«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе 440 0 Экономика

Экспортная монополия столкнулась с катастрофическим падением цен на газ в Европе и Китае, при этом ее расходы на обход Украины превысили доходы в 2019 году. Согласно отчету по МСФО за 2019 год, газовый холдинг получил 1,7 трлн руб. дохода от операционной деятельности и 1,9 трлн руб. направил на инвестиции и выдачу займов дочерним компаниям. Кассовый разрыв между доходами и инвестициями достиг 227 млрд руб.