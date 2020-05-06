Деньги не печатаем – не раздадим. Министр финансов России отказал россиянам в помощи 751 2 Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» объяснил, почему правительство упорно отказывается поддержать россиян выплатами в кризис. Единственное, что мешает России оказать финансовую помощь гражданам во время пандемии коронавируса, не отсутствие необходимых средств для этого, а тот факт, что рубль не является резервной валютой и правительство не может его печатать. Ответ Силуанова выражает монетаристский подход во всей его абсурдности и показывает тупиковое мышление всей путинской бюрократии, которая обрекает россиян и страну на тяжелейший экономический кризис.