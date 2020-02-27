Господа концессионеры. Почему частный бизнес в России не спешит вступать в партнерство с государством

На сегодняшний день в нашей стране заключено более трех тысяч концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн рублей, две трети которой выделяет частный бизнес, а треть - государство. При этом большинство предпринимателей не решается «играть по-крупному» с государством – лишь один процент соглашений предполагает объем инвестиций свыше 10 млрд рублей. Смогут ли власти надолго завоевать доверие бизнеса?

Исторический опыт

Полтора века назад с государственно-частным партнерством в России все так хорошо начиналось! Первую концессию выдали созданному в 1857 году Главному обществу российских железных дорог, концессионеры построили дороги из Санкт-Петербурга в Варшаву и из Москвы в Нижний Новгород. А дальше пошло-поехало.

Выгодные условия предоставления концессий вызвали настоящий железнодорожный бум в России. В 1866-1880 годах было создано 53 концессии на строительство 23 тыс. км дорог.

Помимо этого по концессионным соглашениям в 19 веке Siemens создал телеграфную сеть по всей России, БСТО через территорию нашей страны провела телеграфные линии из Европы в Японию и Китай, компания Белла обеспечила телефонизацию крупных городов .

Почти все национализировали в революционной России.

Правда, после Гражданской войны большевики щедро раздавали концессии американским компаниям на российскую инфраструктуру и недра.

Однако политика НЭПа в СССР закончилась практически в то же время, когда в США началась Великая депрессия.

Концессионеров вывели сталинской рукой.О государственно-частном партнерстве в стране забыли на десятилетия.

Сто лет спустя

И лишь в «нулевых» новые российские власти окончательно поняли, что только бюджетными средствами не получится реализовать стратегические проекты в энергетике, транспорте, инфраструктуре и ЖКХ.

Был заявлен курс на широкое привлечение частных инвестиций и быстрое развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и в 2005 году принят федеральный закон 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Но еще пару лет к нему составляли подзаконные акты, а потом искали желающих пойти в партнеры к государству на предложенных условиях.

Условия, кстати, стандартные для «классических» концессий - договор, по которому бизнес создает или реконструирует объекты, право собственности на которые принадлежит государству. При этом бизнес пользуется объектом весь срок концессионного соглашения и получает от этого доход.

В 19-м веке, объединив усилия, государство и частный капитал преодолели технологическое и инфраструктурное отставание России, вывели ее в число передовых стран мира.

Сегодня концессии могут стать инструментом для реализации нацпроектов и достижения национальных целей.

Конечно, в том случае, если их правильно использовать.

Цена партнерства

На этой неделе Минэкономразвития РФ впервые обнародовало статистические данные по государственно-частному партнерству в России.

Сообщается, что к началу 2020 года в России действовало и завершалось около 3,1 тысяч концессионных соглашений с общим объемом инвестиций более 1,7 трлн рублей.

В этом объеме 0,5 трлн рублей — это бюджетные инвестиции, а 1,2 трлн рублей – внебюджетные.

Много это или мало?

Сегодня инвестиционные обязательства по проектам государственно-частного партнерства составляют 1,6% от объема ВВП России.

Это в пять раз за меньше, чем в Канаде (8,1% ВВП) и в четыре раза меньше, чем в Великобритании (6,6% ВВП).

В Минэкономразвития РФ считают недостаточным уровень инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП.

Эксперты полагают, что в России не хватает как доверия бизнеса к государству, так и проектов, в которые можно выгодно и безопасно инвестировать.

Даже со статистикой в этой сфере неразбериха.

Путаются в показаниях

В ходе обсуждения в феврале «Инвестиционного кодекса», о котором ранее сообщал «Капитал страны», замминистра финансов Андрей Иванов сказал, что никому точно не известно, сколько именно концессионных соглашений подписано в России.

Ранее в аналитическом обзоре Национального центра ГЧП говорилось о 3422 проектах на сумму 2,2 трлн рублей в разных формах партнерства - концессий, госконтрактов жизненного цикла, инвестиционных соглашений и аренды с инвестиционными обязательствами.

По запросу Минфина Центр ГЧП оценил частные обязательства по концессиям примерно в 1,5 трлн рублей.

Несколько другие оценки дает Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

Как сообщают «Ведомости», в подготовленном этой структурой обзоре «Концессии в России – 2019. Основные итоги и тренды» говорится, что все инвестиции во все проекты ГЧП должны составить около 1,9 трлн рублей.

А две трети вложений - 1,3 трлн рублей (72%) приходится на 18 мега-проектов в сфере транспорта и коммунальной инфраструктуры.

В каждом их этих проектов объем инвестиций превышает 30 млрд рублей.

Минэкономразвития РФ оперирует другими данными по мега-проектам. По словам замминистра экономического развития Михаила Расстригина, заключено 32 концессионных соглашения с размером инвестиций более 10 млрд рублей

При этом, по мнению НАКДИ, оценивать реальные результаты крайне сложно - за последние 15 лет до стадии коммерческого закрытия дошло всего 277 концессионных проектов стоимостью более 100 млн рублей.

Рейтинги партнерства

По данным Минэкономразвития все регионы России сегодня используют механизмы ГЧП для привлечения инвестиций. Но не все одинаково активно.

Только десять субъектов федерации подписали более сотни концессионных соглашений, остальные – намного меньше.

Составлен рейтинг регионов по уровню развития сферы ГЧП с учетом трех факторов - опыта реализации проектов государственно-частного партнерства, развития институциональной и нормативно-правовое обеспечение в этой сфере.

Лидерами стали Самарская область, Москва и Московская область (98 из 100 возможных баллов). На четвертом и пятом месте - Нижегородская область (96,9 балла) и Пермский край (95,8балла).

В числе анти-лидеров - Северная Осетия (6,7 балла), Ингушетия (7,5), а также Карачаево-Черкесия (14,7) Брянская(11,3 балла), и Тверская (15,6 балла) области, где уже всего развито ГЧП.

Во всех регионах львиная доля соглашений (94%) заключена на муниципальном уровне и в основном в сфере коммунального хозяйства.

Этот тренд сохраняется с 2015 года, когда Владимир Путин поручил передать в концессию все неэффективные объекты ЖКХ и муниципальные унитарные предприятия. А таких в стране тысячи – еще пять лет назад Минстрой РФ признал треть МУПов неэффективным и поставил задачу к 2020 году оформить концессионные соглашения по 80% таких предприятий.

Они и сегодня и формируют статистику соглашений.

В целом по стране большинство концессий (90%) создано в коммунально-энергетической сфере. На социальную сферу приходится 7%, на транспортную сферу - 3%.

А если смотреть по деньгам, то картина совсем другая.

Однако наибольший объем инвестиций (42%) предусмотрен в рамках концессий, заключенных на федеральном уровне. И это соглашения по созданию транспортной инфраструктуры.

В целом 70% общего объема инвестиций приходится на транспортные концессии, в основном на проекты по строительству инфраструктуры автомобильных дорог.

В «пятерку» самых крупных концессий сегодня входят:

Строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (инвестиции — 130 млрд руб.) Создание железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино в Туве и Красноярском крае (127 млрд руб.). Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти в Самарской области (121 млрд. руб.) Строительство четвертого пускового комплекса ЦКАД в Московской области (88 млрд рублей) Строительство третьего пускового комплекса ЦКАД в Московской области (81 млрд рублей).

Но самые крупные проекты пока находятся на стадии проектирования и ждать их реализации придется еще несколько лет.

Все только начинается?

По данным Минэкономразвития среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд рублей.

На первый взгляд – немало. Но даже такими темпами по концессиям Россия в обозримом будущем не сможет догнать и перегнать ту же Великобританию. Хотя в отличие от острова за Ла-Маншем на просторах России концессионерам есть где развернуться.

Но российский рынок ГЧП в отличие от английского очень молод - ему чуть больше десяти лет.

И потенциал государственно-частного партнерства в России пока не то что не реализован - особо и не востребован.

По мнению завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, главная проблема в том, что власти и бизнес никак не научатся разделять ответственность в концессиях, а при директивной системе управления в государстве сложно находить компромиссные решения

И если федеральные органы власти поднабрали компетенции в этой сфере, то по мнению руководителя центра ГЧП Сбербанка Анны Багинской, у региональных и муниципальных органов власти нет квалификации, нет средств, чтобы разрабатывать концессионные соглашения и людей, которые будут их сопровождать.

При этом многие эксперты считают что деньги, которые можно вложить в концессии, в России есть, но нет достаточного количества подготовленных проектов.

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