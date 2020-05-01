Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения 652 0 Экономика

Недостроенный газопровод «Северный поток-2», несмотря на просьбы «Газпрома», не будет выведен из-под ограничений газовой директивы ЕС. По информации Handelsblatt, такое решение вынесло Федеральное сетевое агентство Германии, национальный регулятор в области энергетики. Это означает, что проект не окупится в ближайшей перспективе и не имеет экономического смысла. Учитывая обвальное падение экспорта газа из России в Европу и новый транзитный контракт с Украиной, в «Северном потоке-2» давно не было необходимости. На сегодняшний день газопровод привел к убыточности «Газпрома» и сильно ухудшил финансовые показатели газовой монополии.