законодательные требования и не составил документы, которые нужны для списания долгов. Также в решении говорится, что у задолженности давно истек срок давности.

Власти республики к судебному вердикту отнеслись с одобрением. Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов, комментируя ситуацию, отметил, что решение суда вполне справедливо и основано на «сложившихся реалиях».

«Некачественная работа с населением»

В октябре прошлого года градоначальник Грозного Ибрагим Закриев решил уволить глав всех четырех городских районов. Поводом для этого послужило «ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественная работа с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество».

Этот инцидент начался с огласки истории многодетной семьи, в доме которой отключили газ за долги. У людей не было средств для их погашения. Комментируя эту историю, глава Республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением о том, что чиновники вместо того «чтобы вникнуть в проблему», приняли совершенно неприемлемое решение.

Был еще один весьма «говорящий инцидент» в прошлом году. В священный для мусульман месяц Рамадан благотворительный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова решил погасить долги за электроэнергию трем тысячам малоимущих абонентов республики. В этот раз, судя по всему, благотворителем решили сделать «Газпром».

«Газ нахаляву»

Пользователи социальных сетей развернули бурные дискуссии вокруг столь «необычного» судебного решения. Многие удивились, как легко суд «обошел Газпром», и предложили списать часть долгов и обычным россиянам, которые продолжают «кормить Кавказ», выплачивая свои коммунальные долги и налоги. К слову говоря, сам глава Чечни Рамзан Кадыров выступает против этого выражения, заявляя, что Кавказ и Чечня могут сами прокормить себя.

А вот некоторые пользователи вспомнили другие истории, связанные с незаконным подключением к газовым трубам. Для Северного Кавказа и «околорегиона» этот вопрос был всегда актуальным. Согласно статистике МВД РФ, только за 2017 год в Республике Северная Осетия – Алания выявили 1500 фактов самовольного подключения, 1947 – в Кабардино-Балкарской Республике, и еще 2304 – в Республике Дагестан. По самой Чечне точных данных нет, но цифры могут быть приблизительно такими же, что составляет большую проблему. К тому же врезки представляют опасность – они могут привести к взрыву. Тем не менее, даже несмотря на опасность и законодательное наказание за незаконные врезки, люди продолжают «качать газ нахаляву».