Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ДЕК, 10:14 МСК
USD (ЦБ)    68,4073
EUR (ЦБ)    77,8886

25 ДЕК, 10:14 МСК
USD (ЦБ)    68,4073
EUR (ЦБ)    77,8886

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

25 Декабря 2018 378 0 События и факты
Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Наступает 2019 год. Что он нам принесет? Здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всем? А сколько за все эти благости платить придется? На этот счет есть определенные прогнозы. Сбудутся они или нет, увидим уже 1 января.

ЖКХ влетит в копеечку

ЖКХ – эта аббревиатура знакома каждому россиянину. В 2019 году нас ждет двухэтапная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января они вырастут на 1,7%, а с 1 июля – еще на 2,4%. При этом правительство подчеркивает, что суммарный рост платежей не превысит уровень целевой инфляции – 4%. Эксперты, однако, отмечают, что январское повышение тарифов наложится на сезонное повышение расходов на отопление (зима как-никак) и на повышение стоимости вывоза мусора. Ранее повышение тарифов на ЖКХ происходило раз в год – летом. То есть, играя по старым правилам, мы до лета жили бы со старыми тарифами. Теперь – нет. Правительство объясняет это повышением НДС (с 18 до 20%), которое произойдет как раз с 1 января.

Мусор станет золотым

Правительство утверждает, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет не более чем на 5%. Это связано с так называемой «мусорной реформой». В результате ее реализации в каждом регионе появится единая компания – оператор, отвечающая за вывоз и безопасную утилизацию отходов. «Мусорный бизнес» был у нас сильно криминальным и приносил «мусорщикам» баснословные доходы, которые формировались за счет нарушения ими правил утилизации отходов и неподотчетным приемом мусоровозов (за наличные деньги). Мы уже подробно рассказывали об этом. Ведь недаром в этом году по России прокатилась волна «мусорных бунтов», когда жители отдельных населенных пунктов выходили на стихийные митинги из-за невозможности жить в смраде близлежащих мусорных полигонов. Даже сам президент вынужден был вмешаться в «мусорные дела». Что ж, посмотрим, изменится ли что-нибудь. Единственное, в чем нельзя сомневаться, так это в росте цен за вывоз мусора.

Цены на бензин взлетят

Об этом с уверенностью говорит Счетная палата. Причина – повышение акцизов на топливо (в полтора раза), которое произойдет с 1 января. Правительство договаривается с вертикально интегрированными нефтедобывающими компаниями о стабилизации цен на их заправках хотя бы до марта следующего года. Но есть и независимые АЗС (их число – 70% от всех заправок), которые при повышении оптовых цен на топливо должны либо повысить розничные цены, либо просто умереть. Ну, умрут и умрут, правительству какое до этого дело? Только вот где заправляться будем? В мегаполисах такой проблемы нет. Там полно АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, на которые государство управу всегда найдет. А вот в малых и средних населенных пунктах? Так что посмотрим, что случится в итоге. Но дешеветь бензин, кажется, точно не будет: пойдет цена на нефть вниз или вверх – государство свое с граждан возьмет.

Цены на продукты и товары массового спроса прибавят 10%

Эксперты считают, что цены на них в следующем году могут вырасти на 10%. Причиной является увеличение НДС (с 18 до 20%) и ряд других факторов, например, увеличение себестоимости производства. Этот фактор уже привел, например, к уходу с рынка целого ряда производителей продуктов питания. В разных товарных группах рост цен может происходить по-разному – где-то резко, где-то плавно. В зоне особого риска находятся товары, в стоимости которых велика составляющая логистики (доставки товара в магазин), например, гречка. Повысятся и цены в интернет-магазинах, особенно отечественных. Многие из них, особенно мелкие, будут, вероятно, вынуждены уйти с рынка. А вот иностранной интернет-торговле ничего не грозит. Если, конечно, ввозимые товары не обложат какими-нибудь дополнительными пошлинами. Отечественный ритейл смотрит в 2019 год более оптимистично. Там не ожидают резкого повышения цен с 1 января. Что касается основных продуктов питания  (хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыба, овощи, фрукты и другие),  а также детских и медицинских товаров, то льготная 10% ставка НДС на них сохранится. Так что заметного роста цен на эту продукцию ожидать не стоит.

Цены на лекарства подскочат, а может, нет

Лекарства могут подорожать на 10%, предупреждает «Аптечная гильдия» – некоммерческое партнерство содействию отрасли. Однако этого может и не произойти. Здесь многое будет зависеть от курса рубля и ряда других факторов.

Мобильная связь и интернет подорожают

Здесь рост услуг может не ограничиться 10%.  Так считают 52% операторов в разных регионах страны. 29% операторов считают, что рост цен может быть еще большим. Это связано с тем, что у большинства компаний, предоставляющих такого рода услуги, не хватает средств на развитие (в том числе из-за пакета Яровой). И только 19% операторов считают, что цены на их услуги не изменятся.

Но не все у нас дорожает

Вот, например, рубль. Он падал практически весь прошедший год. Так, с апреля месяца курс евро вырос на 15%, а курс доллара на 22%. По мнению экспертов, в 2019 году такая тенденция продолжится. Это связывают с опасениями замедления роста мировой экономики (спасибо торговой войне Китая и США) и неясной ситуации на нефтяном рынке, которая влияет на цены на нефть и, как следствие, на стоимость рубля. Плюс к тому американские санкции, которые могут расшириться. Плюс очередное повышение Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки, что провоцирует финансовых спекулянтов изымать средства из развивающихся рынков и вкладывать их в американские ценные бумаги. К чему может привести падение курса рубля? К росту цен на импортные товары или товары, в производстве которых используются импортные компоненты. А это очень широкий спектр продукции, включая продукты питания.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»

В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»

В Новосибирске открылся региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»

В Новосибирске открылся региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»

В Свердловской области заработала вторая очередь инновационных теплиц «УГМК-Агро»

В Свердловской области заработала вторая очередь инновационных теплиц «УГМК-Агро»

В Ленинградской области произвели первую партию биопротеина из природного газа

В Ленинградской области произвели первую партию биопротеина из природного газа

Новости СМИ

Новости дня

10:03 Движение по крымской «Тавриде» будет запущено 31 декабря Движение по крымской «Тавриде» будет запущено 31 декабря
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:36 Силовики применили артиллерию при обстрелах ЛНР Силовики применили артиллерию при обстрелах ЛНР
08:56 В Мексике потерпел крушение вертолет с губернатором штата Пуэбла В Мексике потерпел крушение вертолет с губернатором штата Пуэбла
08:24 Украина утратила поддержку Запада Украина утратила поддержку Запада
07:43 Специалисты выявили аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае Специалисты выявили аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае
07:08 Порошенко "расплатился" конфетами за автокефалию Порошенко "расплатился" конфетами за автокефалию
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:51 Американца, приплывшего летом на Чукотку, доставили в Москву Американца, приплывшего летом на Чукотку, доставили в Москву

Узнай, страна!

10:01 В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива» В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
09:41 В Новосибирске открылся региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» В Новосибирске открылся региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»
09:39 В Свердловской области заработала вторая очередь инновационных теплиц «УГМК-Агро» В Свердловской области заработала вторая очередь инновационных теплиц «УГМК-Агро»
21 ДЕК, 15:01 Новгородские предприниматели прошли в финал акселератора фонда поддержки социальных проектов Новгородские предприниматели прошли в финал акселератора фонда поддержки социальных проектов
20 ДЕК, 15:08 На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter