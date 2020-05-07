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Бизнесмену Быкову припомнили заказное убийство 90-х за движение «Наша Сибирь»
7 Мая 2020 385 0 Политика
ТАСС
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали в Красноярске по подозрению в причастности к убийству 1994 года. Бывший совладелец Красноярского алюминиевого завода с осени 2019 года занимался собственным политическим проектом «Наша Сибирь», у которого была сепаратистская направленность. Одно время Быков был партнером покончившего с собой накануне миллиардера Дмитрия Босова. По некоторым данным, в отношении Босова правоохранительные органы также поднимали дела из 90-х.
Дела минувших дней
- Предпринимателя Анатолия Быкова задержали 10 утра по местному времени в Красноярске, пишет РБК со ссылкой на источники. Ему предъявили организацию заказных убийств участников преступных группировок, в частности Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Они были убиты 24 июля 1994 года. Ответственность за это понес глава «Саяногорской ОПГ» Владимир Татаренков.
- По данным РБК, задержание было организовано после того, как один из членов ОПГ дал показания на Быкова. По версии СМИ, этим человек мог быть сам Татаренков. Уголовное дело возбудил Следственный комитет, а в операции по задержанию участвовали сотрудники МВД и ФСБ.
- Как пишет телеграм-канал «Октагон», Быков после судимости и приговора к 6,5 годам условного заключения в 2002 году за причастность к покушению на Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, в 2019 году вернул себе электоральные права. В связи с этим он занялся политическим проектом «Наша Сибирь», в идеологии которого есть сепаратистские элементы.
- Силовым структурам было поручено поднять старые дела и расследовать их. Первыми «жертвами» этого процесса стали миллиардер Дмитрий Босов и Анатолий Быков. Босов свел счеты с жизнью у себя дома на Рублевке.
- В 1990-е годы Быков был совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Также был совладельцем КрАЗа вместе с Босовым. Владел Быков и Ачинским глиноземным комбинатом. В 2003 году Быков собирался стать депутатом Госдумы, но из-за судимости его документы были отклонены.
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