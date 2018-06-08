Бензин по 45 рублей, небольшой рост экономики и старое правительство. Что Путин рассказал россиянам на «Прямой линии»

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным стала шестнадцатой по счету. К моменту начала трансляции от россиян поступило порядка 1,75 млн вопросов. Одна из главных особенностей этой «прямой линии» состоит в том, что ее участниками стали губернаторы и члены правительства в режиме конференц-связи.

Устойчивая экономика

В самом начале «Прямой линии» Владимир Путин затронул тему российской экономики. По словам главы государства, на сегодняшний день она вошла в фазу устойчивого роста. И этот факт говорит о том, что «мы движемся в правильном направлении». Вместе с этим Владимир Путин отметил, что рост пока скромный, но «это не падение». «Да, это пока рост скромный, небольшой. Но это не падение, а рост 1,5% за прошлый год», – сказал президент. Добавив, что сегодня «растет промышленность, растет сельское хозяйство стабильно, и все это приобрело устойчивую тенденцию».

Также, по словам Путина, сегодня в России наблюдается исторический минимум по инфляции. Подчеркнув, что «это очень важная предпосылка для дальнейшего роста», и что все это происходит на фоне «ускоренного роста прямых инвестиций», выросших за прошлый год на 4,4%.

«Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован, рост тоже обеспечен», – резюмировал глава РФ.

Высокие цены на бензин

Говоря о скачке цен на бензин, Владимир Путин заявил, что это стало результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Президент подчеркнул, что рост стоимости топлива – это недопустимый факт. Глава государства заверил, что российское правительство и Федеральная антимонопольная служба будут следить за ценами на топливо. «Вы должны были обратить внимание на то, что правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту задачу. Я согласен: то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно», – сказал Путин.

Объяснить ситуацию он призвал главу Минэнерго Александра Новака. Министр пояснил, что на сегодняшний день рост цен на бензин, который в мае составил 5,6%, удалось остановить благодаря срочным фискальным мерам. Министр также заявил, что со своей стороны правительство выступило с предложением: повысить экспортную пошлину на нефтепродукты, чтобы стабилизировать цены. В ближайшее время планируется представить соответствующий документ. На что Путин пообещал поддержать данный законопроект.

Доходы россиян растут

Продолжая экономическую тематику, российский лидер отметил, что сегодня в реальных доходах россиян наблюдается устойчивый рост. «Мы вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения – на 3,8%», – уточнил он.

По его словам, если «вычистить» дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5 тыс. руб., которые были сделаны в конце 2017 года, то «это будет как раз 3,8%». «Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть», – сказал президент.

Тотальной зачистки правительства не будет

От тотального обновления правительства было решено отказаться, сказал Путин. Он объяснил это желанием обеспечить возможность для скорейшего решения задач, которые на сегодняшний день стоят перед Россией. Владимир Путин отметил, что план развития страны на ближайшие годы готовил прежний состав правительства в течение, как минимум, полутора лет.

«Если бы мы стопроцентно зачистили все правительство и ввели туда абсолютно новых людей, даже очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы, минимум, два года, у нас нет этих двух лет», – пояснил Путин.

Новая мировая война как конец цивилизации

Переходя к вешним политическим вопросам, Владимир Путин заявил: «Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене». По словам главы государства, страх взаимного уничтожения всегда сдерживал ведущие державы от резких движений.

Путин отметил, что после Второй мировой войны «региональные войны постоянно вспыхивают то там, то здесь», но вместе с этим глобальных конфликтов не наблюдалось. «Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Как бы неприятно ни звучало то, что я скажу, но это правда: страх взаимного уничтожения всегда сдерживал участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», – резюмировал российский лидер.

Донбасс и потеря Киевом государственности

Во время прямой линии прозвучал вопрос от Захара Прилепина. Писатель спросил президента о том, что делать, если во время футбольного Чемпионата мира Киев начнет наступление на Донбасс. По словам Путина, Россия сделает все, чтобы ситуация на востоке Украины решилась мирным путем. Нужно следовать минским договоренностям, отметил он.

Кроме этого, по словам Путина, если произойдет резкая эскалации конфликта, то последствия для Киева, скорее всего, окажутся самыми серьезными, поскольку, по его мнению, жители ДНР и ЛНР не потерпят этого. В этом плане, как отмечает российский лидер, может возникнуть угроза государственности.

Глава РФ также считает, что украинским властям, которые не могут решить проблемы ДНР и ЛНР, не нужны избиратели из самопровозглашенных республик, поскольку они ни за что не проголосуют за тех, кто устроил конфликт.

Instagram не закроют

Еще один вопрос прозвучал от российских блогеров, которых интересует тема свободы интернета. По их словам, последнее время ходит много слухов о том, что будут закрыты ряд социальных сетей, в том числе Youtube и Instagram. Президент России пообещал, что закрывать ничего не будут. Однако он напомнил о теракте, который произошел в Санкт-Петербурге, когда российские спецслужбы не могли отследить переписку смертника, которую он вел в мессенджере Telegram.

Глава РФ также отметил, что проще всего запретить. Однако, по его словам, это неправильный путь, а двигаться надо по пути инноваций.

О футболе и стадионах

Во время «Прямой линии» к президенту в режиме конференции обратился Валерий Газзаев с просьбой не только следить за развитием футбола в России, но и за объектами, которые были построены к футбольному Чемпионату мира. Со своей стороны Путин, комментируя эту ему, напомнил о том, что вся инфраструктура в Сочи после Олимпиады хорошо загружена, что, по его словам, является безусловным успехом.

Путин считает, что спортивные объекты будут эксплуатироваться и самоокупаться. Глава государства подчеркнул, что стадион – это не только футбольное поле. Поэтому в этом плане, по его словам, надо пользоваться возможностью использовать его активы. В частности, торговые центры, которые есть во многих стадионах.

Также, по словам Путина, многое будет зависеть от губернаторов, поскольку спортивные объекты планируется передать региональным властям. Кроме этого, президент категорически запретил устраивать на стадионах рынки, как в 90-х.

Что касается самой сборной России, которая последнее время не демонстрирует ярких результатов, то Владимир Путин выразил надежду на то, что во время Чемпионата мира отечественные футболисты покажут свои лучшие качества.

Жалоба многодетной сибирячки

Одной из первых на «Прямую линию» к Путину позвонила многодетная жительница Томска. Женщина пожаловалась Путину на то, что сегодня в регионе не работает закон о выделении бесплатных участков. По ее словам, она стоит в очереди уже восемь лет, а осталось почти столько же или больше. В ее семье взрослеют трое детей. Вместе с этим семьям, где четыре ребенка, землю дают без очереди.

Путин согласился, что это не совсем справедливо, а семьи, где есть три ребенка, нужно поощрять. Президент также пояснил, что земельные участки можно выделять только там, где есть инфраструктура. Сам участок должен быть пригоден для жизни.

Путин в режиме видео-связи обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. «Где он, на месте?» – спросил Путин. Глава региона приготовился отвечать. Затем Жвачкин дал обещание, что обязательно встретится с этой женщиной, и расскажет ей о льготах и правах, благодаря которым она сможет быстрее получить землю. На что Путин выразил недовольство по поводу того, что чиновники раньше не рассказали многодетной матери о ее правах.