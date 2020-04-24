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Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты

24 Апреля 2020 756 1 Экономика
Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты

Российские власти не желают последовать примеру развитых западных стран и начать помогать гражданам живыми деньгами. Ангажированные властью эксперты приводят обоснование этой позиции, а агентство РИА Новости – проводник государственной политики и идеологии, публикует их аргументы. С этой точкой зрения следует ознакомиться, чтобы понимать, что будут говорить представители власти по этому вопросу в ближайшее время.

Десять причин не помогать

  • Сторонники отказа от прямых выплат гражданам в кризис утверждают, что подобная форма помощи создает риски разгона инфляции. Когда большая масса денег окажется у людей на руках, они начнут обесцениваться, а товары и услуги – дорожать. Это не подтверждается мартом – апрелем текущего года, когда россияне сняли 1 трлн руб. с банковских счетов, не могли потратить деньги на большое количество услуг и товаров из-за режима самоизоляции и, тем не менее, не взвинтили инфляцию (официально она выросла на 2% в годовом выражении). Предоставление денег направлено на поддержание граждан и спроса на услуги и товары, которые должны расширить предложение и увеличить экономическую активность.
  • Программа помощи оценивается как дорогая, эксперты считают, что она увеличит дефицит бюджета. Но для ее осуществления лучшие экономисты России предложили привлечь средства Фонда национального благосостояния – резервы России, которые изначально закладывались для повышения пенсий и социальных выплат, но позднее стали использовать для восполнения выпадающих доходов от нефти. Аргумент про бюджет не работает и потому, что Россия должна проводить эффективную экономическую политику, которая позволит ей занимать на внешних рынках и работать с госдолгом, как это делают все нормальные страны.
  • Эксперты называют помощь живыми деньгами несправедливой, поскольку ее получат даже те, кто в ней не нуждается. Но это не самая большая несправедливость в России. Так, например, по словам президента Путина, его знакомые во главе госкомпаний получают зарплаты сопоставимые с заработками представителей иностранных корпораций, потому что они должны быть конкурентными на мировом рынке. Но в то же время пенсии в России низкие, потому что в России недостаточно развитая экономика и низкий уровень ВВП на душу населения. Также государство предлагает в нерабочий месяц зарплаты на уровне одного МРОТ 12130 руб., но депутаты и чиновники, включая президента, который живет полностью за счет россиян, сохраняют полный размер зарплат. В этот же период власти отказываются от положенной по закону публикации деклараций о доходах, опасаясь социального возмущения. Поэтому то, что условный Сечин получит 10 руб. в виде помощи от государства, никак не повлияет на важность той же помощи для среднестатистического гражданина. А чиновники и топ-менеджеры должны в явочном порядке отказаться от этих денег.
  • Вслед за главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной эксперты повторяют – раздача денег проводится в крайнем случае, когда все остальные инструменты исчерпаны. Но это не так, тем более, Центробанк до сих пор не воспользовался ни одним другим инструментом смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка по-прежнему одна из самых высоких в мире – 6%. Кроме того, использование «других инструментов» на руку банковской системе: из бюджета и ФНБ государство производит выплаты крупному бизнесу и так называемым системным компаниям. Малый и средний бизнес в тяжелую минуту государство сажает на кредитную иглу, а спасение граждан объявляется делом рук самих утопающих. Российские власти не сделали никаких выводов из кризиса 2008 года и собираются повторить те же самые рецепты борьбы с кризисом. Важно и то, что власти абсолютно уверены: выплата денег простимулирует безработицу, поскольку исчезнут стимулы работать. Лучше, с их точки зрения, отправить миллионы безработных на общественные работы за хлеб и воду.
  • Эксперты РИА Новости повторяют за властями: эффективной может быть только адресная помощь россиянам, пострадавшим от коронавируса. Но «адресность», как бюрократическая уловка, хорошо вписывается в бюрократическую систему путинского ружима, где требуются многочисленные подтверждения права на помощь, в том числе различные справки и особые условия (человек, к примеру, должен потерять работу в кризис, чтобы получить повышенное пособие по безработице). Поскольку 30% россиян трудятся в сером секторе или не могут официально трудоустроиться из-за одних из самых высоких в мире налогов на труд (30% в соцфонды плюс 13% подоходный налог), каждый третий россиян будет по формальным критериям отсечен от адресной помощи.
  • Стимулировать спрос эксперты предлагают за счет снижения ключевой ставки Центробанка. Но объективно она не может быть снижена ниже 3-4%, а россияне и без того сильно закредитованы, столкнулись с потерей работы, источников доходов или урезанием зарплаты (больше 60% граждан на конец апреля так или иначе пострадали). Большинство россиян планируют в следующие 6 месяцев экономить на 90% товаров и услуг. Поэтому продолжение кредитной кабалы не может быть приемлемой политикой. По прогнозам Института Гайдара, доходы россиян по причине карантина и остановки экономики в апреле упадут минимум на 3,5-4,5%, а в худшем сценарии, если карантин продолжится, – на 6,5%. Это не дает никаких оснований на рост спроса и прежние объемы кредитования. Поэтому все аргументы властей и их сторонников не выдерживают критики и должны быть пересмотрены.

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Редакция "Капитала Страны"

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13:18 0 0
Виктор Викторович:

Издевательства над народом в виде бесполезного карантина, который никак не мешает распространению вируса в магазинах аптеках метро и супермаркетах, они переняли изучая опыт других стран, а выплаты гражданам - не переняли! И так у путинской власти во всем! Они перенимают только то что вредит народу и государству и не перенимают полезное. Все это видят и молчат! Стыдно за глупость народную!

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