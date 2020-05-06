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Деньги не печатаем – не раздадим. Министр финансов России отказал россиянам в помощи
6 Мая 2020 751 2 Экономика
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» объяснил, почему правительство упорно отказывается поддержать россиян выплатами в кризис. Единственное, что мешает России оказать финансовую помощь гражданам во время пандемии коронавируса, не отсутствие необходимых средств для этого, а тот факт, что рубль не является резервной валютой и правительство не может его печатать. Ответ Силуанова выражает монетаристский подход во всей его абсурдности и показывает тупиковое мышление всей путинской бюрократии, которая обрекает россиян и страну на тяжелейший экономический кризис.
Еще одно нелепое объяснение
- Россияне слышали уже много объяснений, почему Путин и его чиновники не помогут им деньгами в кризис. Глава ЦБ говорила, что это приведет к разгону инфляции (это было бы так, если бы наблюдался товарный дефицит как в начале 1990-х), глава Сбербанка – что у России нет возможностей для выплат каждому (она есть и называется Фонд национального благосостояния), глава банка «Открытие», что Россия – бедная страна (власти считают Россию страной с одними из самых больших резервов). В этом ряду нелепых объяснений появилась точка зрения министра финансов Антона Силуанова.
- По словам главы финансового ведомства, если бы рубль был резервной валютой, как доллар, то правительство разбрасывало бы деньги «с вертолета» и тратило бы триллионы рублей. Однако рубль не резервная валюта, а министр Силуанов не Стивен Мнучин, министр финансов США, поэтому Россия не будет «соревноваться, кто больше потратит».
- Конечно, правительство поможет тем, кто «в первую очередь нуждается в поддержке» – об этом мы слышали сотни раз. В переводе на русский это означает пресловутую путинскую «адресную помощь»: десятки ограничений и необходимость собирать справки (к примеру, чтобы получить повышенное пособие по безработице, нужно быть уволенным после 1 марта 2020 года и иметь об этом справку, а компаниям, чтобы получить поддержку, надо сохранить 90% персонала – смысл ограничений в том, что большинство компаний не дадут справку, а у государства без нее не будет основания платить пособие).
- Всем подряд правительство не будет раздавать деньги, оно поможет сохранить рабочие места, а также поддержит первоочередные расходы на питание, жилье и кредиты, сообщил Силуанов. В курсе министр или нет, но на сегодняшний день не существует ни одной правительственной меры, которая бы помогала людям с покупкой питания, оплатой жилья и кредитов (меры такие принимаются на уровне регионов, по большей части Москвы). Даже кредитные каникулы банки с правительством заодно превратили в реструктуризацию с повышением процента и сроком выплат.
Отсрочки, МРОТ и МВФ
- Все, что может правительство, дать отсрочки по налогам для компаний, которые не будут собраны, потому что деятельность приостановлена, а также беспроцентные кредиты на зарплату (не работает, банкам не выгодно их выдавать) и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Последняя мера, предполагающая выплату 12130 руб. на сотрудника безвозмездно, планируется после 18 мая. Она коснется только тех предприятий, которые есть в списке экономической деятельности правительства и подходят – внимание! – по коду экономической деятельности, а кроме того – для тех, кто не имеет задолженности по налогам. Оснований для отказа у правительства снова предостаточно.
- При этом всем Силуанов не считает, что МРОТ – это мало, поскольку это 70% от фонда оплаты труда. «Не так уж и мало получается», – размышляет бюрократ с зарплатой 2 млн руб. в месяц.
- Ошибочная политика России базируется на ложных экономических подходах Путина и его бюрократии, в числе которой заметную роль играет министр финансов Силуанов. Правительство суверенной страны имеет право и может свободно печатать деньги столько, сколько требуется для обеспечения нормального функционирования экономики страны. Власти могут запускать печатный станок для решения самых разных проблем, например, в марте – апреле Центробанк напечатал больше 1 трлн руб. на поддержку банков, а не населения. Но напечатал, не задумываясь, что рубль не является резервной валютой! Изымать лишнюю денежную массу власти могут через налоги. Однако Путин и его министры в том, что касается помощи населению идут по пути рекомендаций Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые делают страны и правительства заложниками монетаристского подхода.
- Более того, по словам министра Силуанова, растратить ФНБ за два года было бы неправильно. Но при текущих ценах на нефть фонд будет растрачен за это время на финансирование дефицита бюджета, о чем он сам говорил. При грамотной финансовой политике правительство могло бы стимулировать экономику и финансировать дефицит за счет займов, но правда заключается в том, что правительство не уверено, что, во-первых, Россия с ее агрессивной внешней политикой сможет занимать, а во-вторых, что они проводят эффективную экономическую политику, которая позволит отдать долги и остаться в плюсе. Российская власть, таким образом, сидя на горе денег, полученных от продажи нефти, признается в собственной неэффективности и желании жить исключительно на нефтяную ренту. У такой политики нет будущего, нет ее и у России при действующей власти. Текущий кризис это наглядно показал.
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Население считают глупыми, распоряжаются народными деньгами как своими. Посадили людей на карантин, а не подумали на что будут жить и содержать детей. Не хотят на прямую помогать населению, объясняют инфляцией. Бред настоящий, не хотят деньгами - помогите например: чеками, ваучерами на питание. Будет забота о народе, а помощь только бизнесу и банкам, уйдет большая часть налево.
Позор Силуанову!Людям не нужна резервная валюта,людям нужны наши рубли что бы купить семье продукты и лекарства.Людям просто нечего есть и кормить детей.Разуйте свои глаза товарищ министр.