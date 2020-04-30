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«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе
30 Апреля 2020 440 0 Экономика
Экспортная монополия столкнулась с катастрофическим падением цен на газ в Европе и Китае, при этом ее расходы на обход Украины превысили доходы в 2019 году. Согласно отчету по МСФО за 2019 год, газовый холдинг получил 1,7 трлн руб. дохода от операционной деятельности и 1,9 трлн руб. направил на инвестиции и выдачу займов дочерним компаниям. Кассовый разрыв между доходами и инвестициями достиг 227 млрд руб.
Потери «национального достояния»
- «Газпром» отчитался о финансовых результатах 2019 года. Компания потеряла 6,8% выручки. Продажи газа падали в Европе на 1,2%, а в России на 1,5%. Чистая прибыль рухнула на 17%, до 1,269 трлн руб. Вместе с тем операционная деятельность принесла монополии 1,709 трлн руб. Но компания пустила на инвестиции 1,938 трлн руб. Это стало причиной образования разрыва в денежном потоке.
- «Газпром» потратил на 229 млрд руб. больше в 2019 году, чем заработал. Если пересчитать на дни, то каждый день холдинг терял астрономическую сумму – 627 млн руб. При этом он выплатил дивиденды в размере 379,5 млрд руб. за 2018 год. Чтобы залатать дыру, «Газпром» занял 230 млрд руб., в том числе 68 млрд руб. пришлось на краткосрочные долговые обязательства.
- Тают и накопления «Газпрома»: в начале 2019 года на счетах компании было 849,4 млрд руб., а к концу 153,3 млрд руб. Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников выразил обеспокоенность ухудшением финансовых показателей монополии. В ближайшее время они не улучшатся: пандемия коронавируса уронила цены на газ до исторических минимумов. В апреле европейские цены на газ были ниже внутрироссийских.
- Однако падение цен на газ началось еще в 2019 году – за год они снизились на 12,2%, до 210 долларов за тысячу кубометров. В 2020 году монополия была готова к ценам в 133 доллара, но теперь согласна продавать тысячу кубометров и за 70 долларов. Но и это кажется завышенной ценой: на хабе TTF в Нидерландах газ стоит 66 долларов за тысячу кубометров, а в Великобритании – 36 долларов.
- Снижается экспорт и в физическом выражении: американский СПГ выдавливает «Газпром» с его долгосрочными контрактами из Европы. «Газпром» потеряет 17% экспорта и продаст в 2020 году газа лишь на 166 мдрд руб. Но при этом монополия продолжает финансировать строительство избыточных газопроводов в обход Украины, в частности «Северный поток-2» и продолжение «Турецкого потока». Вложения в эти проекты будут сокращены с 1,6 до 1,3 трлн руб. в 2020 году.
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