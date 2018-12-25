Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Наступает 2019 год. Что он нам принесет? Здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всем? А сколько за все эти благости платить придется? На этот счет есть определенные прогнозы. Сбудутся они или нет, увидим уже 1 января.

ЖКХ влетит в копеечку

ЖКХ – эта аббревиатура знакома каждому россиянину. В 2019 году нас ждет двухэтапная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января они вырастут на 1,7%, а с 1 июля – еще на 2,4%. При этом правительство подчеркивает, что суммарный рост платежей не превысит уровень целевой инфляции – 4%. Эксперты, однако, отмечают, что январское повышение тарифов наложится на сезонное повышение расходов на отопление (зима как-никак) и на повышение стоимости вывоза мусора. Ранее повышение тарифов на ЖКХ происходило раз в год – летом. То есть, играя по старым правилам, мы до лета жили бы со старыми тарифами. Теперь – нет. Правительство объясняет это повышением НДС (с 18 до 20%), которое произойдет как раз с 1 января.

Мусор станет золотым

Правительство утверждает, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет не более чем на 5%. Это связано с так называемой «мусорной реформой». В результате ее реализации в каждом регионе появится единая компания – оператор, отвечающая за вывоз и безопасную утилизацию отходов. «Мусорный бизнес» был у нас сильно криминальным и приносил «мусорщикам» баснословные доходы, которые формировались за счет нарушения ими правил утилизации отходов и неподотчетным приемом мусоровозов (за наличные деньги). Мы уже подробно рассказывали об этом. Ведь недаром в этом году по России прокатилась волна «мусорных бунтов», когда жители отдельных населенных пунктов выходили на стихийные митинги из-за невозможности жить в смраде близлежащих мусорных полигонов. Даже сам президент вынужден был вмешаться в «мусорные дела». Что ж, посмотрим, изменится ли что-нибудь. Единственное, в чем нельзя сомневаться, так это в росте цен за вывоз мусора.

Цены на бензин взлетят

Об этом с уверенностью говорит Счетная палата. Причина – повышение акцизов на топливо (в полтора раза), которое произойдет с 1 января. Правительство договаривается с вертикально интегрированными нефтедобывающими компаниями о стабилизации цен на их заправках хотя бы до марта следующего года. Но есть и независимые АЗС (их число – 70% от всех заправок), которые при повышении оптовых цен на топливо должны либо повысить розничные цены, либо просто умереть. Ну, умрут и умрут, правительству какое до этого дело? Только вот где заправляться будем? В мегаполисах такой проблемы нет. Там полно АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, на которые государство управу всегда найдет. А вот в малых и средних населенных пунктах? Так что посмотрим, что случится в итоге. Но дешеветь бензин, кажется, точно не будет: пойдет цена на нефть вниз или вверх – государство свое с граждан возьмет.

Цены на продукты и товары массового спроса прибавят 10%

Эксперты считают, что цены на них в следующем году могут вырасти на 10%. Причиной является увеличение НДС (с 18 до 20%) и ряд других факторов, например, увеличение себестоимости производства. Этот фактор уже привел, например, к уходу с рынка целого ряда производителей продуктов питания. В разных товарных группах рост цен может происходить по-разному – где-то резко, где-то плавно. В зоне особого риска находятся товары, в стоимости которых велика составляющая логистики (доставки товара в магазин), например, гречка. Повысятся и цены в интернет-магазинах, особенно отечественных. Многие из них, особенно мелкие, будут, вероятно, вынуждены уйти с рынка. А вот иностранной интернет-торговле ничего не грозит. Если, конечно, ввозимые товары не обложат какими-нибудь дополнительными пошлинами. Отечественный ритейл смотрит в 2019 год более оптимистично. Там не ожидают резкого повышения цен с 1 января. Что касается основных продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыба, овощи, фрукты и другие), а также детских и медицинских товаров, то льготная 10% ставка НДС на них сохранится. Так что заметного роста цен на эту продукцию ожидать не стоит.

Цены на лекарства подскочат, а может, нет

Лекарства могут подорожать на 10%, предупреждает «Аптечная гильдия» – некоммерческое партнерство содействию отрасли. Однако этого может и не произойти. Здесь многое будет зависеть от курса рубля и ряда других факторов.

Мобильная связь и интернет подорожают

Здесь рост услуг может не ограничиться 10%. Так считают 52% операторов в разных регионах страны. 29% операторов считают, что рост цен может быть еще большим. Это связано с тем, что у большинства компаний, предоставляющих такого рода услуги, не хватает средств на развитие (в том числе из-за пакета Яровой). И только 19% операторов считают, что цены на их услуги не изменятся.

Но не все у нас дорожает

Вот, например, рубль. Он падал практически весь прошедший год. Так, с апреля месяца курс евро вырос на 15%, а курс доллара на 22%. По мнению экспертов, в 2019 году такая тенденция продолжится. Это связывают с опасениями замедления роста мировой экономики (спасибо торговой войне Китая и США) и неясной ситуации на нефтяном рынке, которая влияет на цены на нефть и, как следствие, на стоимость рубля. Плюс к тому американские санкции, которые могут расшириться. Плюс очередное повышение Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки, что провоцирует финансовых спекулянтов изымать средства из развивающихся рынков и вкладывать их в американские ценные бумаги. К чему может привести падение курса рубля? К росту цен на импортные товары или товары, в производстве которых используются импортные компоненты. А это очень широкий спектр продукции, включая продукты питания.