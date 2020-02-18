Не поступятся тарифами? Правительство России предпочитает частным инвесторам естественные монополии

В новом правительстве активно обсуждают поправки к Инвестиционному кодексу. Законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» был подготовлен прежним кабинетом министров и в декабре принят Госдумой в первом чтении. Если ко второму чтению этого «сырого» законопроекта в него внесут все предложенные Минфином и другими министерствами изменения, то от ранее обещанной инвесторам господдержки, мало что останется.

Благие намерения

Изначально законопроект, получивший в обиходе название «Инвестиционный Кодекс», а также связанные с ним поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, другие нормативные правовые разработали для решение трех ключевых задач.

Первая – сформировать основы законодательства об инвестиционной деятельности вместо разрозненных нормативных актов, действующих с начала 90-х.

Вторая – создать правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения средств в проекты частными инвесторами.

Третья - ввести институт СЗПК - соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Эти соглашения государства и предпринимателей должны закрепить «юридически значимые договоренности между публично-правовыми образованиями и организациями, реализующими проекты, о долгосрочных условиях реализации инвестиционных проектов».

Все понимают, что новый законодательный механизм партнерства власти и бизнеса нужен «уже вчера».

Ведь для реализации национальных проектов до 2024 года требуется 25,7 трлн рублей. Лишь половина из них (13 трлн рублей), выделяется из федерального бюджета, около 5 трлн нужно найти в региональных бюджетах, а 7,5 трлн рублей – во внебюджетных источниках, привлечь инвесторов.

Но вместо того, чтобы побыстрее создать условия для участия бизнеса в нацпроектах, федеральные министерства и ведомства почти весь прошлый год провели в бесконечных дискуссиях вокруг Инвестиционного кодекса. И остановились лишь после того как Дмитрий Медведев потребовал срочно вносить законопроект в Госдуму в том виде, в каком есть. То есть, по мнению парламентариев и признанию некоторых его авторов – весьма «сыром».

Теперь в срочном порядке документ «доводят до готовности» ко второму чтению.

Ведь Владимир Путин в январе настойчиво рекомендовал парламенту и правительству обеспечить принятие пакета законопроектов о СЗПК до 30 апреля.

Видимость поощрения

Кабинет министров сменился, но принципы работы с инвесторами пока что остаются неизменными. Федеральные власти по-прежнему хотят «и невинность соблюсти и капитал приобрести» - то есть привлечь частный капитал к достижению национальных целей, экономя на господдержке.

В правительстве рассчитывают на то, что бизнес «вынет и вложит» в экономику России не менее 30 трлн рублей.

По оценке Минфина РФ, примерно такой объем средств сегодня «отлеживается» на банковских счетах российских предпринимателей. Чтобы отправить эти деньги «на работу» в экономику, власти намерены заключать соглашения инвесторов с лицами, уполномоченными от РФ и субъектов федерации.

По словам замминистра финансов Андрея Иванова, планируется ежегодно заключать 100–150 СЗПК на 7–10 трлн рублей.

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, механизм СЗПК должен запустить инвестиционные проекты примерно на 33 триллиона рублей.

Но суждено ли сбыться этим прогнозам?

Закон не для всех

Изначально в пакете законопроектов «Инвестиционного кодекса» были предусмотрены общий и проектный режимы, была заложена стабилизация ряда тарифных, таможенных и налоговых условий для тех инвесторов, которые заключат с государством специальные соглашения.

Но по мере подготовки к решающему второму чтению в парламенте, становится ясно – в общем инвесторы могут рассчитывать разве что на трехлетний мораторий на изменение любых норм закона, которые способны ухудшить условия инвестиционной деятельности.

Для индивидуальных проектов меры господдержки потихоньку сокращают или сужают круг их получателей.

С самого начала было решено, что режим СЗПК не будет распространяться на проекты в сфере нефте- и газодобычи, производства алкоголя и табака, банковской деятельности. Но теперь вообще не совсем понятно, кто же все-таки сможет заключить СЗПК и что им это даст.

Правила игры

Так, в последней версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению в Госдуме, Минфин РФ, по сути, вывел из-под действия СЗПК компании, работающие на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий.

На словах чиновники пообещали – чтобы учесть обязательства государства перед инвесторами, позже внесут поправки в законы о концессиях и ГЧП.

А пока что предлагается ввести оценку правительством эффективности проектов ГЧП и концессий. Но эксперты отмечают значительные недочеты применяемых сегодня методик, из-за которых оценка эффективности может быть необъективной, и помешает реализации инфраструктурных проектов.

К тому же около 60% всех концессионных соглашений по инфраструктурным проектам в России заключены на срок от 20 до 35 лет.

В СЗПК предлагается ограничить 20 годами срок действия обязательств государства по принятию мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций при ухудшении положения инвестора. Дальше – пусть сами выкручиваются.

А ведь речь идет о реализации важных для регионов России инфраструктурных проектов с длительными сроками реализации и окупаемости.

Примечательно, что проекты ГЧП и концессии исключили из СЗПК после критических замечаний главы Сбербанка и руководства Минтранса РФ, направленных в прошлом году в парламент и правительство.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что необходимо реализовать в регионах как можно большее количество проектов ГЧП, и сделать зачеты тем субъектам РФ, которые будут вкладывать средства в инфраструктуру, дороги, воду, газ, электроэнергию, подводя эту инфраструктуру к площадкам для создания производств.

Защитники монополистов

В принятом варианте «Инвестиционного кодекса» индивидуальный режим защиты инвестиций гарантирует неизменность налоговых условий на срок от 6 до 20 лет и стабилизирует на три года условия технического регулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Если за время действия СЗПК эти условия государство все же поменяет, то инвестор, с которым заключено соглашение, получит компенсацию.

Теперь, похоже, власти пытаются дать «задний ход».

За рост тарифов, который существенно повышает издержки при реализации инвестпроектов, Правительство не готово расплачиваться бюджетными средствами.

Но при этом не собирается обязывать естественные монополии за свой счет компенсировать потери инвесторов, как это было заложено в принятом в первом чтении варианте законопроекта СЗПК.

Понятное дело, сами естественные монополии изначально были активно против такого расклада.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 14 февраля провел совещание, на котором вновь обсуждались положения Инвестиционного кодекса.

И речь на нем шла о том, что инвесторам по СЗПК правительство не будет гарантировать стабильность тарифов, а предложит самостоятельно договариваться об уступках с естественными монополиями.

При этом все отчетливо понимают, что ни на какие уступки там никто не пойдет. Ведь частный бизнес уже лет десять неустанно повторяет, что инвестиционному развитию мешает не только и не столько налоговое бремя, сколько проблемы с подключением к электро -, газо- и водоснабжению, непомерные тарифы на присоединение к сетям и тому подобные проблемы Но пойти против интересов естественных монополий федеральные чиновники не решаются.

Вместо компенсации роста тарифов Минфин предлагает инвесторам компенсировать их затраты на создание инфраструктуры, причем не из будущих налоговых поступлений, а сразу из бюджета.

Если инфраструктура будет использоваться только для реализации проекта, то компенсируют половину затрат, если ею смогут пользоваться другие предприниматели и жители территории, на которой создается новое производство, то затраты могут компенсировать полностью.

Какими бы ни были условия для инвесторов, они должны быть стабильными.

Все эти метания и разногласия при подготовке Инвестиционного кодекса нисколько не способствуют укреплению доверия бизнеса к государству.

А без доверия невозможно прекратить отток капитала из России и убедить бизнес инвестировать свои средства на территории нашей страны.

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