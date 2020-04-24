Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты 756 1 Экономика

Российские власти не желают последовать примеру развитых западных стран и начать помогать гражданам живыми деньгами. Ангажированные властью эксперты приводят обоснование этой позиции, а агентство РИА Новости – проводник государственной политики и идеологии, публикует их аргументы. С этой точкой зрения следует ознакомиться, чтобы понимать, что будут говорить представители власти по этому вопросу в ближайшее время.