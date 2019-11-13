Друзья коррупционеров. КС разрешил изымать в пользу государства имущество у близких чиновников

У судов есть право изымать в пользу Российской Федерации имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников, но и их родственников, друзей или знакомых. Изъятие возможно том в случае, если они не смогут подтвердить законность происхождение денег, на которые было приобретено это имущество. Такое определение дал Конституционный суд (КС) России, по отказам на жалобы адвокатов, родных и знакомых бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте КС РФ.

Претензии и решения

Как пишут «Ведомости», в Конституционном суде напомнили, что такая конфискация «относится к особым правовым мерам», целью которых является эффективное противодействие коррупции, а также защита значимых ценностей, находящихся под юрисдикцией Конституции. Далее приводится объемное и сложное определение правомерности судебных оценок и решений, суть которых, если говорить простым языком в том, что коррупция – это плохо и с ней надо бороться всеми силами и средствами.

Ранее родители экс-полковника Захарченко, его сестра и бывшие подруги заявили о своих сомнениях по поводу правомерности норм о контроле за расходами чиновников, которые были применены в их отношении - в 2017 году Никулинский суд Москвы принял решение об изъятии у заявителей имущества на сумму более 9 млрд рублей. Родственники Захарченко пояснили, что не обязаны подтверждать законность происхождения имеющихся в их распоряжении средств и имущества, тем более что Генеральная прокуратура РФ так и не смогла предоставить прямых доказательств того, что источником этих средств были именно доходы Захарченко. Как пояснила в разговоре со СМИ адвокат родителей Захарченко Валерия Туникова, никакой оценки доводам заявителей суд не дает, равно как и ответа на вопрос о законности изъятия денег.

Еще в 2016 году правоохранителями было дано разъяснение: согласно закона о контроле за расходами госслужащих взыскание может быть обращено только конкретно на указанное имущество, например, недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и так далее. Что касается собственно изъятия средств, то это можно делать, если деньги были получены от продажи имущества, относительно которого чиновник не смог предоставить доказательств законности приобретения. Проще говоря, объяснить, откуда при зарплате в десятки тысяч рублей у него взялся дом стоимостью в десятки миллионов рублей.

Российская практика

На практике после решения по близким Захарченко число подобных дел в российских судах резко выросло. Суды де-факто уже делают то, что законодатели только обсуждают - возможность распространения действия закона о контроле за расходами чиновников на круг лиц, не ограниченный членами их семьи.

Например, в конце прошлой недели Головинский суд Москвы взыскал в пользу государства активы более чем на 6 млрд рублей с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников. Забрали все подчистую - под конфискацию не попала только квартира, выделенная его родителям по договору социального найма и впоследствии приватизированная.

По мнению адвоката Захарченко Александр Горбатенко, вынесенное Конституционным судом решение означает, что теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.

А доказывать придется при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ, потому что на практике другие доказательства суды просто не берут во внимание. И тут открывается простор для самых разных действий - при желании в «друзья коррупционеров» можно записать практически любого гражданина, который, например, несколько лет получал большую часть своей зарплаты в «конверте» и на эти деньги приобрел то или иное имущество. С учетом того, что «теневой сектор» охватывает почти треть российской экономики, правоохранителям есть где разгуляться.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что несмотря на разрешение КС РФ изымать имущество у членов семьи и друзей коррупционеров, подобная норма в большинстве случаев вряд ли будет срабатывать – нанятые богатыми коррупционерами высоквалифицированные адвокаты сумеют найти обходные пути. Эксперт считает хорошим закон об изъятии незаконных денег, но уверен, что «в реальности любое сложно осуществимое правовое действие будет означать, что побеждать будет тот, кто богаче».

Европейская практика

Юрист Сергей Михайлов в разговоре с РИА Новости напомнил, что изъятие судами в пользу государства активов коррупционеров, их родственников и друзей, давно стало общеевропейской практикой, в которой большое подспорье оказывает цифровизация.

«Данная практика зародилась в Европе, где любой человек с большими деньгами должен доказать, что они появились у него законным путем», - подчеркнул Михайлов, отметив, что эта тенденция отвечает духу времени и сегодня общество живет в цифровом мире, где передвижение средств стало гораздо проще отследить.

Юрист поясняет, что коррупционер может воспользоваться возможностью и незаконным образом отдать свои активы не только родителям и женам, но и людям, которые на первый взгляд никаким образом с ним не связаны. И в этом плане одной из ключевых задач прокуратуры и следствия является предоставление убедительных доказательств того, что эти средства ими не заработаны.

Эксперты считают, что важно обеспечить такую правоприменительную практику, при которой не будут изыматься законно заработанные средства у людей, которые никакого преступления не совершали, а лишь получали некоторые материальные блага от преступника.