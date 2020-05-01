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Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения

1 Мая 2020 652 0 Экономика
Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения

Недостроенный газопровод «Северный поток-2», несмотря на просьбы «Газпрома», не будет выведен из-под ограничений газовой директивы ЕС. По информации Handelsblatt, такое решение вынесло Федеральное сетевое агентство Германии, национальный регулятор в области энергетики. Это означает, что проект не окупится в ближайшей перспективе и не имеет экономического смысла. Учитывая обвальное падение экспорта газа из России в Европу и новый транзитный контракт с Украиной, в «Северном потоке-2» давно не было необходимости. На сегодняшний день газопровод привел к убыточности «Газпрома» и сильно ухудшил финансовые показатели газовой монополии.

Германия передумала

  • Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) не освободит газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС, которая, в свою очередь, не позволит заполнить трубу больше, чем наполовину одному поставщику. Поскольку в России установлена монополия на экспорт газа, «Газпром» сможет поставлять лишь 50% от мощности «потока», а это означает, что он не окупится в будущем.
  • Согласно газовой директиве, которая создает условия для конкуренции поставщиков, ограничения не могут быть наложены на те проекты, которые были построены до мая 2019 года. «Северный поток-2» до сих пор не завершен, так как швейцарские и итальянские компании отказались от работы над ним из-за угрозы санкций США. Своими силами Россия так же не способна довести проект до конца – единственный трубоукладчик «Академик Черский», который Россия купила у Нигерии, не пригоден для работ в глубоководных условиях.
  • «Газпром» настаивал, что трубы начали прокладывать до мая 2019 года, когда директива была ужесточена и в нее попали морские газопроводы. Поэтому газопровод не должен сталкиваться с ее ограничениями. Соответствующую заявку монополия направила 10 января 2020 года немецкому энергетическому регулятору. Но в немецком Федеральном агентстве решили иначе.
  • Пока решение оформлено в виде предварительного проекта, пишет Handelsblatt. Но этот документ уже направлен компании Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит «Газпрому» и должна в будущем эксплуатировать «Северный поток-2». Утвердить решение власти Германии собираются 8 мая.

Десять миллиардов на дне моря

  • «Газпром» вложил в «Северный поток-2» 10 млрд долларов, которые сегодня буквально зарыты на дне Балтийского моря. На газопровод наложены санкции США, поэтому он заблокирован и не может быть достроен. Отказ Германии вывести «поток» из-под действия директивы может значить только одно – немецким партнерам не нужен новый газопровод из России и они не станут за него больше бороться (они делали это с 2017 года).
  • Если «Газпром» все же найдет возможность достроить последние 200 км до берега, он сможет поставлять по газопроводу 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд. Но, во-первых, ни у одной российской компании, кроме «Газпрома», нет права на экспорт газа, а во-вторых, газопровод связан с месторождениями монополии в Сибири.
  • Строить «Северный поток-2» начали, рассчитывая, что директива ЕС не будет распространяться на морские трубопроводы. В 2017 году страны ЕС увидели эту «лазейку» в законодательстве и решили его ужесточить. Германия в одиночку сопротивлялась этому до 2018 года. Изменения были окончательно утверждены в Европарламенте в апреле 2019 года с подачи Франции, которая обеспокоилась тем, что Россия вносит раскол в ЕС.
  • В свою очередь, Германия до последнего момента пыталась поддерживать трубопровод и вот теперь, кажется, готова отказаться от «Северного потока-2». Решение Федерального сетевого агентства Германии – это последний гвоздь в крышку гроба нереализованного проекта, который не имел смысла и отнял у России миллиарды долларов.
  • О том, в каком состоянии находится газовая монополия по состоянию на 2020 год, можно прочитать здесь.

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Редакция "Капитала Страны"

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