Бизнесмену Быкову припомнили заказное убийство 90-х за движение «Наша Сибирь» 385 0 Политика ТАСС

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали в Красноярске по подозрению в причастности к убийству 1994 года. Бывший совладелец Красноярского алюминиевого завода с осени 2019 года занимался собственным политическим проектом «Наша Сибирь», у которого была сепаратистская направленность. Одно время Быков был партнером покончившего с собой накануне миллиардера Дмитрия Босова. По некоторым данным, в отношении Босова правоохранительные органы также поднимали дела из 90-х.